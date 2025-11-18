Grafické karty zase čeká drahota. AMD kvůli cenám pamětí zdražuje Radeony, některé modely GPU mohou být zrušené

O víkendu jsme tu měli zprávu, že kvůli vysokým cenám pamětí GDDR7 zřejmě budou zdražovat grafiky Nvidie, možná bude zredukována výroba 16GB modelu GeForce RTX 5060 Ti (což by také vedlo k jeho zdražení nebo nedostupnosti) a je odloženo plánované vydání refreshových modelů grafik GeForce RTX 5000 Super. Vypadá to ale, že podobná je situace u grafik Radeon, které používají paměti GDDR6. I ty zdraží kvůli rostoucím cenám pamětí.
Zdražení Radeonů
Výroba pamětí jsou spojité nádoby, kdy výrobci mohou přesouvat výrobní kapacitu mezi různými typy pamětí. Poptávka po pamětech pro servery a po pamětech typu HBM pro akcelerátory AI proto tlačí nahoru i ceny RAM pro osobní počítače a ceny grafických pamětí. Podle zdrojů z čínského fóra Board Channels, kde se často objevují insiderovské informace, přímo AMD oficiálně oznámilo partnerům, že se ceny grafik Radeon zvýší.
Přesněji by to asi měly být ceny balíčků GPU a pamětí pro ně, firma totiž podobně jako Nvidia nakupuje paměti a přeprodává je spolu s GPU výrobcům karet, nicméně firmy kupující pouze GPU jsou při samostatném nákupu pamětí také vystavené přímému zvýšení jejich cen výrobci. Výsledek každopádně je, že bude muset stoupnout cena, za kterou se pak prodává celá vyrobená karta, takže se nejspíš zvýší doporučené ceny.
Podle Board Channels ve skutečnosti AMD jedno takové zdražení oznámilo v říjnu, jeho výše ale nebyla tak velká, takže bylo absorbováno v maržích a na koncových cenách grafik se moc neprojevilo. To však asi nebude případ nového nyní oznámeného zdražení. Informace na fóru sice neříkají, v jaké výši je, ale pravděpodobně ho pocítíme. Přímo se projeví ve vyšších cenách grafik, které postupně začnou do distribuce proudit v následujících měsících, ale je docela možné, že už předtím se začnou zvyšovat i ceny starších zásob karet vyrobených ještě za nižší ceny.
Není řečeno, které modely tímto zdražením budou postihnuté, mělo by asi ale jít o všechny (všechny současné modely AMD používají paměti GDDR6 různých rychlostí). Nejvyšší zdražení bude u těch karet, kde cena paměti tvoří vyšší část výrobních nákladů z celkové částky. Pravděpodobně tedy procentuálně nejvíc poskočí cena Radeonu RX 9600 XT v jeho verzi s 16GB pamětí. Zatímco doteď nebyl na trhu moc velký zájem o tuto kartu ve verzi s 8GB pamětí (a podobně je to u GeForce RTX 5060 Ti od Nvidie), nyní asi výrobci mohou začít omezovat výrobu 16GB verzí a začít upřednostňovat výrobu „krizových“ 8GB karet.
Některé GeForce a Radeony mohou skončit
Podle dalších zpráv korejských a tchajwanských webů kvůli růstu cen pamětí (kdy například cena některých modulů DDR5 jenom od září stoupla o 60 % a meziroční nárůsty cen DRAM jsou až okolo 170 %) výrobci GPU a grafických karet uvažují i o ukončení výroby některých modelů. Zejména by se to asi týkalo modelů grafik, kde je cena pamětí výraznou částí nákladů, nebo které mají paměti relativně hodně (takže výrobce musí zvažovat, zda vyrobí a prodá jednu 32GB kartu nebo dvě 16GB či čtyři 8GB). Netýkalo by se to nejspíš jen Radeonů, ale i grafik GeForce, protože zpráva mluví o AMD i Nvidii.
U AMD by toto asi mohlo znamenat zrušení plánovaného Radeonu RX 9070 GRE s 16 GB paměti, v této situaci se místo toho asi bude dál vyrábět jen 12GB verze karty. Je otázka, zda AMD nebude chtít omezit i výrobu 16GB Radeonu RX 9070 právě ve prospěch 12GB karty GRE.
Uprostřed předvánoční nákupní sezóny je to dost nepříjemné, letošní rok nebude nákupu počítačů pod stromeček nakloněn. Bohužel ani povánoční čas nejspíš nepřinese zlepšení, protože růst cen pamětí bude nejspíš pokračovat. Motorem zdražování není tradiční sezónnost, ale hlad provozovatelů AI služeb po serverech. A jím vyvolané masivní zdražení, které se asi bude každý měsíc dál nabalovat, se týká nejen operačních pamětí a pamětí pro grafické karty, ale i paměti NAND pro SSD a další úložiště (včetně těch zabudovaných třeba v mobilech a další elektronice) a dokonce i HDD.
Podle různých odhadů může nedostatek a jím vyvolané vysoké ceny trvat dokonce několik let, takže nějaké zlepšení lze asi vyhlížet jen v případě, pokud by praskla bublina, která se v sektoru AI podle některých názorů a znaků vytvořila. To by ale zase vedlo k dalším ekonomickým problémům, takže si asi moc nevybereme.
Zdroje: VideoCardz, techPowerUp