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I na desktopech se budeme bezpečně přihlašovat pomocí otisků prstů. Nejdostupnější variantou je myš se čtečkou

Matěj Vlk
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Kompatibilní čtečky nabízí například Kensington, ty ale vyjdou na víc než tisíc korun. Autor: Kensington (upscale ChatGPT)
Kompatibilní čtečky nabízí například Kensington, ty ale vyjdou na víc než tisíc korun.
Červencová aktualizace Windows 11 přinesla podporu pro čtečky otisků prstů se zabezpečením ESS. Vedle externích čteček lze použít například řešení integrované v myši.
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Windows 11 nově umožní bezpečné přihlašování otiskem prstu také na počítačích bez integrovaného biometrického senzoru, především tedy desktopech. Podpora externích čteček přichází v aktualizaci KB5101684 pro verze 24H2 a 25H2. Podmínkou je kompatibilita s technologií Enhanced Sign in Security.

Biometrie pro desktopy

Hlavní novinkou aktualizace z 28. července je rozšíření Windows Hello o externí snímače otisků prstů. Přihlášení tak mohou využít stolní sestavy i další počítače bez čtečky, tedy například notebooky, které tuto možnost standardně nenabízí. Podpora se vztahuje také na zařízení Copilot+ PC, která mají Enhanced Sign in Security standardně aktivní.

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Windows 11 půjdou konečně kompletně přeinstalovat z cloudu. Stáhnou si systém i ovladače

Po připojení podporované čtečky se nastavení otisku provádí v nabídce Nastavení, Účty a Možnosti přihlášení. Systém může před samotným nastavením vyžadovat obnovení kódu PIN nebo úpravu zabezpečení Windows Hello.

Pozor na kompatibilitu

Běžná čtečka označená pouze jako kompatibilní s Windows Hello nemusí pro novou funkci stačit. Zařízení musí podporovat i Enhanced Sign in Security a ověřování přímo v senzoru. Potřebuje také odpovídající firmware, ovladač a certifikát vydaný Microsoftem během výroby.

ESS využívá zabezpečení založené na virtualizaci a čip TPM 2.0. Biometrická data a komunikace se senzorem jsou oddělené od běžného prostředí operačního systému a porovnání otisku probíhá přímo v hardwaru čtečky. Do Windows se následně předává výsledek ověření místo surových biometrických údajů.

Školení Linux

Tam, kde se u herních myší nachází přepínač DPI, má Dell MS526C čtečku otisků.

Tam, kde se u herních myší nachází přepínač DPI, má Dell MS526C čtečku otisků.

Autor: Dell

Nejjednodušší tuzemskou cestou je zvolit zařízení s výslovně uvedenou podporou Enhanced Sign in Security. Hodit se tak může třeba Lenovo 4Y51S24029, tedy symetrická drátová myš pro Windows 11 se senzorem RTS5816 a rozlišením 2000 DPI. V Česku je dobře dostupná a stojí méně než samostatné čtečky Kensington. Nabízí tak nejlepší poměr ceny a jistoty kompatibility, pokud nevadí senzor zabudovaný přímo v myši. Podobnou myš nabízí i Dell – model MS526C má podporu Windows Hello s ESS. Naopak samotné čtečky jsou u nás hůř dostupné a je dobré se obrátit třeba na Amazon. Zakoupit lze například čtečku TEC.

Zdroj: PCWorld

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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