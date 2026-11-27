Že vydání GTA VI do určité míry poblázní celý internet, se dalo předpokládat. Jak jsme informovali dříve, hra pokořila i rekord českého internetu a v jednu chvíli jím protékaly přes 4 terabity za sekundu. Svou daň si ale vybrala i na místech, kde by to čekal málokdo. Podle dat Pornhubu spadla návštěvnost v USA hodinu po vydání o 15,5 %.
Zvýšení vyhledávání „GTA“ o 16 196 %
Kolem 22. hodiny východoamerického času přitom byla návštěvnost o 16,5 % nad denním průměrem. Do hodiny klesla na 9,9 % nad průměrem a o půlnoci už byla o 7,5 % pod ním. Přes noc a do rána pak návštěvnost kolísala. Podle dat za to mohou rozdílná časová pásma nebo to, že si hráči dávali od hraní pauzu.
Hra se do Pornhubu promítla i opačným směrem. Vyhledávání související s GTA vzrostlo 19. listopadu o 16 196 % a od 18. listopadu dosáhl počet hledání 15 milionů. Uživatelé podle GameSpotu hledali hlavně striptýzový klub ze hry a hlavní hrdinku Lucii. Jejího parťáka Jasona ale skoro nikdo nehledal.
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Nejde přitom o nic nového. Podobný propad zaznamenal Pornhub už v roce 2015 po vydání Falloutu 4, kdy se mu ale kolem půlnoci návštěvnost vrátila zhruba o 15 % nad běžný průměr. Vzhledem k tomu, že GTA VI za první den utržilo 3,79 miliardy dolarů, není velkým překvapením, že tentokrát padl i rekord v pozornosti hráčů.
zdroje: PornHub Insights, GamesSpot