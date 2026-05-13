Garmin má nové nejlevnější běžecké hodinky Forerunner, výrazně posouvají možnosti low-endových modelů

Garmin představil hodinky Forerunner 70 a Forerunner 170, dva nejdostupnější běžecké modely. Oba jsou určené hlavně pro začínající a rekreační běžce, výbavou se ale přibližují dražším Forerunnerům. Nabízejí 1,2" AMOLED displej, dotykové ovládání a pět fyzických tlačítek. Na hraně je jas displeje 1 000 nitů, který už může být hůře čitelný na přímém slunci. Pro dobrou čitelnost je solidní hodnotou 1 500 nitů, ideálem potom 2 000 nitů a víc.
S lepší výbavou
Forerunner 70 v podstatě nahrazuje starší Forerunner 55. Oproti němu přináší výrazně novější software a hlavně funkce, které jsou ve vyšších řadách standardem. Jsou to především pokročilejší sledování spánku, HRV, Pulse Ox, tréninkovou připravenost, stav tréninku, denní doporučené tréninky, a běžeckou dynamiku. Garmin přidal také rychlé návrhy tréninků, které se sestaví podle zadané délky a intenzity. Tím se z Forerunneru 70 stávají dobře použitelné běžecké hodinky, což u předchozího modelu 55 tak úplně neplatilo.
Hlavní rozdíl mezi oběma novinkami je v senzorech a výbavě pro běžné používání. Forerunner 70 nemá Garmin Pay, barometr, kompas, gyroskop ani teploměr. Forerunner 170 jimi disponuje, navíc podporuje vybrané cyklistické funkce a ve verzi Music přidává offline hudbu se 4GB úložištěm. Oba modely používají optický snímač Elevate 4, což znamená absenci měření teploty pokožky. Stejně tak jim chybí duální GPS i SatIQ.
Průměrná výdrž
Lepší výdrž má paradoxně levnější model. Forerunner 70 má zvládnout až 13 dní v režimu chytrých hodinek, 23 hodin s GPS a 16 hodin v režimu multiGNSS. Forerunner 170 vydrží až 10 dní, 19 hodin s GPS, 14 hodin s multiGNSS a u hudební verze 6,5 hodiny při přehrávání hudby. Rozdíl je dán absencí barometru a gyroskopu u levnějších Forerunnerů.
Obě novinky mají tělo o rozměrech 42,6 × 42,6 × 11,9 mm, 20mm rychloupínací řemínek, vodotěsnost 5 ATM a hmotnost kolem 40 gramů.
Garmin Forerunner 70 bude k dispozici za 6 290 Kč, Forerunner 170 za 7 690 Kč a nejdražší Forerunner 170 Music za 8 990 Kč. Prodávat se začnou 15. května.
Zdroj: Garmin Rumors