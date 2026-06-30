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Half-Life 3 možná nikdy nepřijde, ale Half-Life 2 si teď zahrajete zdarma v prohlížeči a bez instalace

Dominik Dobrozenský
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Half-Life 2 přímo zdarma v prohlížeči
Half-Life 2 přímo v prohlížeči
Half-Life 2 přímo v prohlížeči
Half-Life 2 přímo v prohlížeči
Half-Life 2 přímo v prohlížeči
Half-Life 2 přímo v prohlížeči
Half-Life 2 přímo v prohlížeči
Half-Life 2 přímo v prohlížeči
Half-Life 2 přímo v prohlížeči
Half-Life 2 přímo v prohlížeči
Half-Life 2 přímo v prohlížeči
Half-Life 2 přímo v prohlížeči
Half-Life 2 přímo v prohlížeči
Half-Life 2 přímo v prohlížeči
Half-Life 2 přímo zdarma v prohlížeči
Half-Life 2 přímo v prohlížeči
Half-Life 2 přímo v prohlížeči
Half-Life 2 přímo v prohlížeči
Half-Life 2 přímo v prohlížeči
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Half-Life 2 se vrací v nečekané podobě. Mladý vývojář ho dostal přímo do webového prohlížeče.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Legendární střílečka Half-Life 2 se po více než dvaceti letech dostává na nečekanou platformu. Fanoušci si ji nyní mohou spustit přímo v internetovém prohlížeči bez klasické instalace, a to díky projektu mladého vývojáře, který ukazuje, kam až se dnes možnosti webových technologií posunuly.

Do prohlížeče za tři měsíce

Za projektem stojí vývojář vystupující pod přezdívkou slant, kterému se společně s dalším autorem podařilo během zhruba tří měsíců vytvořit funkční webovou verzi slavného titulu od Valve. Hra běží přímo v okně prohlížeče a nepotřebuje klasický herní klient ani rozsáhlou instalaci.

Half-Life 2 přímo v prohlížeči

Half-Life 2 přímo v prohlížeči

Autor: Valve

Celý projekt ukazuje, že moderní web už dávno není jen místem pro jednoduché hry. Half-Life 2 lze skutečně hrát pomocí klávesnice a myši, přestože se objevují drobné chyby, například problémy s některými animacemi nebo grafikou.

Školení Kubernetes

Pro fanoušky jde hlavně o zajímavý technologický experiment a další důkaz toho, co všechno je možné dostat do běžného prohlížeče. Podobné projekty navíc připomínají éru starých webových her, kdy stačilo otevřít stránku a okamžitě začít hrát.

zdroj: XDA Developers

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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