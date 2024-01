Huawei přivezl nový MateBook D16 (2024). Hlavní novinka: displej už otevřete do plna

Tenké tělo nového MateBooku D16 lze díky lepším pantům tentokrát otevřít do plného úhlu 180°, což u minulé generace nešlo. Ten se zvládl ohnout jen do 147°. Huawei se tím přímo pochlubil v tiskové zprávě a díky tomu lze obsah obrazovky lépe ukazovat ostatním; nebo se také komfortněji dívat na filmy v letadle.

Displej typu IPS má 16" s rozlišením 1920 × 1200 px a tenké rámečky. Do horního se vešla kamera s rozlišením 720p. MateBook D16 má hmotnost 1,68 kg a tloušťku jen 17 milimetrů. Lehčí je tedy o dva gramy (verze s lepší baterií je těžší) a tenčí o jeden milimetr.

Huawei MateBook D16 (2024) grey Autor: Huawei Huawei MateBook D16 (2024) silver Autor: Huawei

Matebook D16 bude v prodeji ve třech konfiguracích 8+512 GB, 16+512 GB a 16 GB + 1 TB. Procesor 13. generace (Raptor Lake) může být od Intel Core i5–13420H až po Core i9–13900H a všechny varianty u nás zřejmě dostupné nebudou. Huawei nemá na webu popisky příliš přesné a MateBook D16 zatím není zalistovaný v e-shopech. Specifikace na webu Huawei hovoří jen o procesorech Core i5.





Huawei se chlubí technologií Dual Shark Fin Fan, což je chlazení pomocí dvou ventilátorů. Některé konfigurace mají akumulátor o kapacitě 70 Wh, jiné 56 Wh. Zároveň jen některé konfigurace budou mít podsvícenou klávesnici, pravděpodobně bez české diakritiky.

Konektivita zahrnuje jeden USB-C sloužící i pro napájení (v balení je 65W USB-C nabíječka známá ze smartphonů Huawei), jeden USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0, HDMI a jack. Bezdrátová síť je standardu Wi-Fi 6. Minulá generace měla ovšem USB-C dvě.

Dostupnost a ceny

8+512 GB: 19 999 Kč

16+512 GB: 21 999 Kč

16 GB + 1 TB: 24 999 Kč

MateBook D16 je určený pro studenty a kancelářské použití. Dostupný bude ve dvou barevných provedeních: šedá a stříbrná. Začíná se prodávat 22. ledna a do 18. února k němu dostanete jako dárek sluchátka FreeBuds 5. MateBook D patří k levnějším notebookům, to nejlepší si Huawei schovává do řady MateBook X.