Google chce trumfnout Duolingo. Jazyky se budeme učit přímo tam, kde je překládáme

Dominik Dobrozenský
Dnes
Procvičování jazyků Autor: PixieMe / Shutterstock
Google pracuje na Procvičování, které umožní učení jazyků přímo v překladači
Google testuje přímo v Překladači novou funkci Procvičování, která nabídne jazykové lekce na míru i modelové konverzační situace. Novinka je zatím v omezené beta verzi, ale už teď vypadá jako zajímavá alternativa k populárnímu Duolingu.

Kdo by neznal Duolingo, populární zelenou sovu (neplést s Alzákem) Duo, která už roky pomáhá milionům studentů s učením cizích jazyků. Nyní se ale zdá, že jí vyrostla konkurence, a to přímo od Googlu, který pracuje na nové funkci Procvičování přímo v Překladači Google.

Lekce na míru i scénáře z reálného života

Funkce je zatím dostupná jen v omezené beta verzi a pro několik vybraných jazyků. Po spuštění máte na výběr mezi několika úrovněmi znalostí (Začínající, Základní, Středně pokročilý, Pokročilý). Poté už na vás čekají různé předpřipravené scénáře k procvičování (například rezervace hotelu, objednání jídla, dotaz na cestu a podobně).

Zdroj: Youtube.com

Pokud vám to nestačí, můžete si nechat vygenerovat pomocí Gemini lekci na vlastní téma. Stačí kliknout na příslušné tlačítko, napsat textové zadání a počkat, až umělá inteligence vygeneruje na míru personalizovanou lekci.

Novinky si všiml uživatel Mehrad, který ji sdílel na Telegramu. Funkci Procvičování pak vyzkoušel i magazín Android Authority, kterému se objevila po aktualizaci na nejnovější verzi Překladače Google (verze 9.14.71.788519780.3-release). Mně osobně se ji ale spustit nepodařilo, a to ani při překladu z angličtiny do francouzštiny a změně systémového jazyka na anglický i změně regionu.


O prvenství Duolingo jen tak nepřijde

I když Google zkouší nové triky a má v kapse ohromný kapitál, Duolingo se o ztrátu koruny zatím bát nemusí. Podle statistik ho ve druhém čtvrtletí loňského roku využívalo přes 100 milionů lidí měsíčně. Denně si alespoň jednu lekci udělalo přes 34 milionů uživatelů, z toho 8 milionů funguje s aktivním předplatným.

CIF25

Duolingo vás kromě jazyků začne učit i šachy Přečtěte si také:

Duolingo vás kromě jazyků začne učit i šachy

A společnost si rozhodně nemůže stěžovat. Ve stejném období vykázala čistý zisk 24,4 milionu dolarů, což je pro zajímavost obrovský skok oproti 3,7 milionu dolarů z Q2 2023.

zdroj: Android Authority, Telegram, Duolingo

