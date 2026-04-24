Hry zdarma na víkend? Rychlá akce i temná atmosféra čekají, stačí jen stahovat

Dominik Dobrozenský
Dnes
Hry zdarma na Epic Games a Steamu
Víkend bez plánů? Epic Games a Steam nyní rozdávají hry, které vám vyplní volný čas a přinesou hodiny zábavy.

Víkend klepe na dveře a pokud nemáte žádné plány, můžete si volno zpříjemnit některou z her, které jsou teď zdarma. Jednu nabízí Epic, který rozdává hry pravidelně, druhou najdete na Steamu.

První hrou zdarma je DOOMBLADE. Jde o svižnou plošinovku, kde se ujmete démonické zbraně, posedáte nepřátele a prosekáváte se temným světem plným rychlých soubojů. Důraz je kladen na tempo, komba a přesnost. DOOMBLADE najdete zdarma na Epic Games, a to do 30. 4. do 17:00.

Další hrou zdarma je Nocturnal. V ní se jako válečník vracíte na svůj domovský ostrov zahalený smrtící mlhou. Pomocí ohně čelíte nepřátelům a postupně odhalujete tajemství s cílem ostrov zachránit. Hra je k mání zdarma na Steamu do 26. dubna do 7:00.

AIT26

Hromadu her nabízí také Amazon Luna (dříve Prime Gaming), jejich získání je však podmíněno předplatným Prime. Zde za pár eur měsíčně získáte přístup k více než dvacítce her, které vám spolehlivě vyplní volný čas.

Aktuálně má Amazon Luna v nabídce tyto tituly:

  • Neo Cab

  • The Pale Beyond

  • Monster Harvest

  • Snake Core

  • Detective Agency: Gray Tie – CE

  • A Rat’s Quest – The Way Back Home

  • King of Retail

  • XCOM: Enemy Unknown Complete Pack

  • Total War: PHARAOH DYNASTIES

  • Chimp Quest: Spirit Isle

  • Total War: THREE KINGDOMS

  • Deep Sky Derelicts

  • Phantasie Memorial Set

  • Rebel Galaxy

  • Sir Questionnaire

  • Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot

  • Tattoo Tycoon

  • Rebel Galaxy Outlaw

  • Captain Blood

  • Meganoid

  • Tiny Tina’s Wonderlands

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky.

