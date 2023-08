Herní počítač Barbone Elite by Endorfy (recenze)

Parametry testovaného modelu:

Skříň: Endorfy Arx 700 Air, černá Základní deska: Asus s.1700 TUF Gaming B660-PLUS WIFI D4 Procesor: Intel Core i5–13600KF (14jádrový, 24 MB, až 5,1 GHz, LGA1700 Raptor Lake) Chlazení: vodní chladič Endorfy Navis F360 ARGB RAM: Kingston Fury Beast DDR4 32 GB (2× 16 GB, 3600 MHz, CL18, RGB chladič) Grafická karta: Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 (12 GB, GDDR6X) Úložiště: Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0, M.2 2280)

Kingston NV2 1 TB (PCIe 4.0, M.2 2280) Zdroj: Endorfy Supremo FM5 750 W (ATX, 80 Plus Gold) Operační systém: Windows 11 Home D-OEM

Design a složení:

Pro některé je absolutním základem každé počítačové sestavy procesor nebo základní deska. Ty byste však bez počítačové skříně neměli kam dát, dovolím si tedy začít s ní. Endorfy Arx 700 Air je momentálně největší skříní v portfoliu a dokáže pojmout až 179mm chladič procesoru.

Pro fajnšmekry a příznivce vodního chlazení pak i dvojici 360mm radiátorů. Vodní chlazení se v testovaném modelu nachází, je ale pouze jedno, což je vzhledem k použitému procesoru více než dostačující.

Celkový pohled na sestavu Barbone Elite by Endorfy Autor: Cnews

Skříň nabízí decentní design s poměrně standardním rozvržením a airflow. Konektory a zapínací/resetovací tlačítko našly své místo na vrchní straně. Celá přední strana je žebrovaná, což napomáhá lepšímu proudění vzduchu skrze trojici předních 120mm ventilátorů.

Celkově musím pochválit Endorfy a Barbone za perfektně vyřešenou airflow společně s chytrým systémem prachových filtrů. Celá přední strana drží pomocí magnetů a v případě čištění je možné ji lehce sundat, prachový filtr ze spodní strany je pak nasouvací doplněný o magnety.

Přední strana drží magneticky a lze ji při čištění snadno sundat (zdroj: Cnews) Zapínací tlačítko a několik USB konektorů našlo své místo na vrchu (zdroj: Cnews)

Skrze průhlednou bočnici z temperovaného skla se nabízí pohled na „střeva“ počítače. Na první pohled zaujme decentní RGB podsvícení pumpy vodního chlazení, RAM, loga TUF na grafické kartě a trojice ARGB ventilátorů chladicích radiátor.

Všechna světýlka si můžete skrze doprovodný software přizpůsobit k obrazu svému, případně je úplně vypnout, pokud nepatříte mezi příznivce jednorožčích buildů. Nápis Barbone a logo Endorfy na přední straně je minimalistickým doplňkem, který nikterak nekazí celkový design a působí decentně.

Nejvíce dominantním světelným prvkem je trojice ARGB ventilátorů, které jsou součástí vodního chlazení Endofry Navis F360 Autor: Cnews

Vzhledem k tomu, že se počítač nachází kompletně složený, je třeba se alespoň v krátkosti podívat i na cable management a zahořování. Vzhledem k tomu, že se jedná už o složený počítač, není kabeláž ze přední i zadní strany vůbec špatná. Samozřejmě můžete namítat, že kdejaký vášnivec by se dozajista vyřádil lépe, na poměry hotových sestav se Barbone (či Endorfy) nemusí vůbec stydět.

Za cable management se Barbone stydět nemusí (zdroj: Cnews) Součástí skříně je hub pro současné ovládání více ventilátorů najednou (zdroj: Cnews)

Výrobce se také ohání faktem, že počítač byl podroben řadě nastavení a testů, které mají za cíl odhalit případné problémy. Celému tomuto procesu se říká zahořování, a byť se pod něj nemohu osobně podepsat, počítač mi po celou dobu fungování běžel naprosto bez problému a plynule s velmi dobrými tepelnými výsledky (prakticky lepšími než na mém osobním herním počítači). K nastavení jednotlivých parametrů v BIOSu a nastavení tepelných křivek tak nemám nejmenší problém a i při náročném hraní byla hlasitost ventilátorů vždy na minimální úrovni.

Komponenty

Procesor a deska

Procesor sestavy představuje zatím nejnovější generaci Intelu Raptor Lake, což je druhá generace hybridní architektury. Použitý model Core i5–13600K má šest tzv. velkých jader P-Core s 12 vlákny a 8 menších efektivních jader E-Core, celkem tedy 20 vláken. Ve hrách je to o stupínek nižší konfigurace než top modely Core i7 a Core i9 s osmi jádry P-Core.

Menší jádra E-Core jsou nejvíc užitečná v aplikačním mnohovláknovém softwaru, kde dovolují CPU s šesti velkými jádry dosahovat mnohem vyšších výkonů než obvyklá šestijádra. Typicky platí, že dvě E-Core v mnohovláknové aplikaci mívají výkon zhruba jako jedno velké jádro s HT (svými dvěma vlákny). V mnohovláknových aplikacích lze tedy tuto konfiguraci 6 + 8 s 20 vlákny považovat za obdobu nehybridního procesoru s deseti velkými jádry.

Procesor Intel Core i5–13600KF Autor: Intel

Sestava je postavená na desce Asus TUF Gaming B660-Plus WiFi D4. Poskytuje tedy bezdrátovou konektivitu i bez přidané karty, ale také 2,5Gb/s Ethernet Intel, takže zde je připravená na modernější domácí síť, než je už dvacet let používaný gigabit. Použití čipsetu B660 znamená, že nelze zvýšit maximální boostovou frekvenci, ač je procesor odemčený pro přetaktování a dal by se jinak získat další výkon zvýšením frekvence. Ta je tak v nepřetaktovaném stavu „jen“ 5,1 GHz.

Na čipsetu B660 se dají přetaktovat jen paměti. Výkon CPU se dá zvýšit nepřímo pomocí změny limitů spotřeby. Nicméně přetaktováním paměti (zejména nastavením agresivních časování) se ve hrách dá získat i více výkonu než přetočením jader CPU. Deska používá paměti DDR4, což je proti DDR5 významně levnější řešení, které v herním PC zatím nemá moc nevýhod. Zvlášť pokud jsou zvolené rychlé moduly (zde Kingston Beast DDR4–3600 CL18). Kapacitě 32 GB dnes nelze nic vytknout.

Základní deska Asus TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4 Autor: Asus

Disky:

V sestavě je SSD sice levnější značky, ale s parametry, které víceméně plně využívají rozhraní PCI Express 4.0 ×4 (rychlost čtení až 7000 MB/s, rychlost zápisu až 6000 MB/s). PCIe 5.0 ×4, která jsou dnes highendem, v této desce využít nelze, nicméně o moc člověk nepřichází. SSD Kingston KC3000 je založeno na řadiči Phison E18 a mělo by tedy být rovnocenné s většinou PCIe 4.0 SSD druhé generace.

Grafická karta:

Grafika GeForce RTX 4070 (v provedení TUF Gaming OC od Asusu) je cenově rozumným mainstreamem Nvidie. Je to první model nové generace, se kterou dostanete více než 8 GB paměti (konkrétně 12 GB, což by mělo už minimálně dnes hrám stačit), samotný herní výkon je přitom na úrovni GeForce RTX 3080 10 GB z předchozí generace, ovšem při výrazně nižší spotřebě (výchozí nastavený limit je 200 W).

Grafická karta ASUS TUF NVIDIA GeForce RTX 4070 Autor: Asus

Z hlediska vzhledu počítače potěší, že jde o dlouhou kartu s třemi ventilátory. To sice namáhá slot a ohýbá karty, ale prosklená ATX skříň s ní nebude na fotkách daných „na sociály“ vypadat prázdná a herním sestavám dnes na vzhledu, marná sláva, záleží.

Herní výkon a testy:

Pro účely testování jsem počítač Barbone Elite by Endorfy podrobil několika benchmarkům a deseti hrám. Vy však uvidíte pouze devět z nich. Tou desátou byl Doom Eternal, který na tomto počítači vykazoval i při maximálním grafickém nastavení mnohonásobně více FPS, než dokáže zobrazit můj 165Hz monitor. Z toho důvodu jsem Doom Eternal nebral v potaz.

Každou hru jsem testoval na QHD rozlišení (2560 × 1440 px) a ve třech grafických nastaveních – maximální možné, vysoké a na závěr střední nastavení. U her podporujících RTX jsem jej samozřejmě zapnul a testoval s aktivním RTX. Dále tu máme DLSS, které dosti hýbe s výslednými snímky. U her, které DLSS podporují, jsem hru testoval na všechna tři grafická nastavení nejdříve bez zapnutého DLSS a následně se zapnutým DLSS na úroveň „vyvážená“. Je jasné, že při režimu „Ultra performance“ bych dosáhl lepších výsledků, pro účely testování jsem ale použil režim „vyvážená“. Výsledky v jiných režimech si zkuste zkrátka domyslet.

Počet FPS v testovaných hrách střední vysoké maximální Kingdom Come: Deliverance 161 128 91 Middle-Earth: Shadow of War 218 176 142 Metro Exodus (RTX) 92 (DLSS off)

182 (DLSS on) 87 (DLSS off)

173 (DLSS on) 76 (DLSS off)

141 (DLSS on) Red Dead Redemption 2 151 (DLSS off)

160 (DLSS on) 137 (DLSS off)

156 (DLSS on) 104 (DLSS off)

111 (DLSS on) Battlefield 5 (RTX) 149 106 96 Assassin's Creed Odyssey 136 120 90 Far Cry 6 (RTX) 114 109 106 Diablo 4 175 (DLSS off)

270 (DLSS on) 154 (DLSS off)

235 (DLSS on) 145 (DLSS off)

230 (DLSS on) Witcher 3 next gen (RTX) 79 (DLSS off)

113 (DLSS on) 74 (DLSS off)

107 (DLSS on) 69 (DLSS off)

94 (DLSS on)

Výsledky můžete vidět i v následujícím videu, ve kterém se pro úplnost nacházejí i teploty a vytížení komponent během hraní.

Sestavu Barbone Elite by Endorfy jsem podrobil i několika benchmarkům, které dokáží číselně vyjádřit hrubý výkon procesoru, grafické karty nebo rychlosti použitých disků. Bystřejší z vás si možná všimnou trojice disků u některých benchmarků, byť sestava jako taková disponuje pouze dvěma Kingston SSD. Vysvětlení je velmi jednoduché. Zbývající NVMe disk je můj osobní, který jsem do počítače se svými daty počas testování vložil.

Závěr:

Jako hráč počítačových her jsem se na testování nové sestavy Barbone Elite by Endorfy opravdu těšil a musím říct, že po několikatýdenním testování ji budu se slzami v oku vracet už jen kvůli tomu, že samotná sestava co do výkonu převyšuje můj stávající herní počítač. Barbone Elite by Endorfy mě ale překvapil v mnoha jiných věcech.

Na poměry už hotových sestav nabízí tato reprezentativní cable management, decentní nepřeplácaný design a dostatek herního výkonu na dlouhé roky dopředu. Jak je vidět z testů, na této sestavě si bez problému zahrajete jakoukoliv moderní AAA hru na maximální nebo vysoké detaily. Použitá grafická karta RTX 4070 plně podporuje také hraní ve VR.

Barbone Elite by Endorfy se prodává bez desetikoruny za rovných 48 tisíc. Pokud byste si jednotlivé komponenty zakoupili samostatně a počítač si doma sestavili, ušetříte na jednu stranu pár tisíc korun, na stranu druhou vás čeká dlouhé optimalizování výkonu, instalace systému a nastavování. Zde máte vše hotové s 3letou zárukou a následným 3letým servisem. Pokud tedy nechcete nebo vás nebaví procházení tímto procesem, může být Barbone Elite by Endorfy (nebo jiný z modelů) vynikající volbou pro bezproblémové hraní moderních AAA titulů.

Líbilo se mi: Nelíbilo se mi: + nepřeplácaný design – pro někoho málo RGB podsvícení + šikovně řešené prvky skříně – „lacině“ působící napájecí kabel GPU + výborně nastavené výkonové charakteristiky + podpora Wi-Fi 6 a Bluetooth + prodloužená záruka a 3letý servis + cable management

Za zapůjčení počítače do našeho testu a recenze děkuji T.S.Bohemia.