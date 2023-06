Huawei P60 Pro: když zrcadlovky ztrácejí smysl (recenze)

Obsah balení zůstává bohatý:

Huawei je doposud jeden z mála výrobců, který vám do balení naservíruje kompletní příslušenství, tedy metrový USB-A/USB-C napájecí kabel, silikonový kryt a na poměry dodávaného příslušenství poněkud unikátní napájecí adaptér. Tento 88W adaptér vlastnící samostatnou stránku na webu výrobce disponuje hned dvojicí portů, konkrétně USB-A a USB-C.

Obsah balení zůstává na dnešní dobu bohatý Autor: Cnews

Ty jsou záměrně až moc blízko vedle sebe, abyste nemohli nabíjet dvě zařízení současně, avšak vzhledem k nabíjecímu výkonu a přítomnosti USB-C můžete s tímto adaptérem nabít i menší notebooky, za což přidávám výrobci bonusové body. Nalepená ochranná folie na telefonu pak nijak co do kvality neoslní, jedná se opět o příjemný bonus navíc a základní ochranu, která může mnoha uživatelům plně postačovat.

Detail na netradiční umístění konektorů na napájecím adaptéru Autor: Cnews

Parametry:

Rozměry a hmotnost: 164 × 74,5 × 8,3 mm; 200 g Zpracování: displej s odolným sklem Kunlun, rám z hliníku, odolnost IP68 Displej: 6,67" LTPO OLED displej, 2700 × 1220 px, 120 Hz, jemnost 444 PPI Procesor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 mm), 8jádrový, frekvence až 3,19 GHz, grafický akcelerátor Adreno 730 RAM a paměť: 8 GB RAM + 256 vnitřního úložiště + slot pro nano karty (až 256 GB) Selfie kamera: 13 Mpx, f/2.4, širokoúhlý, HDR, až 4K@60fps Zadní fotoaparáty: hlavní: 48 Mpx, f/1.4 až f/4.0, 25 mm, PDAF, OIS, Laser AF

48 Mpx, f/2.1, 90 mm, OIS, 3,5násobný optický zoom širokoúhlý: 13 Mpx, f/2.2, 13 mm, AF Nahrávání videa: 4K@60/30fps, 1080p@960/60/30fps, gyro-EIS Baterie a nabíjení: 4815 mAh, rychlonabíjení 88 W, bezdrátové nabíjení 50 W, reverzní napájení Operační systém: Android 13 s nadstavbou EMUI 13.1 bez Google služeb Konektivita a funkce: 4G, GSM, Wi-Fi 6 (802.11 6), Bluetooth 5.2

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC

USB-C 3.1, NFC, infraport, hybridní dual nanoSIM, optická čtečka otisku prstů, odemykání obličejem

Vzhled, zpracování a displej:

V první řadě je třeba říci, že primárním účelem této recenze není hodnotit vzhledovou stránku nové P60 Pro a její displej. O to už se postaral kolega v představení tohoto smartphonu. Pokud tedy chcete znát podrobnější informace o vzhledu (který je v bílé variantě skutečně unikátní) a displeji, dovolím si vás odkázat na jeho článek.

Výkon v podání benchmarků:

U výkonu si však krátkou zastávku dopřejeme, zejména pak u výsledků benchmarků. Huawei P60 Pro je osazený procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 vyrobeném na 4nm technologii s podporou pouze 4G sítí. 8 jader (1× 3,19 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 2,0 GHz Cortex-A510) si bez problému poradí se vším, co před ně postavíte, a to včetně náročných videoher nebo zpracovávání videí. Lépe si tak surový výkon představíte výsledky benchmarků.

3DMark (Wild Life Extreme) PCMark (Work 3.0) Geekbench 6 AnTuTu Benchmark 2735 bodů 11 671 bodů 1600 bodů SC

4055 bodů MC 1 019 658 bodů

Kam Huawei oficiálně nemůže, GBox pomůže

Není žádnou novinkou, že má Huawei na svých zařízeních utrum se službami Google. Nicméně existují způsoby, pomocí kterých můžete i do P60 Pro dostat a používat aplikace od Googlu. Jedním takovým nástrojem je GBox nacházející se (alespoň zatím) dokonce přímo v obchodě s aplikacemi AppGallery.

Stačí jej do telefonu stáhnout a následně se přihlásit ke svému běžnému Google účtu. Tím se vám odemkne přístup nejen k aplikacím od Googlu, které můžete následně stáhnout do telefonu a používat, jako by byly součástí už od začátku. Vše funguje až překvapivě jednoduše, funkčně a bez reklam.

Fotoaparát:

Jak už bylo mnohokrát zmíněno, nejvíce zajímavá část nového P60 Pro jsou fotoaparáty, a to konkrétně zadní, jež se svými 156 body získaly první místo v DXoMark žebříčku v oblasti fotoaparátů. Dvojici na první pohled obřích čoček nahradila jedna velká doprovázená dvěma menšími. Osamostatnění sekundárních fotoaparátů má pravděpodobně umocňovat mohutnost a dominanci hlavního 48Mpx fotoaparátu, byť reálná velikost snímače je pochopitelně menší.

Detail na modul fotoaparátů Autor: Cnews

Základem je tedy 48Mpx hlavní fotoaparát s proměnlivou clonou f/1.4 až f/4.0. Ta odvádí svoji práci na výbornou a dokáže prosvítit i hodně tmavou scénu. Hlavní fotoaparát dále disponuje optickou stabilizací obrazu a laserovým ostřením. A není překvapením, že výsledné fotky opravdu stojí za to. Smartphone dokáže produkovat konzistentně ostré a dynamicky bohaté snímky, kterým nechybí barevná hloubka a detaily. O značnou část se postará i následný postprocessing fotek, bez kvalitního senzoru by ale i ten nejlepší procesor selhával.

Dalším fotoaparátem je 48Mpx teleobjektiv se světelností f/2.1 a 3,5násobným optickým zoomem. Teleobjektiv rovněž disponuje optickou stabilizací a dokáže vyprodukovat kvalitativně stejně dobré fotky, jako hlavní fotoaparát. Výsledným fotkám nechybí ostrost po bocích a dostatečné prosvícení s barevnou dynamičností. V aplikaci fotoaparátu máte k dispozici také 10násobný zoom, což je v podstatě jen výřez z hlavního fotoaparátu, byť při dobrém světle je kvalitou velmi podobný výše zmíněným fotkám. Maximální 100násobný zoom zní sice na papíře fajn, v realitě je pochopitelně nepoužitelný.

Sestavu zadních fotoaparátů završuje 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv se světelností f/2.2. I ten se barevnou věrností podobá svým kolegům, při bližším zkoumání je vidět mírný úbytek detailů. Stále ale podává na poměry ultraširokoúhlých snímačů velmi dobrých a nadprůměrných výsledků. Aplikace fotoaparátu nabízí také super makro režim, které produkuje poměrně použitelné fotky, byť v případě makro snímků nad ostrostí dost vystupuje výrazný postprocessing.

Pro úplnost zmíním také přední 13Mpx selfie kameru se světelností f/2.4, která za dobrého světla produkuje výborné fotky, s úbytkem světla klesá i kvalita. Selfie kamera i hlavní fotoaparát umožňují natáčení videí až ve 4K rozlišení při 60 fps, pomocí hlavního fotoaparátu natočíte i ultrazpomalené záběry v 1080p rozlišení při až 960 fps.

Závěr:

Testování nové P60 Pro jsem si užil více, než jsem původně očekával. Vystoupení z komfortní zóny bez Google aplikací vyřešil GBox a po chvíli zvykání jsem byl v novém EMUI 13 jako doma. Použitý procesor nepatří mezi aktuální špičky, stále má však výkonu na rozdávání v aplikacích i hrách. V mnou testované perleťově bílé verzi s unikátními zády navíc vypadá smartphone opravdu nádherně a rozhodně vás vtáhne do centra pozornosti, zejména pak u něžného pohlaví.

Huawei P60 Pro není jen hodnotným nástupcem předchozí generace, zároveň se jedná o jakýsi vzkaz od Huawei, že jej zákaz Google služeb nezlomil a stále dokáže produkovat kvalitní zařízení s precizní výbavou a lákavým designem. Pokud k tomu připočteme také možnost neoficiálního doinstalování Google aplikací, snadno se z Huawei P60 Pro stane horký konkurent letošních vlajkových lodí od Samsungu, Xiaomi nebo například Oppa.