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Google prohrál soud a musí české Heurece zaplatit 400 milionů korun. Proč?

Redakce
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Google musí Heurece zaplatit 400 milionů korun Autor: Cnews (s využitím ChatGPT)
Google musí Heurece zaplatit 400 milionů korun
Soud rozhodl, že Google musí kvůli zvýhodňování svých služeb zaplatit české Heurece 400 milionů korun.
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Google musí zaplatit české společnosti Heureka Group 400 milionů korun. Rozhodl o tom Městský soud v Praze, který naznal, že Google ve vyhledávání upřednostňoval vlastní srovnávač cen zboží na internetu. O verdiktu informovaly Hospodářské noviny a potvrdila ho i Heureka.

Google, který je součást skupiny Alphabet, musí Heurece zaplatit 250 milionů korun kvůli ušlému zisku. Zbylých 150 milionů jsou úroky. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Google se může odvolat. To, zda tak učiní, zatím nekomentoval.

„Rozhodnutí soudu vítáme. Vnímáme ho jako důležité potvrzení naší dlouhodobé pozice – Google svým jednáním skutečně ovlivnil fungování Heureky, dalších srovnávačů cen na trhu a v konečném důsledku i české spotřebitele. Nejde pouze o tento jeden případ – rozhodnutí soudu je jasným signálem, že v e-commerce musí panovat pro všechny hráče rovné podmínky a spotřebitel si zaslouží širokou a svobodnou volbu,” uvedl podle serveru Lupa.cz David Chmelař, výkonný ředitel Heureka Group.

Situace kolem zvýhodňování srovnávání cen se táhne poměrně dlouhou dobu. Případ Heureky se týká let 2013 až 2016. Zároveň Evropská komise v roce 2017 udělila Googlu pokutu ve výši 2,4 miliardy eur s tím, že americký podnik zneužil dominantního postavení na několika trzích Evropské unie včetně České republiky. Případ byl potvrzen v roce 2024.

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Spory s Google vede také Seznam.cz. Ten po svém konkurentovi chce devět miliard korun, a to kvůli zneužití postavení Androidu. I Googlu by mohla nahrát dřívější pokuta Evropské unie.

zdroj: Lupa.cz, Heureka

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Autor článku

Redakce

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