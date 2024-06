Huawei už má i vlastní SSD, s plně čínskými řadiči i NAND. Slibuje nadprůměrnou životnost

V posledních letech dopadala na čínský koncern Huawei řada amerických sankcí. Firma se jen nedávno vrátila k vlastním ARM procesorům, které nyní zakládá na vlastní architektuře, a dokonce na nich staví i desktopové počítače. Teď k nim bude mít ještě další artikl. Tato firma totiž začne vyrábět vlastní SSD pod svou značkou. Řada různých čínských SSD už se u nás objevuje, takže se možná dostanou i do našich obchodů.

Huawei pravděpodobně bude vlastní SSD používat i pro své OEM účely, ale podle webu ITHome, který o nich přinesl zprávu, je bude nabízet i samostatně na „retailovém“ trhu, jako standardní komponentu pro PC nebo notebooky.

Huawei eKitStor Xtreme 200

Tato SSD nesou označení eKitStor a první model, o kterém víme, se konkrétně jmenuje Huawei eKitStor Xtreme 200. Jde o poměrně výkonné SSD typu NVMe (podporuje už protokol NVMe 2.0), ve formátu modulu M.2 s rozhraním PCIe 4.0 ×4.





Zatím nemáme informace o tom, jaké jsou v něm použité komponenty, ale je vysoce pravděpodobné, že paměť NAND bude lokálně vyráběná čínská od firmy YMTC.

Čínské SSD Huawei eKitStor Xtreme 200 Autor: Huawei

Také řadič bychom očekávali čínský právě kvůli různým sankcím na Huawei. Dle výkonnostních čísel by řadič mohl být InnoGrit IG5220, u kterého ale výrobce nemluví o podpoře NVMe 2.0, takže je možná lepší kandidát Maxio MAP1602A (Maxio Technology je také čínská firma). Víme, že jde o DRAMless řadič, používající HMB.

SSD se vyrábí v kapacitách 512 GB, 1 TB, 2 TB a 4 TB. Nejlepší výkon z nich mají 1TB a 2TB verze, u 1TB modulu Huawei uvádí sekvenční rychlost čtení až 7400 MB/s a sekvenční rychlost zápisu až 6700 MB/s, v náhodném přístupu pak až 1 100 000 IOPS ve čtení a 1 000 000 IOPS v zápisu. SSD, zdá se, bude mít příjemnou spotřebu vhodnou i pro notebooky: 4,8–5,0 W při zápisu/čtení a klidová spotřeba má být jen 20 mW.

Huawei eKitStor Xtreme 200 Kapacita / model 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB NAND TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D Cache (DRAM) Není, HMB Není, HMB Není, HMB Není, HMB Sekvenční čtení 7100 MB/s 7400 MB/s 7400 MB/s 7300 MB/s Sekvenční zápis 4700 MB/s 6700 MB/s 6700 MB/s 6500 MB/s Náhodné čtení (4K) 900 000 IOPS 1 100 000 IOPS 1 100 000 IOPS 900 000 IOPS Náhodný zápis (4K) 870 000 IOPS 1 000 000 IOPS 1 000 000 IOPS 1 000 000 IOPS Maximální spotřeba (čtení) 5,0 W 5,0 W 5,0 W 5,0 W Maximální spotřeba (zápis) 4,8 W 4,8 W 4,8 W 4,8 W Klidová spotřeba 20 mW 20 mW 20 mW 20 mW Garantovaný objem zápisu 550 TB 1100 TB 2200 TB 4400 TB

Celkem zajímavá je záruka, která je pětiletá, ale je k ní nadprůměrná garance zapisovací životnosti. Pro SSD s TLC NAND je nejběžnější garance 600 přepisovacích cyklů, ale Huawei dává záruku na 1100. Není to ojedinělé, ale potěší to. 512GB model má tedy garantováno 550 TB zápisu, 1TB celkem 1100 TB a tak dále, 4TB model garantuje 4400 TB.

Zda se značková SSD Huawei „eKitStor“ u nás objeví, bude záležet na ochotě distributorů. Přece jenom by asi budila lepší důvěru než různá „no name“ čínská SSD, kolem kterých se často šíří zkazky o katastrofální nespolehlivosti. Tady by to snad mělo být aspoň o něco lepší.

Na druhou stranu, pokud vás láká exotika, SSD používající čistě čínské komponenty s řadiči InnoGrit nebo MaxioTek a NAND Flash od YMTC používají v některých modelech i „klasické“, u nás normálně dostupné značky SSD. Patriot například chystá PCIe 5.0 SSD Viper PD573 s kombinací pamětí YMTC a řadiče Maxio MAP1802. Nebo například Adata Gammix S70 Blade má řadič InnoGrit IG5236 a v některých variantách i NAND od YMTC (existují ale i verze s NAND od Micronu).

Zdroj: ITHome