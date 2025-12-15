Google potichu provedl změnu v Obchodu Play, která vám rozhodně radost neudělá

Uživatelé Androidu byli dlouhá léta zvyklí na to, že mohou přímo v Obchodu Play odinstalovat aktualizace systémových aplikací. To se nyní bohužel mění, jelikož Google tuto možnost nenápadně a bez jakéhokoliv vysvětlení odstranil.
Obchod Play neslouží jen ke stahování nových aplikací, ale také k jejich správě a odinstalaci. U systémových aplikací to ale vždy platilo jen částečně – z telefonu je běžným způsobem odinstalovat nešlo, přesto byly v Obchodu Play dostupné.
Právě zde bylo možné odinstalovat poslední aktualizaci systémové aplikace, což přišlo vhod například v situacích, kdy nová verze obsahovala chyby, přinesla nechtěné změny nebo odstranila oblíbené funkce.
Po této změně tak uživatelům nezbývá nic jiného než sáhnout do nastavení telefonu. Zde je však proces nalezení a odinstalování o řád složitější. Google k celé věcí zatím mlčí, takže není jasné, kdy přesně k této úpravě došlo. Podle serveru Android Authority se změna mohla projevit mezi verzemi Obchodu Play 49.1.32–31 až 49.2.25–31.
zdroj: Android Authority