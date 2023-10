Hraní přes GeForce Now zdraží, Nvidia od příštího měsíce zvedá ceny předplatného v Evropě

Ceny herních grafik se docela zkultivovaly proti situaci v době kryptoměnové horečky a zejména v nižším mainstreamu lze různé modely teď nakupovat se slušnými slevami. Vypadá to ale, že naopak zdraží alternativa, kterou Nvidia v době nedostupných grafik nabízela jako možné řešení – streamování her z cloudu pomocí služby GeForce Now místo toho, aby je vykreslovalo vaše vlastní GPU. Firma nyní oznámila zvyšování cen této služby.

Zdražení odhalila přímo Nvidia na svém zákaznickém webu, kde si ho všimli novináři z 9To5Google, a týká se Evropy a Kanady. Důvodem jsou údajně stoupající náklady na provozování streamovací služby v těchto zemích. Zdražení bude ve většině zemí EU o 10 %, ale ve Švédsku a Kanadě cena stoupne o 30 % (v Kanadě dokonce v některých případech, jako u půlročního účtu Ultimate, o 40 %).

Pro eurozónu (a tedy i Slovensko) platí zdražení o 10 %. Základní Priority členství bude místo 10 € za měsíc stát 11 € a při šestiměsíčním úvazku 55 € místo dosavadních 50 €. Členství Ultimate zdraží z 20 € na 22 € za měsíc a ze 100 € na 110 € za šest měsíců.





Česká cena stoupne o 11 %

ČR má stanovenou zvlášť korunovou cenu. Za základní členství budete platit 299 Kč měsíčně a 1499 Kč za šest měsíců. Členství Ultimate bude nově stát 599 Kč měsíčně a 2990 Kč za půlrok. Je to přesněji zdražení asi o 11 %, protože dosavadní ceny byly 269 Kč a 539 Kč za měsíc (pro členství Priority a Ultimate) a za půlrok 1349 Kč a 2690 Kč (viz tento článek).

Nové ceny předplatného GeForce Now v Evropě od listopadu 2023 Autor: Nvidia

Toto zdražování nastane od 1. listopadu. Podle Nvidie do té doby platí staré ceny. Ti, kdo si zaplatí předplatné před tímto datem, nebo si existující prodlouží ještě před tímto dnem, získají starou cenu na nově předplacený cyklus (tedy až šest měsíců při zvolení půlročního předplatného). Nicméně potom už se těchto uživatelů zvýšené platby budou týkat také. Podle Nvidie by měli být výjimkou jen uživatelé, kteří mají „Founders“ účty, pro ty by měly být zachované starší nižší ceny.

Také dárkové poukazy s členstvím zakoupené za starou cenu před 1. 11. rovněž mají zůstat platné, cena těchto poukazů ale po tomto datu také stoupne na stejnou úroveň jako u klasického předplatného.

Zdroje: Nvidia, Tom's Hardware, 9To5Google