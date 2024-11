Gamechanger pro OLED obrazovky? Průlom slibuje vyřešit jejich životnost i lepší vlastnosti

Asi víte, že technologie obrazovek OLED má předpoklady k výrazně lepší kvalitě než LCD díky mnohem rychlejší odezvě a tomu, že podsvícení nekazí kontrast a černá je opravdu černá. Bohužel ale na rozdíl od LCD technologie OLED trpí omezenou životností pixelů, které provozem ztrácejí jas a může se v nich vypalovat obraz. Nejnovější inovace ve výrobě OLEDů ale slibuje velké zlepšení, které by mohlo problémy pro praktické účely odbourat.





Americká společnost Applied Materials, která je významným dodavatelem strojů a technologií pro výrobu čipů i dalších produktů včetně displejů, uvádí na trh novou generaci výrobního postupu pro OLED obrazovky, která má podle jejích vyjádření „transformovat“ toto odvětví a výsledné OLED panely.





MAX OLED

Tato technologie či výrobní platforma se jmenuje „MAX OLED“ a její nejdůležitější komponenta má zdá se být přechod na novou (osmou) generaci skleněných substrátů, zatímco dosavadní výrobní postupy by měly být založené na šesté. Tyto vylepšené skleněné substráty mají poskytovat lepší výtěžnost výroby a umožňovat ze vstupních skleněných plátů vyrobit víc displejů. Jedním ze zlepšení by tak měla být i nižší cena výsledných monitorů či televizorů (nebo možnost za stejnou cenu prodávat větší obrazovky).

Nicméně zajímavější částí této zprávy jsou kvalitativní zlepšení, které má MAX OLED přinést, protože mají pomáhat právě s nejpalčivějšími nevýhodami OLED – obrazovky vyráběné touto technologií údajně budou mít pětinásobnou životnost. Je třeba upozornit, že to se nemusí přetavit v podobně velký rozdíl v praxi, není úplně jasné, jak se k tomuto údaji došlo, podle Applied Materials je to v porovnání proti nějakým „tradičním OLED displejům“. Nicméně výrazné zlepšení životnosti by podle tohoto mělo nastat.

MAX OLED má také umožňovat vyšší jas, s až trojnásobnými hodnotami proti starším OLEDům, což umožní například kvalitnější HDR zobrazení. Při použití v noteboocích by zase panel mohl být díky vyššímu maximálnímu jasu lépe čitelný na silném slunci při venkovním provozu. Podle Applied Materials by přitom měla spotřeba panelu být snížená o 30 % (pokud je to při onom vyšším jasu, tak by šlo o extrémní zlepšení, pravděpodobně je řeč píše o snížení spotřeby při dané konstantní úrovni jasu).

OLED od Philipsu Autor: Philips

Tato zlepšení dosažená novými substráty jsou založená na aplikaci nových materiálů a přesných výrobních postupů, mimo jiné to má být speciální proces napařování (fyzická depozice) více materiálů. Podle Applied Materials by se uživatelem této technologie měli stát přední výrobci OLED panelů – Samsung, Japan Display a čínský Visionox.

Jak velký předěl to bude z pohledu spotřebitele, to se teprve uvidí. Snad ale tyto zlepšené technologie mimo levnějších OLED televizorů přinesou i další expanzi OLED obrazovek v noteboocích a stolních monitorech. Ta už v posledních pár letech začala, ale zatím jsou LCD panely v počítačích stále mnohonásobně častější.





Zdroj: Tom’s Hardware