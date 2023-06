Huawei Watch Ultimate: v hlavní roli ultraprémiové materiály a potapěčský režim (recenze)

Obsah balení:

Po otevření krabičky na vás jako první vykouknou samotné hodinky. Po jejich vyjmutí se dostanete ke zbytku příslušenství, konkrétně nabíjecí kolébce s 80cm přívodním kabelem zakončeným klasickým USB konektorem, příručce rychlého spuštění a náhradního řemínku. A právě u něj jsem poprvé pozdvihl obočí.

V krabičce najdete vše potřebné Autor: Cnews

Obvykle dostanete k hodinkám druhý řemínek (například kožený), v případě Watch Ultimate se ale v balení nachází rozšíření jíž stávajícího řemínku s nepřirozeně velkou délkou, která prakticky dosahuje délky základního řemínku včetně hodinek. Osobně si dokážu představit rozšíření základního náramku například při nasazování hodinek na nějaký sportovní oblek, neopren nebo cokoliv podobného. V opačném případě mi přítomnost rozšíření nedává smysl.

Pro extrémní situace je k dispozici náhradní řemínek v XXL provedení Autor: Cnews

Parametry:

Rozměry a hmotnost: 48,5 × 48,5 × 13 mm, hmotnost 97 g (bez řemínku 75 g) Zpracování: displej krytý safírovým sklem, zirkonové přední pouzdro, rámeček a kolébka z keramiky Displej: 1,5“ LTPO AMOLED displej s rozlišením 466 × 466 px, 311 PPI RAM a vnitřní paměť: nespecifikováno Baterie a nabíjení: Li-Po baterie, 530 mAh, výdrž až 14 dní, bezdrátové dobíjení Systém, kompatibilita: HarmonyOS 3.0, kompatibilita s Androidem 6 nebo iOS 9 a vyššími Odolnost: voděodolnost do 10 ATM Funkce: měření aktivit při sportovních výkonech

EKG, monitoring SpO2 a kornatění tepen, snímač tepové frekvence

speciální potápěčský a expediční režim

dechové cvičení, sledování menstruačního cyklu, upozornění na srdeční problémy, měření hladiny stresu

akcelerometr, gyroskop, barometr, teploměr tělesné teploty

mikrofon a reproduktor pro volání

upozornění na příchozí notifikace a volání z telefonu

přednastavené odpovědi na nepřijatý hovor

přehrávač hudby a ovládání přehrávané hudby

předpověď počasí, hledání telefonu

čas, datum, stopky, budík s inteligentním buzením

navigace Konektivita: GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS

Bluetooth 5.2

Vzhled a celkové zpracování:

Astronomickou částku se Huawei snaží obhájit hned v několika směrech. Výčet funkcí a displej si s dovolením necháme na později. Další a na první pohled viditelnější je vzhledová stránka hodinek, která se opravdu povedla. Ultraprémiové materiály v čele se safírovým sklem, keramikou a tekutým kovem se zirkoniem. Safírové sklo se stará o ochranu displeje, brada je pak vzhledem k bezdrátovému nabíjení z keramiky.

Hodinky Huawei Watch Ultra vypadají dobře i na menších rukou Autor: Cnews

Zbytek těla je vyroben použitím tekutého kovu se zirkoniem, který mu dodává nejen luxusní nádech, nabízí také extrémní odolnost proti opotřebení a korozi. Dle slov Huawei je použití tohoto typu materiálu až 4,5× silnější, 2,5× tvrdší a o 17,4 % lehčí než stejné tělo z nerezové oceli. K hodinkám dostanete namísto obyčejného silikonu řemínek z HNBR materiálu (Hydrogenated Nitrile Rubber), který by měl vydržet víc než obyčejný silikon. K vysoké odolnosti připočítejte také certifikaci IP68 a voděodolnost do 10 ATM podle ISO 22810 a EN 13319 norem a výsledkem je vynikající společník pro extrémní sporty nebo potápění až do 100 metrů.

Spodní strana hodinek je vyrobena z odolné keramiky Autor: Cnews

Vzhledem k rozměrům 48,5 × 48,5 × 13 mm si na své přijdou hlavně příznivci větších hodinek. I na mém drobnějším předloktí ale nevypadají hodinky extra výstředně. Hodinky Huawei Watch Ultimate jsou dostupné ve dvou variantách. Mnou testovaná černá s číslováním okolo displeje připomínající kompas a druhá stříbrno-modrá varianta s titanovým řemínkem a číselným lemováním připomínající sekundy. V obou případech pak dostanete tři tlačítka, přičemž jedno z nich je již tradičně s otočnou korunkou a slouží primárně pro vstup a pohyb v menu.

Displej:

Jeden z předinstalovaných ciferníků Autor: Cnews

Další kapitolou, která má v očích zákazníka obhájit cenovku, je displej. Opět dle slov Huawei se jedná o dosud největší LTPO AMOLED panel, který byl kdy u chytrých hodinek použit. Displej má konkrétně velikost 1,5" a rozlišení 466 × 466 px. Vzhledem k velikosti je výsledná jemnost přibližně 311 PPI. Přesný maximální jas výrobce neuvádí, na denním světle nebo přímém slunci problém mít určitě nebudete. Díky senzoru pro automatickou regulaci se navíc nemusíte starat ani o nastavení jasu. Výchozí ciferník je možné změnit na některý z předinstalovaných skrze mobilní aplikaci, případně skrze aplikaci stáhnout jakýkoliv jiný. Huawei nezapomněl ani na Always-on funkci, která se použitím AMOLED panelu vyloženě nabízí.

Uživatelské rozhraní a ovládání:

Hodinky běží na operačním systému HarmonyOS 3.0, což je uzavřený systém velmi podobný tomu, který můžete znát například z dřívějších Huawei Watch GT 3 Pro, jejichž recenzí jsme se zabývali dříve. Celý systém běží svižně, plynule a jeho ovládání je intuitivní, čemuž napomáhá i otočná korunka. Tahem dolů (jako na smartphonu) otevřete roletu s rychlými funkcemi, tažením nahoru pak zobrazíte seznam příchozích notifikací.

Tlačítko s korunkou hraje celkově velkou roli při pohybu v systému a při vstupu do menu aplikací. Je trochu škoda, že ze zbylé dvojice tlačítek je programovatelné pouze jedno, a to spodní pod korunkou. To ve výchozím stavu slouží pro výběr sportovních režimů, tlačítko na levé části slouží pro spuštění expedičního režimu.

Aplikace:

Aby mohly hodinky se smartphonem správně komunikovat, je třeba mít nainstalovanou aplikaci Huawei Zdraví. Vlastníci iPhonů mají ulehčenou práci, jelikož aplikace je stále k nalezení na App Store. V případě Androidu musíte nejdříve nainstalovat jakýsi virtuální obchod s aplikacemi AppGallery, skrze kterého se pak dostanete k tížené aplikaci, což pro mnohé uživatele může být poměrně otravné. Huawei se zdá naštěstí vyřešil problém s párováním, který jeho aplikace postihovala v minulosti a párování Watch Ultimate proběhlo na první dobrou a bez jakýchkoliv problémů.

Do interního úložiště můžete mimo vaši hudbu stahovat i aplikace z AppGallery, kterých je však po skromnu a až na výjimky se jedná spíše o blbosti než užitečné aplikace, které byste chtěli v hodinkách mít. Za zmínku ale stojí například rychlá kalkulačka, aplikace Hue pro ovládání chytrých světel Philips nebo workoutové aplikace pro cvičení.

Funkce:

Potápěčský a expediční režim. To jsou dvě nejzásadnější funkce, kterými Huawei prezentuje tyto hodinky a které mohou být pro mnohé uživatele to zásadní. Potápěčský režim se dále dělí do několika podkategorií a v každé je možné poměrně podrobně nastavit jednotlivé parametry (slaná/sladká voda, maximální hodnota PO2 atd.). Díky voděodolnosti do 10 ATM společně s normami ISO 22810 a EN 13319 jsou hodinky schopné fungovat až do hloubky 100 metrů pod hladinou. Hodinky jsou dále schopny plavce upozornit při různých nebezpečích situacích, kdy může jít do tuhého nebo dokonce o život.

Rozhraní plaveckého režimu Autor: Cnews

Pro vstup do expedičního režimu je vyhrazeno samostatné tlačítko. Po jeho aktivaci se na hodinkách zobrazí ušlá vzdálenost, čas a datum, průměrná rychlost, vzdálenost k nejbližšímu bodu a další informace spojené s vaší trasou. Celkově na mě expediční režim působil trochu jako režim sledování aktivit při chůzi na „speedu“. Uložení důležitých bodů na trase a neustálé snímání vaší polohy je vynikající způsob, jak si užít naplánovanou trasu.

Rozhraní expedičního režimu zobrazuje jen to nejnutnější Autor: Cnews

Watch Ultimate nezaostávají ani v ostatních sportech. K dispozici máte více jak 100 různých sportovních režimů, při kterých mohou hodinky sledovat vaše životní funkce. Skrze mobilní aplikaci můžete také připojit hrudní pás nebo chytrou váhu a výsledné hodnoty vzájemně se sportem provázet. Z dalších funkcí nabízí hodinky měření EKG, monitoring SpO2, snímač tepové frekvence a mimo jiné také měření kornatění tepen. Měření kvality spánku, funkce chytrého buzení a měření hladiny stresu jsou na dnešní dobu už poměrně standard a zvládnou je kdejaké hodinky.

Funkce meření srdečního tepu Autor: Cnews

Mimo sport a měření životních funkcí je možné s hodinkami také volat, byť se absencí eSIM nejedná o plnohodnotný hovor, ale pouze o hovor přesměrovaný z mobilního telefonu. I přestože hodinky disponují NFC čipem, v našich končinách si můžete nechat o placení hodinkami zdát. Skrze mobilní aplikaci nelze přidat jakoukoliv platební kartu a aktuálně se nekoná ani jakákoliv podpora virtuálních platebních metod (Curve, Revolut apod.). Vzhledem k ceně je toto v obou případech velký palec dolů.

Výdrž:

Uvnitř hodinek se nachází 530mAh baterie a Huawei se chlubí výdrží až 14 dní při běžném používání. Co znamená podle Huawei běžné používání, si můžete přečíst na jejich stránkách, jednoduše jde ale o běžné využívání hodinek ke sportu, volání, odpovídání na notifikace a zapnutém monitorování srdečního tepu a měření kvality spánku.

Po mém testování mohu říci, že 14 dní výdrže je při střídmém používání opravdu reálná hodnota. Výdrž je velmi dobrá a i při náročnějších akcích dostanete minimálně týden bez nabíječky. Ostatně díky podpoře rychlonabíjení vám stačí přibližně hodinka na nabíjecí kolébce, abyste byli zpět na plné kapacitě baterie. Huawei potvrdil i standard Qi, nabít hodinky byste tak mohli z jakékoliv podporované nabíječky nebo reverzním nabíjením skrze váš smartphone.

Závěr:

Co říci závěrem? Huawei Watch Ultimate jsou prvotřídně zpracované hodinky, které ale cílí na poměrně úzkou skupinu uživatelů. Odbočením od řady GT si dovolil Huawei přinést extrémně odolné a prémiové materiály, na můj vkus povedený design, perfektní displej a propracovaný expediční a potápěčský režim s voděodolností do hloubky až 100 metrů.

Za to vše si ale nechá Huawei královsky zaplatit a Watch Ultimate vás vyjdou v černé sportovnější verzi na 18 tisíc, v modré variantě s titanovým řemínkem si pak připravte 22 tisíc. Právě tak vysoká cena může být hřebíčkem do rakve jinak povedeným a prémiovým hodinkám. Trnem v oku je také absence eSIM a v naší zemi nemožnost placení skrze NFC. Hodinky tak spíše cílí na ty, kteří dokáží toto vše zkousnout a dokáží ocenit všechny ostatní funkce a ultraprémiové materiály.