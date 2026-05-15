Hráči s Radeony RX 7000 i 6000 se dočkali. AMD jim dodá podporu AI upscalingu FSR 4.1

Když AMD loni v březnu uvedlo technologii herního upscalingu (s temporální rekonstrukcí) FSR4, založenou na umělé inteligenci, byla exkluzivně jen pro nové grafiky generace Radeon RX 9000 s architekturou RDNA 4. A to i přesto, že se (zřejmě) nedopatřením dostal ven kód verze, která díky použití výpočtů s hodnotami INT8 místo FP8 běží i na starších GPU. Vlastníci starších karet Radeon se ale přece jenom dočkají: FSR 4.1 bude i pro RDNA 2 a 3.
AMD dlouho k možnosti vydání FSR4 nebo i třeba vydání nějaké odlišné kompatibilní verze „FSR4 Lite“ pro starší GPU mlčelo, ale zároveň ji neodmítalo. Web VideoCardz například uvádí, že se zástupců AMD několikrát emaily na plány s FSR4 pro starší GPU ptal, přičemž nikdy nedostal odpověď. Zdá se, že za tím nakonec možná stálo to, že práce probíhaly, ale z nějakého důvodu je firma nechtěla potvrdit.
FSR 4.1 pro Radeony RX 6000 a 7000
To se každopádně teď změnilo. Včera AMD oficiálně oznámilo, že nedávno vydaná aktualizovaná verze FSR 4.1 v budoucnu rozšíří podporu AI upscalingu a zprovozní ho také na starších grafikách. Jako první se má FSR 4.1 dostat na grafiky Radeon s architekturou RDNA 3 z roku 2022 (tedy karty generace RX 7000) – ty dostanou podporu v červenci (júli). Není to přímo řečeno, ale s RDNA 3 snad bude podporovaná i RDNA 3.5 v integrovaných grafikách.
Mělo by to fungovat v rámci stejné infrastruktury, přes kterou už funguje FSR 3.1 a FSR4 či 4.1 nyní na Radeonech RX 9000, takže by měla stačit aktualizace ovladačů a nebude nutné, aby hry podporu pro Radeony RX 7000 jednotlivě manuálně přidávaly vlastními aktualizacemi. V červenci by FSR 4.1 mělo fungovat „out of the box“ údajně ve 300 hrách.
Ač se spekulovalo, že v případě rozšíření kompatibility nejspíš AI upscaling dostanou jen Radeony RX 7000 kvůli tomu, že mají výkonnější akceleraci AI, ve skutečnosti AMD půjde dál. Firma už oficiálně uvedla i to, že později dodá odporu FSR 4.1 i grafikám předchozí generace s architekturou RDNA 2 – tedy různým Radeonům RX 6000. Pro ty má podpora být ovladači dodána na začátku příštího roku – zřejmě ještě bude potřebovat další ladění a testování (už zmíněná uniklá verze FSR4 na grafikách generace RX 6000 fungovala o poznání hůře než na Radeonech RX 7000).
Pouze AI upscaling?
Nejde o žádný únik či drb, ale o oficiální oznámení přímo od senior viceprezidenta AMD Jacka Huynha, která je generálním ředitelem firmy pro segment Computing and Graphics. Je ale třeba zdůraznit, že přislíbený je zatím jen AI upscaling FSR 4.1, nikoliv další komponenty – Radeony RX 7000 a RX 6000 už dost možná nedostanou vylepšené generování snímků založené na AI, které mezitím AMD pro Radeony RX 9000 vydalo.
Model poběží v režimu INT8
AMD potvrdilo, že FSR 4.1 na grafikách generace Radeon RX 7000 a RX 6000 bude používat model umělé inteligence používající celočíselný datový typ INT8, stejně jako uniklá verze FSR4 a jako upscaling PSSR2, který používá Sony na konzoli PlayStation 5 Pro – pouze RDNA 4 totiž podporuje výpočty s foating-point datovým typem FP8, který FSR4 využívá na Radeonech RX 9000.
Toto není triviální rozdíl, INT8 má výrazně horší dynamický rozsah a to má svůj dopad na kvalitu výsledků AI modelu. Bylo to pozorovatelné na uniklé verzi FSR4, která na Radeonech RX 7000 kvůli používání INT8 produkovala horší obrazovou kvalitu proti plnohodnotnému FSR 4.
Podle Jacka Huynha AMD pracovalo na tom, aby celočíselnou verzi modelu FSR 4.1 vyladilo a vylepšilo. Bylo údajně zapracováno na využití paměti a na výběru správných pohybových vektorů (což může předejít chybám a artefaktům, ale i rozmazání v pohybu). Testováno bylo i korektní fungování s velkým množstvím konkrétních her.
Výsledná verze FSR 4.1 by díky tomu snad měla dosáhnout lepší kvality. Je možné, že právě kvůli tomuto ladění trvalo tak dlouho, než se AMD k oznámení podpory na starších grafikách odhodlalo – s verzemi před FSR 4.1 si firma možná nebyl jistá tím, že jí veřejnost INT8 verzi neomlátí o hlavu. A zároveň asi ze začátku měla prioritu podpora technologií na nových RDNA 4 kartách. Jestli to ale opravdu bylo tak, nebo firma podporu uměle zdržovala, aby podpořila zájem o nové grafiky, se ale asi nikdy jistě nedovíme.
Zdroje: VideoCardz, AMD