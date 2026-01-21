Grafické karty zdraží o pětinu. MSI, Asus a Gigabyte zvyšují ceny, zbytek trhu nejspíš bude následovat

Hodně hardwaru zdražilo nebo dál zdražuje a bohužel se k tomu připojují i grafické karty. Podle asijských zdrojů teď hlavní výrobci karet zvyšují ceny grafik, které souvisejí s tím, jak roste cena grafických pamětí GDDR6 a GDDR7. Bezprostředně by to mělo karty zdražit o 15–20 %. To ale nemusí výt konečný stav, protože další zvyšování může způsobit snižování dodávek GPU, zákony nabídky a poptávky totiž při nedostatku šponují ceny nahoru.
Grafiky zdraží o 10–20 %
Web Benchlife, který mívá poměrně spolehlivé informace ze zákulisí výrobců hardwaru, přinesl zprávu, že Nvidia 16. ledna oznámila výrobcům karet zdražení pamětí, která jim dodává přibalené se samotnými GPU. Protože Nvidia má při vyjednávání s výrobci pamětí lepší pozici, je toto zvlášť v aktuálních podmínkách pro výrobce karet snazší způsob, jak se k pamětem pro GPU dostat.
Tyto balíky GPU a pamětí ale zdraží, přičemž bylo řečeno, že jde o výsledek stoupajících cen pamětí, zatímco částka připadající na samotné GPU je považovaná za nezměněnou. Ceny byly zvýšeny jak pro karty s pamětí GDDR7, tak pro ty používající ještě GDDR6.
Doporučené ceny karet, které určuje Nvidia a AMD, se podle zákulisních informací nezmění, minimálně Nvidia je navzdory vyšší ceně komponent ponechala stejné, což by snížilo výdělek, z kterého mohou výrobci karet zaplatit vlastní provoz. To ale neznamená, že se nás zdražení komponent nedotkne. Nejspíš se dá čekat totéž, co nastalo před rokem během nedostatku grafik na trhu, kdy oficiální doporučené ceny byly v podstatě pro srandu králíkům a skutečné ceny v obchodech o desítky procent vyšší.
Podle zprávy pro změnu China Times výrobci karet zvyšují ceny karet, za které je prodávají dál do distribuce (což nejsou stejné částky, jaké pak účtují maloobchodní prodejci koncovým zákazníkům). Jako první to údajně udělala firma MSI, ale měly by ji následovat i Gigabyte a Asus. Protože ceny komponent postihují všechny výrobce, patrně toto zdražení půjde napříč trhem u všech firem, které grafické karty vyrábějí.
U grafik AMD to mělo proběhnout minulý týden a u karet založených na GPU Nvidia zřejmě nyní. Ceny grafik GeForce v čínské a evropské distribuci údajně stouply nebo stoupnou o 15–20 % v případě karet s 16 GB kapacitou, u Radeonů RX 9000 prý ceny šly nahoru o 10–18 %. Jde o distribuční ceny, takže toto zdražení se asi v našich eshopech nemusí projevit okamžitě, protože mohou chvíli mít skladem karty nakoupené za dřívější nižší ceny.
Ono uváděné zdražení odpovídá patrně čistě jen zvýšeným výrobním nákladům kvůli ceně pamětí. Separátně vedle jejího zdražení ale také máme zprávy o tom, že minimálně Nvidia sníží dodávky GPU výrobcům, a to až o 15–20 %. Toto může vést k dalšímu zdražování, pokud vznikne na trhu nedostatek karet. Pro příklady, k čemu tzv. převis poptávky nad nabídkou vede, se můžete opět podívat na loňský stav, nebo na dobu během kryptoměnových bublin, kdy se GPU používala na tzv. těžbu a jejich ceny stouply na dvojnásobek až trojnásobek. Pokud opět výroba grafických karet nebude stačit na poptávku, mohou jít ceny grafik nahoru ještě o víc než o výše uváděných 10–18 %, respektive 15–20 %.
Nvidia má prý výhodu v cenách pamětí
Podle Benchlife mimochodem Nvidia aktuálně i po zdražení účtuje nižší ceny za paměti ve svých balících s GPU, než AMD. Může to být tím, že firma má dominantní postavení a je schopná vydřít i na výrocích pamětí lepší ceny (a může mít dopředu objednanou větší zásobu) zatímco AMD dostává samo horší ceny, které pak přenáší na výrobce karet.
Nicméně Nvidia možná také část vyšší ceny absorbuje na úkor svých marží, což může být dočasná věc, aby se dopady zdražení zpomalily. Ovšem asi také nelze úplně oddělit cenu GPU od pamětí, když se obojí prodává v balíku, takže levnější paměti mohou teoreticky být spojené s tím, že firma účtuje vyšší cenu za čip GPU.
Zdroje: China Times, Benchlife