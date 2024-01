U počítače jako v obýváku: Herní křeslo SPC Gear SX500 Onyx White (recenze)

Křeslo SX500 od SPC Gear je křeslo za necelých devět tisíc korun. Má udávanou nosnost 120–150 kilogramů (maximálnímu zatížení jsem se nepřiblížil ani s kočkou na klíně) a posun područek ve čtyřech směrech. Výrobce jako výplň použil pěnu lisovanou za studena.

Tento model v bílém provedení se na pohled od většiny křiklavých nebo černých herních křesel liší, takže nebudete vypadat, že vás zajímá „jenom Fortnite“ (doplňte si libovolnou současnou hru).

SX500 přijde v jedné velké krabici. Smontování je otázka dvaceti minut v závislosti na vaší zručnosti. Dostanete sadu šroubů a imbus, podobně jako v IKEA. Materiál je kombinací eko-kůže a látky. V zásadě části, kterých se dotýkáte tělem, jsou látkové (spíše jde o jakýsi semiš) a zbytek kožený. Součástí jsou dva přídavné polštáře z paměťové pěny, které nemusíte nasadit, ale s nimi je to lepší.

Křeslo přijde v jedné velké krabici

Montáž

V krabici najdete v jednom kuse sedák, opěradlo a pevný kovový kříž. Zvlášť jsou jen kolečka, tlumič, područky a přídavné polštářky. Nejprve se na základní kříž nasadí nylonová kolečka a vsadí tlumič. Některá kancelářská křesla mívají dva typy koleček právě pro měkké a tvrdé podlahy (koberec, vinyl…). Zde jsou kolečka tvrdší – jde o kompromis pro většinu typů povrchů.





Nasazení tlumiče Opěradlo se následně zasune do mechanismu pantu v sedáku

Plastové kryty spojení opěradla a sedáku Područky a páka polohování připraveny na montáž

Následuje smontování opěradla a podsedáku k sobě. Součástí mechanismu jsou plastové krytky, které se na pár místech lehce zakousnou hranou do kůže. Nevypadá to ale, že by se tím měl povrch poškodit, nejde o pohyblivou součást. K sestavené horní části křesla poté pomocí šroubů přimontujete područky a ovládací páku (nejen) pro výškové polohování. Posledním krokem je nasazení křesla na bajonet tlumiče a pojízdný kříž. A je hotovo.

Montáž područek Nasazení křesla na kříž (tlumič)

Polohování

Jakmile sedíte, jako první určitě sáhnete po páce na pravé straně pro výškové nastavení. Dolů se svezete zhruba na 40 cm od země, a pokud se nadzvednete, vyjedete naopak do výšky asi 46 cm (výrobce uvádí 45–49 cm a zřejmě záleží, odkud se to měří). Stejnou pákou poté do strany zamykáte či odemykáte houpání.

Při houpání se již naklápí opěrka i se sedákem a rozsah závisí na aktuální poloze opěradla. Čím jste položeni níže, tím jde houpání snadněji. Vždy ale jen v určitém rozsahu – nelze tedy sedět vzpřímeně a z této pozice se zhoupnout až do ležata bez použití páky.

Rozsah polohování (zdroj: SPC)

Na pravé straně nahmatáte i páku připomínající ruční brzdu a s její pomocí korigujete sklon opěradla. Sklopit opěrku jde až do téměř do vodorovné pozice 170°. Takový ten pocit, že možná přepadnete, máte jen při prvním zhoupnutí. I v této nejvíce položené poloze jste na křesle zcela stabilní.

Područky lze polohovat nahoru/dolů, od sebe/k sobě, dopředu/dozadu a vyosit šikmo. Většina polohování je výborná pro první nastavení, i když poté často už zůstane neměnné napořád. Pokud se tedy na židli nestřídá více lidí. Rotace do stran mi už přišla zbytná. Hlavně se ale kromě své postavě přizpůsobíte i výšce pracovního stolu a područky se vždy vejdou pod desku. Područky lze polohovat i pro zúžení či rozšíření v rozsahu zhruba 46 až 49 cm (měřeno na vnitřních hranách).

Přídavné polštářky

Při montáži jsem si nejprve říkal, že mě budou spíše překážet. Oba doplňky nejsou integrované a ke křeslu je připevníte pomocí popruhů. Na bederní opěrku jsem si ale zvykl rychle, byť kdyby byla nastavovací jako v autě, byl bych možná raději. Na tu hlavovou jsem si ale zvykal déle. Můžete ji totiž umístit dvěma způsoby podle vaší výšky a u mě to vycházelo tak nějak mezi. Máte na ni doléhat krkem, což vás také donutí se nehrbit.

Bederní opěrka Hlavová (krční) opěrka

Upevnění ve spodní poloze znamená provléknout popruhy plastovými oky, zatímco v horní poloze popruhem jen obejmete tělo křesla. Způsoby montáže jsou trochu nekonzistentní, ale popruh i v horní pozici drží.

Přídavné polštářky jsou podle výrobce vyplněné paměťovou pěnou, ale není to jako u polštářů v posteli, že by se pěna pomalu vracela do původního tvaru. Ač je materiál velmi příjemný, paměťovost zde už považuji spíše za marketingové lákadlo.

Hodnocení

S herními křesly nemám velké zkušenosti, netestujeme je nové každý měsíc. Dojmy z tohoto modelu jsou ale veskrze pozitivní. Herní křesla jsou si navzájem hodně podobná a není od věci si na nich před koupí zkusit někde sednout.

SX500 zaujme netradičním bílým provedením i kombinací materiálů. Čistě kožený potah totiž není hlavně v létě to pravé. Provedení jednotlivých dílů je velmi kvalitní, vše lícuje, až na plastové kryty bočního spojení sedáku a opěradla. Zde se pravoúhle tvarovaný plast v některých místech zakusuje do kůže a tipnul bych si, že po delší době používání by zde mohl kůži poškodit. Není to ale pohyblivá část, takže možná se nic nestane.

Popruhy drží bederní opěrku

Křeslo jsem používal v srpnových vedrech i teď během začátku zimy. Je pravda, že během třicítek by se více hodil nějaký síťovaný materiál (srovnával jsem třeba s oblíbeným kancelářským křeslem z IKEA), ale také nejde o provedení, kde byste se v horku nadměrně potili.

Křeslo u pracovního stolu patří spolu s monitorem či klávesnicí mezi počítačové periferie. Je to spojnice vašeho těla s technikou a správný posez hodně ovlivňuje zdraví. Některá křesla stojí i několikanásobek tohoto modelu, což si každý nemůže dovolit, zároveň zde ale není dobré příliš šetřit.

Nakonec na počítačovém křesle nesedíte vždy jenom vy…

