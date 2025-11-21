Google bourá bariéry mezi Androidem a iOS. Sdílecí QuickShare bude kompatibilní s AirDropem

Uživatelé iPhonů, Maců a iPadů mohou mezi sebou velmi rychle sdílet soubory díky AirDropu. Ten naváže přímé spojení mezi oběma zařízeními a data tak neputují přes vzdálený server. Byť jde kvůli nedokonalé spolehlivosti o nepříliš oblíbenou funkci, je to nejrychlejší způsob, jak data mezi zařízeními od Applu přenést.
Nyní přišel Google s překvapivou zprávou, že s AirDropem bude kompatibilní funkce QuickShare na Androidu; prozatím na telefonech Pixel 10.
Na iPhony i Macy
QuickShare bude možné využít ve standardní systémové nabídce stejným způsobem jako při sdílení dat mezi dvěma Androidy. Nově se ale v seznamu blízkých zařízení objeví i iPhone, Mac nebo iPad. Podmínkou je, že na nich musí být AirDrop přepnutý do režimu viditelnosti pro všechny. Ve výchozím stavu, kdy je AirDrop k dispozici pouze pro kontakty, nebude přenos z Androidu fungovat.
Google dodává, že nejde o žádnou obezličku nebo hack systému Applu, byť k přímé spolupráci s cupertinskými nedošlo. Pro web 9to5Google vývojáři dodali, že by rádi s Applem navázali spolupráci, která by vedla právě k možnosti přenosu dat jen mezi kontakty. Pokud totiž uživatel přepne AirDrop do veřejného módu, může na takové zařízení kdokoliv poslat jakýkoliv nevyžádaný soubor.
Zatím není jasné, zda se postupně kompatibilita s AirDropem rozšíří i na další zařízení mimo Pixely 10. I když se tak nestane, existuje několik aplikací, které multiplatformní peer-to-peer přenos nabízí. Osobně jsem si oblíbil LocalSend, který je zdarma, open-source, běží na většině systémů a především je opravdu spolehlivý.
Zdroj: 9to5Google, Google