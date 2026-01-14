Cnews.cz  »  Internet  »  Google Home dostal velkou aktualizaci. Automatizační scénáře jsou teď komplexnější a více na míru

Google Home dostal velkou aktualizaci. Automatizační scénáře jsou teď komplexnější a více na míru

Dominik Dobrozenský
Dnes
Nové funkce chytré domácnosti Google Home Autor: Melnikov Dmitriy / Shutterstock (úprava Cnews)
Nové funkce chytré domácnosti Google Home
Dvě desítky nových spouštěčů, podmínek a akcí umožňují vytvářet komplexnější scénáře a logiku vaší chytré domácnosti. Jako například automatické ztlumení světel v místnosti při zapnutí filmu.

Google tento týden opět výrazně rozšířil možnosti své chytré domácnosti Google Home. Aktualizace z 12. ledna 2026 přidává 20 nových podmínek a akcí, které lze využít při automatizaci chytré domácnosti. Díky nim už systém nereaguje jen na jednoduché podněty, jako je aktuální čas, ale zvládne mnohem komplexnější scénáře.

Například ve chvíli, kdy na televizi pustíte přehrávání obsahu, mohou se všechna světla v místnosti automaticky ztlumit na 50 %. Nové podmínky umožňují také pracovat s přehráváním médií, úrovní hlasitosti nebo stavem chytrých spotřebičů. Třeba s informováním o stavu pracího cyklu pračky.

Uživatelé si tak mohou v aplikaci Google Home vytvářet propracovanější logiku chování chytré domácnosti a jednotlivé scénáře více přizpůsobit svým potřebám. Doposud bylo toto možné jen s externími službami nebo skriptováním, což ale vyžadovalo určitou úroveň technické znalosti.

Přehled nově přidaných spouštěčů, podmínek a akcí:


Spouštěče/podmínky:

  • Ovládání hlasitosti na mediálním zařízení: např. „Když je hlasitost 50…“

  • Ovládání přehrávání na mediálním zařízení (přehrávání, nepřehrávání, pozastavení, načítání do vyrovnávací paměti): např. „Když je reproduktor pozastaven…“ nebo „Pokud televizor přehrává…“

  • Nastavte jas na určitou úroveň: např. „Když je jas nad 80 %“

  • Zkontrolujte stav chytrých spotřebičů (zastaveno, spuštěno, pozastaveno, chyba): např. „Když pračka běží…“ nebo „Pokud dojde k chybě…“

Akce:

  • Zapnutí nebo vypnutí konkrétního zařízení: např. „…vypnout kávovar“

  • Zapnutí bezpečnostního systému (zatím nedeaktivace): např. „…zapnout bezpečnostní systém“

  • Otevírání a zavírání žaluzií: např. „…otevřete žaluzie v obývacím pokoji“

  • Nastavení robotického vysavače na pozastavení, obnovení nebo dokování: např. „…pozastavit vysavač“ nebo „…dokovat vysavač“

  • Spuštění, zastavení, obnovení nebo pozastavení chytrých spotřebičů: např. „…spusťte kávovar“, „…zastavte pračku“ nebo „…pozastavte sušičku“

  • Ovládání světelných efektů na chytrých žárovkách (pouze semafory): např. „…zastavit světelný efekt“


Nové automatizační funkce jsou k dispozici od verze Google Home 4.6.55.1 (pro Android). Podle produktového ředitele Google home Anish Kattukarana se navíc v několika nadcházejících týdnech dočkáme další várky spouštěčů a funkcí.

Školení Linux

zdroj: Google, síť X

Vstoupit do diskuse

