I na desktopech se budeme bezpečně přihlašovat pomocí otisků prstů. Nejdostupnější variantou je myš se čtečkou

Windows 11 nově umožní bezpečné přihlašování otiskem prstu také na počítačích bez integrovaného biometrického senzoru, především tedy desktopech. Podpora externích čteček přichází v aktualizaci KB5101684 pro verze 24H2 a 25H2. Podmínkou je kompatibilita s technologií Enhanced Sign in Security.
Biometrie pro desktopy
Hlavní novinkou aktualizace z 28. července je rozšíření Windows Hello o externí snímače otisků prstů. Přihlášení tak mohou využít stolní sestavy i další počítače bez čtečky, tedy například notebooky, které tuto možnost standardně nenabízí. Podpora se vztahuje také na zařízení Copilot+ PC, která mají Enhanced Sign in Security standardně aktivní.
Po připojení podporované čtečky se nastavení otisku provádí v nabídce Nastavení, Účty a Možnosti přihlášení. Systém může před samotným nastavením vyžadovat obnovení kódu PIN nebo úpravu zabezpečení Windows Hello.
Pozor na kompatibilitu
Běžná čtečka označená pouze jako kompatibilní s Windows Hello nemusí pro novou funkci stačit. Zařízení musí podporovat i Enhanced Sign in Security a ověřování přímo v senzoru. Potřebuje také odpovídající firmware, ovladač a certifikát vydaný Microsoftem během výroby.
ESS využívá zabezpečení založené na virtualizaci a čip TPM 2.0. Biometrická data a komunikace se senzorem jsou oddělené od běžného prostředí operačního systému a porovnání otisku probíhá přímo v hardwaru čtečky. Do Windows se následně předává výsledek ověření místo surových biometrických údajů.
Nejjednodušší tuzemskou cestou je zvolit zařízení s výslovně uvedenou podporou Enhanced Sign in Security. Hodit se tak může třeba Lenovo 4Y51S24029, tedy symetrická drátová myš pro Windows 11 se senzorem RTS5816 a rozlišením 2000 DPI. V Česku je dobře dostupná a stojí méně než samostatné čtečky Kensington. Nabízí tak nejlepší poměr ceny a jistoty kompatibility, pokud nevadí senzor zabudovaný přímo v myši. Podobnou myš nabízí i Dell – model MS526C má podporu Windows Hello s ESS. Naopak samotné čtečky jsou u nás hůř dostupné a je dobré se obrátit třeba na Amazon. Zakoupit lze například čtečku TEC.
Zdroj: PCWorld