Grafické karty Radeon RX 6000 a 5000 neztratí podporu, slibuje AMD. Jak to bude s ovladači?

Minulý týden jsme zakončili zprávou, že AMD se rozhodlo utlumit (ne ještě zcela ukončit) ovladačovou podporu grafických karet Radeon RX 5000 a RX 6000. Což bylo dost nepříjemné hlavně u druhých jmenovaných, tato GPU s architekturou RDNA 2 nejsou zas tak stará a má je dost uživatelů, navíc se to týká i řady integrovaných GPU. AMD teď na věc reagovalo a vydalo prohlášení, podle kterého by situace mohla být lepší, než se zdálo.
Jak je to s ovladači pro grafiky generace RDNA a RDNA 2
AMD původně v poznámkách k vydání uvádělo, že podpora Radeonů RX 6000 a 5000 přechází do udržovacího režimu („maintenance mode“) a že uvádění nových technologií, optimalizací a podpory pro individuální hry se bude soustředit jen na grafiky Radeon RX 7000 a 9000. Znělo to tak, že onen udržovací režim odpovídá více méně konci standardní podpory, po kterém je u produktů poskytována již jen podpora ve formě oprav kritických a bezpečnostních chyb.
Nyní ale AMD vydalo jiné prohlášení, které toto chápání popírá. Zdá se, že omezení podpory pro GPU architektur RDNA 1 a RDNA 2 nebude tak drastické a mohlo by to vypadat tak, že Radeony RX 5000 a 6000 nebudou sice mít podporu na úrovni novějších karet, ale nejde ještě o klasické tvrdé ukončení podpory, jaké nastávalo v minulosti – výsledek bude někde mezi.
Firma ještě v pátek publikovala prohlášení, že grafiky v oné udržovací větvi ovladačů budou stále dostávat nejen opravy chyb, ale i nové funkce a optimalizace pro hry. Má to pobíhat „podle potřeby“. GPU generace RDNA 2 a RDNA 1 tedy nepřijdou o podporu natvrdo, jak to mohlo vypadat z původních informací.
V neděli pak byl přidán rozsáhlejší text i na web firmy, kde je opět zopakováno, že Radeony RX 5000 a 6000 budou dostávat dál nejen bezpečnostní záplaty a opravy chyb, ale také „podporu pro nově vydávané hry“ a „optimalizace pro hry a zlepšení stability“. Nejsou mezi tím však zmíněné nové funkce a technologie.
Nová větev a stabilní větev ovladačů
Onen „udržovací režim“ pro RDNA 1 a 2 je však reálná věc. Podle firmy ale nejde o ukončování podpory v ovladačích v klasickém smyslu a firma tyto grafiky dál podporuje. K čemu došlo, je rozdělení ovladačů na dvě větve, což již bylo pozorováno v ovladačích 25.10.2, které mají v instalátoru dva různé balíky.
Pro novější grafiky Radeon RX 9000 a 7000 (RDNA 4 a RDNA 3) tedy bude jedna větev, zatímco druhá bude ona „udržovací“ pro Radeony RX 6000 a 5000. V této větvi chce zřejmě AMD dělat méně změn. Uvádí, že pro tyto architektury je vhodná samostatná „stabilní větev ovladačů“, která má za sebou léta ladění a optimalizací. To, že starší karty budou používat tuto samostatnou větev ovladačů, má zamezit tomu, aby různé nové změny vyvíjené pro nová GPU negativně neovlivňovaly jejich fungování. A naopak ve větvi pro nová GPU bude snazší vyvíjet novinky a ladit výkon zase pro RDNA 3 a 4.
Za tímto by mohly stát architektonické odlišnosti mezi generacemi architektur RDNA. Je možné, že AMD chce provést výrazné přepracování kompilátoru shaderů a dalších vrstev ovladačů, které by lépe fungovalo s architekturami RDNA 3 a RDNA 4. Ty mají pokročilejší akceleraci AI a schopnost tzv. „dual-issue“ instrukcí výpočetních jednotkách. RDNA 2 a RDNA první generace tyto vymoženosti nemají.
AMD možná udělalo rozhodnutí, že bude lepší začít ovladače vyvíjet proti „baseline“ architektury RDNA 3 bez snahy o kompatibilitu s předchozími architekturami. To může teoreticky přinést lepší dosahovaný výkon, určitě ale hlavně bude zjednodušená údržba a vývoj kódu ovladačů. Podpora pro grafiky RDNA a RDNA 2 odebraná z nové větve ovladačů by byla řešena tak, že pro ně bude udržována starší verze kompilátoru a ovladačového „stacku“.
Optimalizace výkonu pro konkrétní hry tak dost možná budou vyvíjené separátně pro nový a starý stack. Výhoda ale bude, že nová větev ovladače už nebude vázaná tím, všechny změny musí zároveň optimálně fungovat na RDNA 1 a 2. A u stabilní větve pro starší grafiky naopak vývojáři optimalizací nebudou muset hlídat, aby jejich kód běžel ideálně i na novějších GPU.
Optimalizace každopádně mají dál chodit i pro karty v oné druhé větvi v „udržovacím režimu“. Možná by ale mohl být rozdíl proti novějším Radeonům v pokrytí, kdy starší grafiky dostanou jen některé z nově vyvinutých optimalizací, nebo v četnosti vydání – tedy že by tyto optimalizace mohly být balíčkovány do vydání s nižší frekvencí než u nových grafik. Rozdíl by asi mohl být i v prioritě, kdy někdy optimalizace pro starší GPU vyjdou později než u nových grafik.
FSR 4 jen ve větvi nových GPU?
Zmínka, že vydělení RDNA 1 a 2 do udržovací větve má usnadnit vývoj nových technologií a funkcí (a bránit tomu, aby rozbíjely fungování starých grafik), ovšem celkem jasně říká, že minimálně část takových nových funkcí zůstane jenom v nové větvi ovladačů pro RDNA 4 a 3 a starší grafiky je nedostanou. Pravděpodobně se to týká například AI upscalingu FSR 4 a jeho vylepšené verze Redstone. V oné nové větvi ovladačů by ho mohly dostat grafiky s architekturou RDNA 3, ale do udržovací větve se asi tato novinka nedostane.
Jak to s onou omezenou „udržovací“ podporou v praxi bude vypadat, ale bude jasnější až časem. Doufejme, že majitelé zejména nepříliš starých a často poměrně výkonných grafik Radeon RX 6000 nebudou přicházet o moc.
