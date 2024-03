Nvidia u next-gen grafik nepřejde na 3 nm. GeForce RTX 5000 zůstane u staré technologie

Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil. Tak nějak je to nyní s grafikami GeForce RTX 5000 a informacemi, které o nich neoficiálně prosakují (ty oficiální budou až za rok). Původně jsme pracovali se zprávami, že herní GPU Blackwell, na kterých budou příští herní grafiky Nvidie založené, budou 4nm čipy, ale před časem to začalo vypadat na 3nm proces, což by bylo pozitivum. Ovšem odhalení výpočetní verze B200 věci zase změnilo…

V této generaci bude jak výpočetní, tak herní verze architektury GPU příbuzná a označená Blackwell. Doteď jsme měli za to, že výpočetní akcelerátory Blackwell B200 (respektive GB100 – Nvidia používá poměrně matoucí označení produktů a samotného čipletového GPU, který se zdá se jmenuje GB100) budou vyráběné 3nm procesem TSMC, ale při včerejším odhalení Nvidia sdělila, že je použitý proces označený 4NP, což je pro ni specifický 4nm proces TSMC. Má jít o evoluci procesu 4N od TSMC, který byl použitý v nyní prodávaných generacích GPU Hopper a Ada Lovelace. Varianta 4NP je vylepšená tak, že dosahuje vyšší frekvence.

Poznámka: Proces 4N (a tím pádem asi i 4NP) by ve skutečnosti měl být odvozený ještě od 5nm procesu TSMC, tedy nikoliv jeho standardní 4nm rodiny procesů, nicméně má speciální vylepšení na zlepšení vlastností podobně jako standardní 4nm proces TSMC (ten je také vylepšením 5nm technologie). Takže je klidně za 4nm lze označovat, parametry budou odpovídat. Je dokonce možné, že technologie 4N a 4NP jsou agresivnější než standardní 4nm proces TSMC.

Každopádně ale to, že je výpočetní Blackwell 4nm a nepoužívá 3nm proces TSMC, který je již úplně novou a výrazně pokročilejší technologií, hned položilo otázku, jak na tom budou herní grafiky. Na podzim se o nich uvádělo, že budou mít 3nm čipy, což by skrze lepší energetickou efektivitu dovolilo lepší výkon.





GeForce RTX 5000 má 4nm čipy

Kopite7kimi, což je nejspolehlivější zdroj informací o GPU plánech Nvidie na internetu, uvádí, že herní čip GB202 se nebude ve výrobní technologii lišit a používá stejný proces 4NP jako B200 / GB100. Jak vznikla předchozí informace či dezinformace o 3nm procesu, není jasné. Je ale možné, že v minulosti Nvidia výrobu na 3nm technologii zvažovala, ale pak se rozhodla pro 5nm / 4nm technologii coby méně rizikovou volbu.

Nvidia B200 (či GB100) generace Blackwell Autor: Nvidia

Není úplně jisté, zda by 3nm výroba extrémně velkých čipletů (přes 800 mm²) nenarazila na špatnou výtěžnost nebo problémy s dosahováním dostatečně vysokých frekvencí. A to může platit i pro herní GPU. Optimálně fungující 3nm proces by měl mít lepší energetickou efektivitu. Ta je u GPU velmi důležitá, protože tato vlastnost je nakonec tím, co primárně umožňuje do určitého daného TPD namačkat více výkonu.

Tudíž 4nm technologie by mohla znamenat nižší výsledný výkon, byť Nvidia to může kompenzovat nastavením karet na vyšší spotřebu, než jakou by použila u 3nm GPU. Na druhou stranu bude 3nm výrazně výroba dražší a je možné, že se Nvidia rozhodla obzvlášť u herních grafik použít starší 4nm proces právě i z cenových důvodů.

Podobně se jinak zvrátila další věc, o které jsme psali na podzim, totiž že nejvýkonnější GPU v řadě herních grafik Blackwell bude mít jen 384bitové paměti a nikoliv 512bitové (což kolovalo předtím). Podle Kopite7kimiho nakonec čip GB202, na kterém bude založená nejvýkonnější herní karta generace Blackwell (tedy asi RTX 5090), bude skutečně mít 512bitovou paměťovou sběrnici. Což samozřejmě implikuje velký potenciál pro zvýšení výkonu proti dosavadním kartám, u kterých byla 384bitová šířka pamětí maximem.

GB202 by vedle 512bitových pamětí mohlo zřejmě mít 192 bloků SM. Tedy až 24 576 shaderů. Toto ale zatím není zcela potvrzené a uvidíme, jestli se také ještě informace nezmění. Je také pravděpodobné, že herní karta bude mít GPU částečně ořezané, tj. Ne všechny jednotky budou aktivní.

Zdroje: VideoCardz, Kopite7kimi