Google zabíjí své Android emoji, jen aby se více podobal Applu. Nový 3D vzhled sbírá smíšené reakce

Google chystá jednu z největších proměn emoji za poslední roky. S příchodem Androidu 17 dostanou smajlíci úplně nový vzhled. Místo dosavadního plochého stylu nabídnou modernější 3D design, který má působit svěžeji a realističtěji. Nový vizuál s názvem Noto 3D se postupně objeví v aplikacích jako Gboard, Gmail nebo YouTube. Jako první si jej tradičně vyzkouší majitelé telefonů Pixel.
Podle Googlu mají emoji působit „emotivněji“ a dodat konverzacím více výraznosti. Místo plochého vzhledu přibudou lesklejší povrchy, výraznější stíny a lehce prostorový efekt. Všechny emoji mají být navíc ručně malované interním výmem designérů, ne výtvorem umělé inteligence. Zda je bude možné kombinovat v Emoji Kitchen přímo v Gboardu, zatím nevíme.
Ne všichni jsou z nápadu Googlu nadšení. Mnoho uživatelů na Redditu říká, že Google až moc kopíruje styl Applu a Samsungu a přichází tak o vlastní identitu. Jiní zase tvrdí, že původní ploché nebo starší „blob“ emoji měly mnohem větší osobitost.
Google v minulosti své emoji měnil hned několikrát. Největší rozruch tehdy vyvolalo zrušení oněch blob emoji v době Androidu Oreo (verze 8.0 a 8.1). Nový styl tak opět vyvolává debatu, zda je lepší držet se jednoduchého kresleného designu, kterým byl Android tak dlouho typický, nebo se přiblížit vzhledu konkurence.