Googlu opět unikla podoba dalšího smartphonu. Pixel 9a přijde dřív a chce útočit přímo s iPhone SE 4

Jak je u Googlu zvykem, každá řada jeho telefonů Pixel je po určité době následována dalším, zpravidla levnějším přírůstkem. I přestože tyto modely nemívají vlajkové specifikace, vždy dostanou procesor shodný s aktuální řadou, stejnou sedmiletou softwarovou podporu a všechny funkce ikonické pro Pixely. Podle nejnovějších úniků pocházejících z magazínu Android Headlines Google i letos přijde s modelem Pixel 9a, avšak dříve, než se původně čekalo.

Větší displej, baterie a cena pod 500 dolarů

Jak uniklé informace naznačují, Pixel 9a by mohl s plochým designem a jeho pověstný vystoupnutý fotomodul by se tak poprvé přímo schoval do těla. Záda mají nabídnout 48Mpx primární fotoaparát doprovázený 13Mpx šírem a selfie kameraou. Z přední strany má telefon nabídnout 6,3" displej se 120Hz adaptivní obnovovací frekvencí.

Reálné foto Pixelu 9a (se svolením Android Headlines) Autor: Android Headlines Reálné foto Pixelu 9a (se svolením Android Headlines) Autor: Android Headlines

Vzhledem k displeji lze očekávat i nárůst rozměrů (údajně 154,7 × 73,3 × 8,9 mm), paradoxně hmotnost by se měla zastavit na 188 gramech, což je méně než u aktuálního Pixelu 9 a Pixelu 9 Pro. Takto nízká hmotnost zároveň naznačuje použití plastu namísto skleněných zad.





Video s obrázky Pixelu 9a z YouTubového kanálu Android Headlines

Zdroj: Youtube.com

Pixel 9a s největší pravděpodobností dostane čip Tensor G4 společně s 8 GB RAM a 128, potažmo 256 GB vnitřního úložiště. Další úniky naznačují téměř obří 5000mAh baterii, která by téměř odpovídala kapacitě Pixelu 9 Pro XL (5060 mAh). S nárůstem baterie bohužel nenaroste rychlost nabíjení, která má zůstat na 18 W pro drátové a 7,5 W pro bezdrátové nabíjení.

Ze všech úniků je však prozatím nejatraktivnější cena. Ta by měla zůstat stejná jako u předchozího Pixelu 8a, tedy 499 dolarů za základní verzi. Takto lákavou cenou chce Google zřejmě útočit na nejen na ty, kteří chtějí výkonný Pixel se všemi jeho ikonickým funkcemi za rozumnou cenu, ale také přímo na iPhone SE 4.

Podle aktuálních informací má být Pixel 9a uveden na trh okolo března roku 2025, což je shodou okolností velmi blízko vedle plánovaného iPhonu SE 4. Zda je toto čirá náhoda nebo úmysl Googlu, není zatím zcela jisté. Spěšné vydání letošní řady Pixelů 9 ještě před iPhony 16 však nasvědčuje snahu předběhnout Apple i v tomto levnějším segmentu.