Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Google Mapy čeká revoluce: do řízení budou kecat jako spolujezdec, přinesou i nové 3D zobrazení

Mobilovinky

Google Mapy čeká revoluce: do řízení budou kecat jako spolujezdec, přinesou i nové 3D zobrazení

Matěj Vlk
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Nový vzhled se díky 3D zobrazení přiblíží mapám od Applu, zároveň přibydou přirozenější hlasové pokyny. Vyhledávat v mapách půjde běžným jazykem, nejen heslovitě.

Google chystá velkou aktualizaci pro svoje Mapy, kterou označuje jako největší za posledních 10 let. Hlavní slovo při změnách měla umělá inteligence, která se bude starat jako o snadnější ovládání map, tak užitečnější zobrazení.

Výraznější 3D

Největší změnou map bude inovovaný vzhled v režimu navigace. Google tradiční ploché zobrazení vymění za trojrozměrný pohled, který nabízejí některé z konkurenčních aplikací. Mapy tak budou přehledněji vykreslovat okolí silnice včetně budov.

Screenshot Google Maps

Nové 3D zobrazení v režimu navigace.

Autor: Google

Google zároveň slibuje větší množství dat v mapách. Využil umělou inteligenci k detekování přechodů pro chodce, parkovacích míst, semaforů, či značek z leteckých map a také snímků StreetView. Navigace tak bude moci řidiče upozorňovat na potenciální krizové situace. Stejně tak ale bude moci na posledním úseku trasy zobrazovat parkoviště/parkovací místa.

Google se pustil i do vylepšení hlasových pokynů, které mají být přirozenější. Jako příklad uvádí sjezd z dálnice, kdy namísto strohého přečtení informací z návěsti navigace řekne něco jako „Přejeďte tento exit a sjeďte až tím dalším na Illinois 43 South“. Google chce hlasové povely přiblížit spíše živému navigátorovi na sedadle spolujezdce. Otázkou je, zda bude taková navigace efektivnější a zda půjde případně vypnout.

Google slibuje i efektivnější plánování alternativních tras v průběhu jízdy. Při přepočtení trasy bude k novým trasám uvádět i podrobnější informace jako je důvod zdržení.

Nový typ navigace Google označuje jako Immersive Navigation a prozatím ji zavádí ve Spojených státech. Dá se ale předpokládat brzké rozšíření nového vzhledu do dalších států.

Povídejte si s mapou

Druhou velkou částí této aktualizace je balík Ask Maps, díky kterému má být hledání a používání map přirozenější. Do aplikace přibude tlačítko Ask, díky kterému bude možné vyhledávat na mapě běžným jazykem. Google opět uvádí příklady: „Je někde veřejný tenisový kurt s osvětlením, kde si můžu dnes večer zahrát?“, „Mířím do Grand Canyonu, Horseshoe Bend a Coral Dunes – jsou po cestě nějaké doporučené zastávky“.

Google Maps

Podrobnější zobrazení provozu.

Autor: Google

Při mnohých těchto dotazech bude Google využívat informace ve vašem profilu včetně historie hledání, díky čemuž bude moci výsledky na mapách personalizovat. Při komplexnějších plánech budou mapy tvořit itinerář výletu, stejně jako umožní rychlé bookování hotelu nebo rezervaci stolu v restauraci.

Školení Linux

Ask Maps Google aktuálně zavádí ve Spojených státech a Indii, postupně se bude rozšiřovat do dalších zemí. Protože víc závisí na jazyku dotazů, s podporou češtiny prozatím nepočítáme.

Zdroj: Google

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Stali jste se někdy terčem phishingového útoku?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Na blbosti, to by je užilo, ale systém mýta/placených cest mají stále naprosto debilně binární, ano/ne.
tynyt


Nejnovější články

Dále u nás najdete

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

10 důvodů, proč lidi nenakoupí na vašem e-shopu

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Velkým firmám nejsou lhostejní jejich klienti na Blízkém východě

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Firmy se vyhnou auditu, účetní závěrku 2025 ale ještě ověřit musí

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO