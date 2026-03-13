Google Mapy čeká revoluce: do řízení budou kecat jako spolujezdec, přinesou i nové 3D zobrazení

Google chystá velkou aktualizaci pro svoje Mapy, kterou označuje jako největší za posledních 10 let. Hlavní slovo při změnách měla umělá inteligence, která se bude starat jako o snadnější ovládání map, tak užitečnější zobrazení.
Výraznější 3D
Největší změnou map bude inovovaný vzhled v režimu navigace. Google tradiční ploché zobrazení vymění za trojrozměrný pohled, který nabízejí některé z konkurenčních aplikací. Mapy tak budou přehledněji vykreslovat okolí silnice včetně budov.
Google zároveň slibuje větší množství dat v mapách. Využil umělou inteligenci k detekování přechodů pro chodce, parkovacích míst, semaforů, či značek z leteckých map a také snímků StreetView. Navigace tak bude moci řidiče upozorňovat na potenciální krizové situace. Stejně tak ale bude moci na posledním úseku trasy zobrazovat parkoviště/parkovací místa.
Google se pustil i do vylepšení hlasových pokynů, které mají být přirozenější. Jako příklad uvádí sjezd z dálnice, kdy namísto strohého přečtení informací z návěsti navigace řekne něco jako „Přejeďte tento exit a sjeďte až tím dalším na Illinois 43 South“. Google chce hlasové povely přiblížit spíše živému navigátorovi na sedadle spolujezdce. Otázkou je, zda bude taková navigace efektivnější a zda půjde případně vypnout.
Google slibuje i efektivnější plánování alternativních tras v průběhu jízdy. Při přepočtení trasy bude k novým trasám uvádět i podrobnější informace jako je důvod zdržení.
Nový typ navigace Google označuje jako Immersive Navigation a prozatím ji zavádí ve Spojených státech. Dá se ale předpokládat brzké rozšíření nového vzhledu do dalších států.
Povídejte si s mapou
Druhou velkou částí této aktualizace je balík Ask Maps, díky kterému má být hledání a používání map přirozenější. Do aplikace přibude tlačítko Ask, díky kterému bude možné vyhledávat na mapě běžným jazykem. Google opět uvádí příklady: „Je někde veřejný tenisový kurt s osvětlením, kde si můžu dnes večer zahrát?“, „Mířím do Grand Canyonu, Horseshoe Bend a Coral Dunes – jsou po cestě nějaké doporučené zastávky“.
Při mnohých těchto dotazech bude Google využívat informace ve vašem profilu včetně historie hledání, díky čemuž bude moci výsledky na mapách personalizovat. Při komplexnějších plánech budou mapy tvořit itinerář výletu, stejně jako umožní rychlé bookování hotelu nebo rezervaci stolu v restauraci.
Ask Maps Google aktuálně zavádí ve Spojených státech a Indii, postupně se bude rozšiřovat do dalších zemí. Protože víc závisí na jazyku dotazů, s podporou češtiny prozatím nepočítáme.
Zdroj: Google