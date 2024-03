Hrozí drahota a nedostupné procesory. Kryptotěžaři vykupují Ryzeny, Zen 5 může dokonat zkázu

Bohužel se zase vrací mánie kolem kryptoměn a také jejich těžby. Překvapivě to nyní nepostihlo ani tak grafické karty, místo toho se vyprodávají procesory. Těžaři, zdá se, začali skupovat 16jádrový Ryzen 9 7950X, na kterém se dá těžit nová kryptoměna, o níž zatím asi nikdo neslyšel a za pár let nejspíš zase slyšet nebude. V Číně se prý procesory vyprodaly a dost možná nastane problém při vydání Zenu 5, protože výnosnost dotyčného „krypto“ závisí na instrukcích AVX-512.

Podle čínského leakera MEGAsizeGPU z Twitteru z čínských obchodů začaly mizet Ryzeny 9 7950X. Po chvíli se asi vynořil viník – spekulativní těžaři kryptoměn, kteří se zaměřili na kryptoměnu nazvanou QBIC, která se těží místo GPU a ASIC čipů na procesorech. Pro výpočty kryptoměnového algoritmu (jde o balastní výpočetní zátěž, jejímž účelem je jen, aby algoritmus nebyl „snadný“, nemá přímo nějaký smysl) používá SIMD instrukce AVX2 a AVX-512, přičemž právě z 512bitové šířky instrukcí AVX-512, zdá se, hodně profituje.

Momentálně prý Ryzen 9 7950X dokáže generovat toto krypto s výtěžností něco přes tři dolary za den (neustálého běhu počítače), takže při cenách procesoru pod 600 $ se teoreticky můžete těžbou dostat do plusu za nějakých 180–200 dní, což zřejmě leckoho láká vidinou snadných peněz.





Je třeba upozornit, že procesor při takové těžbě spotřebovává okolo 100 W a zbytek počítače také bude něco konzumovat, takže musíte navíc zaplatit náklady na elektřinu. Nikdo vám moc nezaručí, že po těch šest měsíců cena kryptoměny bude dost vysoko. Pokud se do těžby nyní nahrnou podobní blázni ve velkém, může také výnos dost klesnout, takže s trochou štěstí nikdy nedostanete zpět tolik, kolik jste vložili. Na druhou stranu lze alespoň procesor použít někde jinde nebo prodat, i když to bude za výrazně nižší cenu než při koupi (zvlášť jestli mezitím vyjde nová generace).

Problém po vydání Ryzenů 9000

Právě u Ryzenů 9000 s architekturou Zen 5 by mohla tato kryptoměna zkomplikovat vydání. Architektura Zen 5 by obecně měla mít o dost lepší výkon, jelikož by měla být největším posílením jádra CPU od prvního Zenu. Avšak největší nárůst bude asi právě v SIMD instrukcích, protože jednotky budou rozšířené na dvojnásobnou 512bitovou šířku. Podle toho, jak přesně algoritmus funguje, by mohl výkon narůst dokonce na dvojnásobek, protože teoretické výpočetní „TFLOPS“ se zdvojnásobí. Nicméně je možné, že většinu výhod už kód vyčerpal v omezené implementaci v Zenu 4.

Pokud by ale procesory na bázi Zenu 5 přinesly výrazně vyšší výkon a zájemci o kryptotěžbu by vycítili možnost vydělat, mohli by po vydání skupovat první série procesorů přicházející na trh, a vytvořit tak nedostatek, který povede k přemrštěným cenám, nedostupnosti a „scalpingu“, který trápil trh s PC v předchozích vlnách kryptománie.

Tehdy se grafické karty prodávaly za dvojnásobky až trojnásobky standardních cen a normální člověk si je nemohl v podstatě dovolit. Navíc tento jev zdeformoval trh zřejmě na mnoho let, protože i výrobci upravili standardní doporučené ceny nahoru a grafiky celkově o dost zdražily. Nemluvě o tom, že nové vlny těžební mánie zbytku populace prodraží elektrickou energii a běžné živobytí, vzhledem k zákonu poptávky a nabídky. To ovšem není problém jen této konkrétní kryptoměny, ale celého tohoto parazitského jevu.

Zatím není jasné, jak moc se těžba na procesorech rozjede. Zatímco v Číně byly údajně Ryzeny 9 7950X vykoupené, u nás to tak nevypadá, i když na Neweggu, zdá se, boxová balení tohoto procesoru zmizela. Na druhou stranu americký Amazon má toto CPU pořád mimo první padesátku nejprodávanějších CPU, takže tam se zatím nějaká vlna nekonala. Bude záviset na množství lidí, kteří se o těžbu budou pokoušet, pokud by nestouplo nad určitou míru, měly by to vykrýt běžné dodávky těchto CPU na trh, takže prázdné regály by pak byly maximálně jen nějaká dočasná záležitost. Pokud by ale zájem byl tak velký, že by předstihl dlouhodobé prognózy AMD a výrobní kapacity, které má pro desktopové Ryzeny 7000 dopředu vyhrazeny, pak může nastat problém opakující ony černé roky v grafických kartách.

V případě větší mánie by se kryptopodnikavci pravděpodobně vrhli i na levnější modely procesorů Ryzen 7000 a na herní modely X3D, podobně jako v době těžby na GPU mizely prakticky všechny modely grafik, ne jen ty, na kterých byla tato činnost nejvýnosnější.

Procesory bez AVX-512 by na druhou stranu měly být méně postižené, protože výnosnost této kryptoměny na nich bude vždy výrazně menší. Třeba procesory Intel by měly zůstat jako alternativa, i když nepřímo mohou zdražit také. AMD paradoxně nemusí být nakonec spokojené, pokud by mu toto zastavilo snahy o zvýšení tržního podílu.

