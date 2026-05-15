Cnews.cz  »  Internet

Internet

Google zabíjí své Android emoji, jen aby se více podobal Applu. Nový 3D vzhled sbírá smíšené reakce

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Nový design Android emoji nazvaný Noto 3D Autor: Google
Nový design Android emoji nazvaný Noto 3D
Google po letech výrazně mění vzhled emoji v Androidu. Nový 3D styl má působit moderněji a emotivněji, část uživatelů ale tvrdí, že ikonky začínají až příliš připomínat Apple

Google chystá jednu z největších proměn emoji za poslední roky. S příchodem Androidu 17 dostanou smajlíci úplně nový vzhled. Místo dosavadního plochého stylu nabídnou modernější 3D design, který má působit svěžeji a realističtěji. Nový vizuál s názvem Noto 3D se postupně objeví v aplikacích jako Gboard, Gmail nebo YouTube. Jako první si jej tradičně vyzkouší majitelé telefonů Pixel.

Podle Googlu mají emoji působit „emotivněji“ a dodat konverzacím více výraznosti. Místo plochého vzhledu přibudou lesklejší povrchy, výraznější stíny a lehce prostorový efekt. Všechny emoji mají být navíc ručně malované interním výmem designérů, ne výtvorem umělé inteligence. Zda je bude možné kombinovat v Emoji Kitchen přímo v Gboardu, zatím nevíme.

Chromebooky už nejsou in. Nové Google počítače Googlebook sázejí na Android, prémiový hardware a hloubkovou AI Přečtěte si také:

Chromebooky už nejsou in. Nové Google počítače Googlebook sázejí na Android, prémiový hardware a hloubkovou AI

Ne všichni jsou z nápadu Googlu nadšení. Mnoho uživatelů na Redditu říká, že Google až moc kopíruje styl Applu a Samsungu a přichází tak o vlastní identitu. Jiní zase tvrdí, že původní ploché nebo starší „blob“ emoji měly mnohem větší osobitost.

Školení Kubernetes

Historie Android emojis

Historie Android emojis

Autor: Emojipedia

Google v minulosti své emoji měnil hned několikrát. Největší rozruch tehdy vyvolalo zrušení oněch blob emoji v době Androidu Oreo (verze 8.0 a 8.1). Nový styl tak opět vyvolává debatu, zda je lepší držet se jednoduchého kresleného designu, kterým byl Android tak dlouho typický, nebo se přiblížit vzhledu konkurence.

zdroj: Google, síť X

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Má podle vás Mironet právo na odškodné?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Na Vysočině věří globálnímu cloudu. Jak jste na tom vy?

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

Jak vypadá nejstarší mobilní vysílač v Česku?

Revoluce v síťovém provozu, upload drtí download

Pozor na tisk z Firefoxu, může vám uniknout heslo

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

Mythos je jen marketingový tah, tvrdí autor nástroje Curl

Češi chtějí novou elektroniku, prodeje v březnu rostly

Od „cihly“ k AI: Star Trek stál za vynálezem mobilního telefonu

ČTÚ si nechá zjistit, jak Češi přijímají televizi

Zbývá poslední týden pro registraci do TOP 100 ICT společností v ČR

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Denisa se svou značkou Lahodný Benedikt vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Onkologie už dávno není tak smrtelná, míní odbornice

Ovladač Steam Controller je venku, hned se vyprodal

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO