Google si nově zapamatuje, kde jste věc nechali i bez AirTagů nebo Bluetooth lokátorů

Věci jako pas nebo náhradní klíče potřebujeme jen několikrát za rok, takže není složité zapomenout, kam jsme je uložili. Samozřejmě to mohou řešit aplikace pro organizaci domácnosti, jejich alternativu ale nyní přinese přímo Find Hub (v češtině Pátrací centrum) vestavěný do Androidu. Do aplikace půjde snadno uložit lokalitu kompletně offline předmětů.
Postačí Gemini
Princip je založený na jednoduché poznámce o poloze, kdy stačí prostřednictvím Gemini sdělit například to, že je pas v šuplíku v ložnici. K záznamu lze připojit také fotografii. Informace se následně objeví mezi zapamatovanými předměty ve Find Hubu. Když člověk danou věc později potřebuje, může se zeptat přímo Gemini nebo otevřít příslušnou sekci aplikace. Funkce se tak bude hodit pro všechny předměty, které pravidelně hledáme, ale nemá smysl je vybavovat samostatným Bluetooth trackerem.
Rizikovým faktorem je samozřejmě aktivní partner či partnerka, který konkrétní předmět přesune na jiné místo. Pokud to v aplikaci nezmění, koncept aplikace se rozpadne.
Find Hub dnes běžně pracuje s kompatibilními Bluetooth zařízeními pro sledování předmětu. Ta pravidelně vysílají signál a jejich polohu mohou zachytit okolní telefony s Androidem. Informace se pak přes distribuovanou síť dostane zpět k majiteli. Jde tak o stejný princip jako v případě sítě Find My u Applu. S těmito sofistikovanějšími variantami ale novinka v Pátracím centru nemá souvislost, ta funguje opravdu jen na principu poznámky.
Funkce je součástí zářijového balíčku Android Drop a podle Googlu se má v telefonech objevit velmi brzy. Společně s inovovaným Find Hubem potom dorazí i Motion Assist pro telefony s Androidem 17, který pomocí pohybujících se prvků na displeji mírní nevolnost při jízdě.
Zdroj: The Verge