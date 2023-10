Grafikám Radeon s architekturou Vega a Polaris možná skončí podpora, nové ovladače jen pro RDNA?

S tím, jak se střídají architektury GPU, také z času na čas dojde k tomu, že těm starším skončí podpora a přestanou pro ně vycházet nové ovladače a nové optimalizace ve hrách. Je možné, že toto utnutí by se mohlo v dohledné době přihodit grafikám jako Radeon RX 480/580 a RX Vega 56/64 (a Radeon VII), tedy těm s architekturou Polaris a Vega, posledním generacím založeným na technologii GCN původně uvedené na konci roku 2011.

Informace, že by se k tomuto mohlo schylovat, se objevily už před několika týdny, uváděl je například leaker Kepler na Twitteru, podle nějž je naplánováno, že někdy letos skončí pravidelné aktualizace pro Polaris i Vegu, tedy všechny grafiky s architekturou starší než RDNA (Radeon RX 5000). Toto se patrně začíná potvrzovat. První oficiální krok tímto směrem teď patrně přišel v linuxových ovladačích.

První kroky v oficiální podpoře Vulkanu na Linuxu

AMD oficiálně přestalo grafiky Polaris a Vega (architektury GFX8 a GFX9) podporovat v ovladači AMDVLK 2023.Q4.1, což je ovladač implementující API Vulkan. Tento ovladač přináší optimalizace pro Counter-Strike 2 a Baldur's Gate 3, ale také konec podpory pro zmíněná GPU. Je třeba říci, že na Linuxu je situace poněkud komplikovaná – AMD má tento ovladač Vulkanu, ale současně existuje další komunitní ovladač RADV v rámci Mesa. Pokud tedy budete používat ten, budete aktualizace podpory Vulkanu dostávat dále, z komunitních ovladačů by zatím podpora těchto starších GPU mizet neměla. Také celkové otevřené grafické ovladače (RadeonGPU) by v jádru Linuxu pořád měly fungovat beze změny (což je důležité, protože na Linuxu ovladače GPU vyžadují pravidelnou údržbu kvůli propojení s jádrem).





Toto může být první vlaštovka. AMD zatím neoznámilo podobné odebrání podpory v novějších vydáních pro ovladače platformy Windows. Nicméně došlo k určitému rozvětvení, které může mít podobný efekt. Poslední vydání Radeon Software s nejnovějšími aktualizacemi pro hry (nyní ovladač 23.20.17.05 pro hru Alan Wake 2) byla jen právě pro novější grafiky Radeon RX 5000 a novější, zatímco pro Vegu a Polaris jsou teď pořád nabízené ovladače 23.9.2. (WHQL) vydané 31. srpna.

Toto může být „soft“ verze utnutí podpory, i když ještě není nutně řečeno, že Vegy a Polarisy už žádné novější optimalizace nedostanou a srpnový ovladač byl poslední. Například po vydání Radeonů RX 7900 XT a XTX se také ovladače rozvětvily a novější aktualizace chvíli dostávaly jen novinky s architekturou RDNA 3, pak ale AMD opět podporu zaintegrovalo dohromady do jedné větve. To se ještě může stát i zde, nebo se může stát, že budou vycházet optimalizace pro grafiky Radeon RX 400, 500 a RX Vega jen pro část z nově vydávaných her (ty, které mají nižší požadavky a tato starší GPU pro ně mají dost výkonu).

Poměrně neobvyklý AMD Radeon VII s čipem Vega 20 a pamětí HBM2 Autor: AMD

Ale vzhledem ke stáří GCN architektur je pravděpodobné, že už se jejich podpora opravdu utlumuje definitivně a toto rozdělení na novou a legacy větev už může být napořád. Polaris a Vega by například další aktualizace mohly dostávat jen v případě, že bude třeba opravit nějaké kritické nebo bezpečnostní chyby. Podle Keplera má k ukončení podpory (alespoň té standardní) dojít někdy „později letos“, což byla informace ze září, takže je možné, že se brzo objeví i nějaké oficiální oznámení.

Všechna APU pro socket AM4 jsou Vega

Odebrání podpory pro architekturu Polaris a v tomto případě zejména Vega je důležité ještě z jednoho důvodu. Nepoužívají ji totiž jen samostatné grafiky, ale také integrovaná GPU v procesorech (APU). Vega je použitá v Ryzenech 2000G, 3000G, 4000G a 5000G, tedy až po APU Cezanne. Ovlivněné tímto budou všechny Ryzeny s integrovanou grafikou na platformě AM4, naopak na platformě AM5 už jsou jen integrované grafiky RDNA 2.

V noteboocích se to také týká mobilních Ryzenů až po generaci 5000 „Cezanne“ včetně. První procesory, které mají novější, stále podporované GPU (RDNA 2), jsou až 6nm Ryzeny 6000 „Rembrandt“, které jsou nyní také přeznačené jako řada 7035, a Ryzeny 7020 „Mendocino“. Ovšem pozor na to, že AMD ještě stále má v generaci 7000 některé modely (ty končící na „30“), které jsou odvozené od Ryzenů 5000 „Cezanne“, ty také ještě mají architekturu Vega.

Ryzen 3 2200G s integrovaným GPU architektury Vega Autor: Fritzchens Fritz, použito se souhlasem autora – public domain

Windows mají na rozdíl od Linuxu stabilní rozhraní pro ovladače, takže ztráta podpory neznamená, že budete mít problémy počítač s tímto GPU dál používat. Windows 10 například pořád korektně fungují s integrovanou grafikou procesoru A10–6800K (APU Richland s před-GCN architekturou VLIW5) pomocí ovladače z roku 2015. Tudíž různé grafiky zmíněných starších generací a procesory s integrovaným GPU budete moci nadále používat (pravděpodobně ještě mnoho let) a nemělo by to bezprostředně vést k nějakým potížím. Určité problémy mohou být jen ve hrách, ovšem tato GPU (zejména ta integrovaná) asi málokdy budete používat v nejnovějších AAA hrách, které aktuální optimalizace a opravy potřebují.

Zdroje: Phoronix, VideoCardz, Kepler (1, 2)