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Google ukázal překladač jako ze Star Treku. Tlumočí řeč v reálném čase, zachová emoce a rozumí i Česky

Redakce
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Nový překladač Googlu v reálném čase zachová tonalitu i emoce Autor: Cnews (s využitím Gemini)
Nový překladač Googlu v reálném čase zachová tonalitu i emoce
Google posouvá živé překlady zase o kus blíž realitě. Nový AI model Gemini 3.5 Live Translate dokáže převádět mluvenou řeč do jiného jazyka v reálném čase, a to včetně zachování hlasu, emocí i stylu projevu. Podporovat má desítky jazyků včetně češtiny a slovenštiny.

Google udělal další krok k budoucnosti živých překladů z různých jazyků, a to během samotného mluveného projevu. Základem bude nový zvukový AI model Gemini 3.5 Live Translate vytvořený sekcí DeepMind. Podporuje 70 jazyků včetně češtiny a slovenštiny.

“Tento nástroj překládá mluvené slovo v reálném čase, což umožní uživatelům hovořit plynule v jejich rodném jazyce, zatímco ostatní účastníci slyší okamžitý překlad,” uvedl Google. Nebude tedy nutné čekat na to, až mluvčí dohovoří. Otázkou bude, jak systém zvládne skládat vědy bez kompletního kontextu.

“Technologie nejen překládá slova, ale plně zachovává původní hlas, tón, energii i emoce mluvčího. Model zvládá více než 70 jazyků a přes 2 000 jazykových párů během jediné schůzky,” doplnila firma. Podrobnější popis technologie je zde.

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Google nový audio model integruje podle serveru Lupa.cz postupně. Objeví se v rámci Gemini Live API, Google AI Studio, komunikátoru Google Meet a aplikacích Google Translate na Androidu a iOS.

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Podobných pokusů ve stylu překladače ze Star Treku se objevuje více. Například T-Mobile (Deutsche Telekom) zkouší živé překlady integrované do mobilní sítě, takže jednou možná budou dostupné během běžných hovorů. Dělají na tom i čeští odborníci.

zdroje: Google, Lupa

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