Cnews.cz  »  Internet  »  Grok na síti X generuje nahé snímky celebrit i dětí, Musk tomu nebrání. EU reaguje vyšetřováním

Internet

Grok na síti X generuje nahé snímky celebrit i dětí, Musk tomu nebrání. EU reaguje vyšetřováním

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Grok Autor: Salvador Rios/Unsplash
Grok funguje jako samostatný chatbot, zároveň je součástí sítě X.
Chatbot Grok během jediné hodiny vygeneroval tisíce obrázků se sexuální tématikou zobrazující nahotu celebrit včetně mladistvých a dětí. Proti přísnějším pravidlům se stavěl především Elon Musk.

Sociální síť X je od konce loňského roku zaplavena nahotou generovanou chatbotem Grok. Nejde přitom o neškodné snímky neexistujících osob, uživatelé zneužívají Grok k vytváření tohoto obsahu přímo z fotek hereček, zpěvaček, modelek, dalších celebrit, ale i náhodných uživatelek a uživatelů včetně těch mladistvých.

Chatbot bez zábran

Analýza společnosti Copyleaks ukazuje, že zhruba 74 % příspěvků spojených s Grokem tvoří přímé žádosti o vytvoření sexuálních snímků reálných žen či dětí. Fenomén vznikl v komunitě tvůrců obsahu pro dospělé, kteří chatbot využívali k vlastní propagaci, ale rychle se rozšířil i mezi běžné uživatele.

Tvůrci chatbota Grok dlouho odmítali bezpečnostní pojistky, které by tento typ obsahu znemožňovaly vytvořit. Většina konkurenčních chatbotů jako Gemini nebo ChatGPT je přitom obsahuje. V případě Groka je situace umocněna integrací přímo do sociální sítě X. Pod takřka jakoukoliv fotkou známější osoby v posledních týdnech se mezi prvními odpověďmi objevil požadavek na vytvoření explicitního snímku z původní fotografie. Grok jim vyhovoval a vytvářel obsah se sexuální tématikou bez souhlasu obětí.

Screenshot Grok

Obdobné požadavky se v posledních týdnech objevují takřka pod každým snímkem žen na síti X.

Autor: Copyleaks

Podle zdrojů CNN se proti přísnějším pravidlům, která by zneužívání chatbota k těmto účelům zabraňovala, stavěl samotný Elon Musk. Ten dlouhodobě vystupuje proti konkurenčním chatbotům, jejichž nastavení považuje za levicové a „woke“. V rámci boje proti domnělé cenzuře tak odmítal i tato základní bezpečnostní pravidla.

Společnost xAI v reakci na mnohé analýzy, a především samotné dění na sociální síti vydala prohlášení, ve kterém toto zneužívání odsuzuje. Zároveň došlo k odstranění kontroverzního obsahu a zrušení položky Média na profilu samotného chatbota Grok. Ta totiž zobrazovala všechny obrázy, které si uživatelé nechávali generovat. Poslední týdny ji tvořil takřka výhradně sexuální obsah. Uživatelé, kteří Grok zneužívají pro tento účel přijdou o svoje účty.

Školení Linux

Na chování chatbota i samotného Elona Muska reagují i úřady a vlády po celém světě. K dění na síti se negativně vyjádřil i britský premiér Keir Starmer a ostře vystupuje švédská vláda. Evropská komise během včerejška přikázala společnosti uchovat všechny dokumenty a data spojená s chatbotem Grok tak, aby mohlo začít vyšetřování tohoto chování.

Zdroje: TechCruch, CNN

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jste pro zrušení koncesionářských poplatků?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Český Waze pro rodiče? Česká aplikace chce dobýt Evropu

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Finanční limity, které se od letoška mění