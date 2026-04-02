Ikea má nový reproduktor za 129 korun. Na Symfonisk nemá, ale za tu cenu překvapí zvukem. A nejen jím

Ikea rozšířila nabídku elektroniky o nový kousek. Tentokrát se nejedná o nic velkého, nýbrž o kompaktní Bluetooth reproduktor s názvem KALLSUP. Na první pohled zaujme barevným provedením (bílá, růžová a žlutozelená), ale hlavně také cenou, která je pouhých 129 korun. Není to však jediné, co z Ikea KALLSUP dělá zajímavý kousek.
Až 100 kusů vzájemného propojení
Malá krabička s rozměry 7 × 7 × 7,4 cm ukrývá jediný 1,8" reproduktor s výkonem 3 W. Podle testu The Verge v jeho podání vynikají zejména středy, takže se skvěle hodí pro poslech mluveného slova jako jsou podcasty nebo audioknihy. Přesto dokáže kvalitou překvapit a překoná i mnohé vestavěné reproduktory některých notebooků, včetně například MacBooku Air M4.
Velkou zajímavostí je možnost propojit až 100 reproduktorů KALLSUP dohromady. V praxi si tak můžete rozmístit více kusů po místnosti a získat tak hlasitější zvuk. Jen je potřeba počítat s tím, že propojením nedostanete plnohodnotné stereo, ale pouze rozšíření mono audia.
Integrovaná 750mAh baterie zvládne zhruba 9 hodin přehrávání při poloviční hlasitosti. Pro její nabití je potřeba vlastní USB-C kabel a nabíječka, jelikož ani jedno nenajete v balení. KALLSUP svými parametry nikterak nevyčnívá, přesto takzvaně klame tělem a nabízí víc, než byste čekali. Jako jednoduchý reproduktor a doplněk do dětského pokoje plní svoji funkci víc než dostatečně.
zdroj: Ikea, The Verge