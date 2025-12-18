Grafiky GeForce prý nebudou, hrozí scalping a vysoké ceny? Nvidia prý sníží výrobu až o 40 %

Loni na podzim Nvidia udělala to, že předčasně ukončila výrobu karet GeForce RTX 4000 (s výjimkou nejlevnějších modelů), aniž by ji hned nahradil dostatečný objem výroby nové generace GeForce RTX 5000, která šla do výroby a na trh pro změnu dost pozdě. Vytvořila se tím na trhu situace připomínající kryptománii, kdy grafiky byly špatně dostupné a o desítky procent předražené na řadu měsíců. A teď se podobné osekání výroby chystá znovu.
Nvidia omezí dodávky GeForce RTX 5000
Čínské „leakové“ fórum Board Channels a poté i osvědčený tchajwanský web Benchlife.info přinesly včera zprávu, podle níž chystá reakci na aktuální situaci na trhu s pamětí – kde se, jak je teď stále omíláno, kvůli poptávce po AI akcelerátorech a serverech vytvořil velký nedostatek zásob a výrobních kapacit. AMD kvůli tomu přistoupilo k vlně zdražování GPU (které se ale netýká samotných čipů GPU, ale pamětí GDDR6, které AMD výrobcům prodává v balíku s nimi jako sadu pro výrobu grafiky).
Nvidia používá novější typ pamětí GDDR7, u kterého mohou být podmínky dodávek a stav zásob trochu jiné než u GDDR6, ale je možné, že zdražovat bude muset také. Nárůst plateb za paměti by se pak nejspíš měl propsat do vyšších cen celých karet. Ovšem Nvidia u grafik GeForce hodlá udělat ještě něco dalšího – údajně výrazně omezí výrobu karet generace GeForce RTX 5000. Rozsah výroby má být v první polovině roku 2026 až o 30 nebo 40 % nižší proti stejnému období v roce 2025, takže by se přísun karet na trh herních PC opět o hodně snížil.
A to asi i když vezmeme v úvahu, že letos Nvidia jednak vyráběla pro pokrytí zvýšeného zájmu o novou právě vydanou generaci grafik, jednak ještě doháněla ono manko, které v zásobě grafik v distribuci udělalo nesmyslně předčasné ukončení výrob karet předchozí generace.
RTX 5070 Ti a RTX 5060 Ti 16 GB na špalku
Benchlife píše, že kromě zprávy na Board Channels tuto zvěst potvrdilo více zdrojů z různých výrobců karet a také dodavatelů komponent pro grafiky. Nvidia podle nich primárně oseká výrobu grafik GeForce RTX 5060 Ti v 16GB verzi (o tom, že tento model čeká útlum výroby, se už objevila zpráva před několika týdny) a GeForce RTX 5070 Ti, což jsou její nejlevnější 16GB modely. Ušetřené čipy asi půjdou na výrobu GeForce RTX 5070 s 12GB a GeForce RTX 5060 a 5060 Ti s 8GB pamětí – a potom samozřejmě na dražší a výnosnější karty RTX 5080 a RTX 5090.
Logicky se tak asi nedá čekat, že by v blízké době vyšel dříve plánovaný refresh grafik GeForce RTX 5000 označený„Super“, jelikož u těchto modelů měly být devizou větší kapacity paměti (18 GB místo 12 GB, 24 GB místo 16 GB) a to je teď asi neprůchodné.
Nedostatek paměti, nebo nedostatek poptávky?
Jaká je přesně motivace a záměr tohoto kroku, není jasné. Chování z předchozího podzimu přirozeně budí podezření, že Nvidia může snížením výroby zkoušet vyrobit nedostatek na trhu, který by zvedl ceny. Nicméně vysvětlení dost možná bude nevinné – totiž že pro karty na trhu jednoduše nebude dost čipů GDDR7.
A nebo nepřímo to, že drahá operační paměť a SSD způsobují, že se razantně propadají prodeje herních PC, a to vede i k drastickému snížení prodejů grafických karet pro ně, kvůli kterému Nvidia musí snížit produkci, aby karty GeForce nezůstávaly na skladech.
Je ale možné, že pravda je částečně obojí – Nvidia může mít svázané ruce tím, že čipů GDDR7 není dost (minimálně poté, co se přednostně uspokojí výroba dražších GPU pro použití v AI sektoru) a tudíž se více GeForce RTX 5000 vyrábět nedá. To ovšem pořád může vést k tomu, že se nedostane na všechny zájemce a tím pádem ceny u grafik GeForce vyskočí nahoru, bude docházet k nedostupnosti, scalpingu a podobně.
Zdroj: Benchlife, VideoCardz