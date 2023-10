Grafiky Radeon se vrací do mobilů Samsung. Exynos 2400 má raytracingové GPU na bázi RDNA 3

Samsung před dvěma lety vydal Exynos 2200, který měl v sobě integrované GPU s architekturou RDNA 2 licencovanou od AMD, poněkud v předstihu před dobou šlo o zřejmě první ARM SoC s reálnou podporou raytracingových her. Samsung tehdy ale opět vypekla horší kvalita jeho vlastního 4nm procesu a další generaci Exynosu zrušil. Ovšem teď se vrací s Exynosem 2400 a grafika založená na Radeonu je v něm opět – tentokrát dokonce RDNA 3.

Samsung pořádal svou výroční konferenci Samsung System LSI Tech Day 2023 a na ní krátce představil právě novou generaci ARM procesoru Exynos. Nejde asi o jeho uvedení, které bude asi spojeno s novými telefony, ale ještě jen o preview.

Exynos 2400 má mít integrované Xclipse 940 (generace 2200 měla Xclipse 920, zrušený Exynos 2300 asi tedy Xclipse 930). Zatím bohužel nebylo řečeno, jakou konfiguraci bude grafika obsahovat, nevíme tedy, zda počet výpočetních jednotek poroste proti předchůdci, který měl k dispozici 6 CU (384 shaderů) architektury RDNA 2. Xclipse 940 ale údajně bylo upgradováno na architekturu RDNA 3, takže dostalo vylepšenou akceleraci ray tracingu a zřejmě i schopnost dual-issue u shaderových jednotek.





O procesorové části nebylo nic řečeno, ale pravděpodobně by mohla být použitá kombinace prime jádra ARM Cortex-X4, velkých/prostředních jader Cortex-A720 a malých úsporných jader Cortex-A520, protože vlastní jádra CPU Samsung už několik let nepoužívá. Výkon CPU má údajně být zlepšený až o 70 %, nejspíš je to ale údaj pro mnohovláknové aplikace při zapojení všech jader, ne jednovláknové zrychlení.

Samsung na akci ukazoval nějaká dema tohoto procesoru používající referenční platformu používanou pro vývoj. Předvedené byly ukázky GPU ve scénách s ray tracingem, globální iluminací, odrazy a stíny a také generativní AI tvořící obrázky běžící na Exynosu. Ta ale asi používá místo GPU integrovanou specializovanou jednotku pro akceleraci AI, která má údajně mít 14,7× vyšší výkon než v předchozí generaci.

Představení procesoru Exynos 2400 na Samsung System LSI Tech Day 2023 Autor: Samsung

Exynos 2400 bude mít nový 5G modem a má podporovat také satelitní komunikaci přes Narrow-Band IoT. Naopak ale nikde není oficiálně řečeno, na jaké technologii bude SoC vyráběný. Měl by používat proces Samsungu, ale nevíme, zda už to bude 3nm technologie s tranzistory typu GAAFET, nebo ještě pořád 4nm technologie.

Podle drbů ale nemusí výkon tohoto SoC dostihnout nejvýkonnější Snapdragony od Qualcommu (vyráběné u TSMC), například podle leakera IceUniverse integrovaný Radeon nepřekoná mobilní Adreno. Samsung by prý opět procesor mohl použít jen v některých variantách telefonů Galaxy S24 a S24+, ale model S24 Ultra by prý pořád měl být založený čistě na Snapdragonu 8 Gen 3.

Zdroje: Samsung, VideoCardz