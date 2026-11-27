Garmin s listopadovými aktualizacemi přidal do hodinek a aplikace Connect profily psů. K jedné aktivitě lze přiřadit až deset psů a každý z nich si v Connectu buduje vlastní historii stejně jako lidský uživatel. Mezi aktivitami hodinky nabízejí chůzi, běh, turistiku, jízdu na kole se psem, canicross a skijöring. Aktivity se psem lze v současné době zaznamenávat především na letošních Fenixech, postupně se rozšíří i na další modely.
Bez zásahu do kondice
Garmin při vývoji myslel i na to, aby sportovcům pomalé procházky se psem nezkreslovaly statistiky, jako je kondice, VO2 max, laktátový práh, maximální tepová frekvence a další. Ve výchozím stavu proto hodinky psí aktivity do těchto statistik vůbec nepočítají. Pokud se ale věnujete například běhu se psem, lze je sem zahrnout.
Chcete-li psa do aplikace přidat, klepněte na profilový obrázek a zvolte Upravit profil, Psi a Přidat psa. Zadáte jméno, plemeno, hmotnost a datum narození, po synchronizaci se pes objeví i v hodinkách. Psí aktivita použije naposledy vybraného psa, jiného zvolíte v nastavení aktivity před startem. Ke starší aktivitě psa doplníte přes Upravit aktivitu. Garmin přidal také 15 psích achievementů v podobě odznaků, které sbírají jednotliví psi v profilu. Nechybí psí pětka, noční venčení nebo procházka v mrazu.
Pokud pes zestárne nebo už s vámi nesportuje, jeho profil lze vyřadit a statistiky zůstanou zachované. Smazáním profilu naopak o všechna data přijdete.
Podpora se vedle Fenixu 9, 8 a 8 Pro postupně rozšíří i na Fenix E, Enduro 3, Tactix 8 a Quatix 8 se softwarem 24.20, dále Forerunner 970, 570, 170 a 70, Venu 4, Venu X1 a Vivoactive 6 s verzemi 19.23 až 19.25 a Instinct 3 AMOLED s verzí 16.12.
Zdroj: Garmin Rumors