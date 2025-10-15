Cnews.cz  »  Internet  »  Google spustil Režim AI všem. Zásadně mění způsob, jakým jsme doposud používali internet

Internet

Google spustil Režim AI všem. Zásadně mění způsob, jakým jsme doposud používali internet

Matěj Vlk
Dnes
Google AI Mode Autor: Matěj Vlk
Režim AI má i svoji dedikovanou stránku, nejrychlejší cesta ale vede z Google.com.
Na Google.com už najdete tlačítko Režim AI, které ukáže odpověď na libovolný dotaz od umělé inteligence. Jako výchozí způsob hledání jej ale zatím Google nenastavil.

Google přesně před týdnem oznámil, že v Česku spouští svůj Režim AI, který výrazně mění způsob vyhledávání. Zavádění bylo pro uživatele postupné, ale nyní je již k dispozici všem napříč platformami i prohlížeči. Na stránce Google.com nahradil Režim AI dosavadní vyhledávací tlačítko.

Výchozí jen napůl 

Chcete-li použít AI mode pro vyhledávání, na webu Googlu je potřeba kliknout na Režim AI, nikoliv stisknout Enter. Ten totiž odkáže na běžnou vyhledávací stránku a na vyhledávání s využitím AI bude potřeba se překliknout v horní liště. To stejné platí o (pravděpodobně nejčastější) situaci, kdy se uživatel dostane na Google z adresního řádku.

Screenshot Režimu AI

Na režim AI je třeba se překliknout na horní liště.

Autor: Matěj Vlk

Samotná stránka výsledků AI vyhledávání se potom liší od dříve zavedeného Přehledu od AI (AI overviews), který se zobrazuje nad standardními výsledky na záložce Vše. Na jeden dotaz může zobrazovat rozdílné odpovědi a využívat jiné zdroje shrnutí. Ty jsou v novém režimu zobrazeny jako malé ikonky s odkazem přímo v textu a hlavní zdroje se dostaly rovněž do bočního boxíku.

Největším rozdíl mezi Režimem AI a Přehledem od AI je možnost další interakce. Obdobně jako v dalších chatbotech lze žádat upřesnění dotazu, nahrát obrázek nebo se zeptat na zcela jiný dotaz. Nejde ale o přímé zapojení běžného Gemini, byť jeho jádro využívá. Režim AI dotazy rozděluje na dílčí poddotazy a ty následně zpracovává paralelně. Například generování obrázku v tomto režimu možné není, to stále u Googlu zůstává výsadou Gemini.

hacking_tip

Konec starého internetu?

Už zavedení Přehledu od AI se postaralo o citelné snížení návštěvnosti na zdrojové weby. AI z nich sice použije informaci, ale uživateli ji nabídne ve formě, která nevyžaduje prokliknutí ke zdroji. Režim AI v tomto trendu pokračuje a v budoucnu bude návštěvnost ovlivňovat ještě dramatičtěji s tím, jak se funkce budou postupně rozšiřovat o nové možnosti. Google počítá i s režimem agenta, který bude moci procházení webu automatizovat a například nakupovat v e-shopech.

Konec bezplatného krmení AI. Přichází plán na zpoplatnění webového obsahu

Konec bezplatného krmení AI. Přichází plán na zpoplatnění webového obsahu

Vydavatelé a tvůrci obsahu se prozatím nemají jak bránit, byť lze AI blokovat v rámci robots.txt. To ale web od AI odstřihne zcela a návštěvnost to může ovlivnit ještě víc. Google se s čísly o reálném množství prokliků z AI vyhledávání nechlubí, vydavatelé ale hovoří o neudržitelném modelu. I proto je zřejmé, že blízká budoucnost musí přinést možnosti, jak část zisků přerozdělit zpět tvůrcům zdrojových webů.

Autor článku

Matěj Vlk

