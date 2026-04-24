Hry zdarma na víkend? Rychlá akce i temná atmosféra čekají, stačí jen stahovat

Víkend klepe na dveře a pokud nemáte žádné plány, můžete si volno zpříjemnit některou z her, které jsou teď zdarma. Jednu nabízí Epic, který rozdává hry pravidelně, druhou najdete na Steamu.
První hrou zdarma je DOOMBLADE. Jde o svižnou plošinovku, kde se ujmete démonické zbraně, posedáte nepřátele a prosekáváte se temným světem plným rychlých soubojů. Důraz je kladen na tempo, komba a přesnost. DOOMBLADE najdete zdarma na Epic Games, a to do 30. 4. do 17:00.
Další hrou zdarma je Nocturnal. V ní se jako válečník vracíte na svůj domovský ostrov zahalený smrtící mlhou. Pomocí ohně čelíte nepřátelům a postupně odhalujete tajemství s cílem ostrov zachránit. Hra je k mání zdarma na Steamu do 26. dubna do 7:00.
Hromadu her nabízí také Amazon Luna (dříve Prime Gaming), jejich získání je však podmíněno předplatným Prime. Zde za pár eur měsíčně získáte přístup k více než dvacítce her, které vám spolehlivě vyplní volný čas.
Aktuálně má Amazon Luna v nabídce tyto tituly:
Neo Cab
The Pale Beyond
Monster Harvest
Snake Core
Detective Agency: Gray Tie – CE
A Rat’s Quest – The Way Back Home
King of Retail
XCOM: Enemy Unknown Complete Pack
Total War: PHARAOH DYNASTIES
Chimp Quest: Spirit Isle
Total War: THREE KINGDOMS
Deep Sky Derelicts
Phantasie Memorial Set
Rebel Galaxy
Sir Questionnaire
Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot
Tattoo Tycoon
Rebel Galaxy Outlaw
Captain Blood
Meganoid
Tiny Tina’s Wonderlands