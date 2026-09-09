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IKEA spojila síly se Skyrimem. Vznikl legendární předmět, který nedává smysl, ale přesto pobaví každého

Dominik Dobrozenský
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Ikea KALLAX STORAGEBORN
Ikea KALLAX STORAGEBORN
Ikea KALLAX STORAGEBORN
Ikea KALLAX STORAGEBORN
Ikea KALLAX STORAGEBORN
Ikea KALLAX STORAGEBORN
Ikea KALLAX STORAGEBORN
Ikea KALLAX STORAGEBORN
Ikea KALLAX STORAGEBORN
Ikea KALLAX STORAGEBORN
Ikea KALLAX STORAGEBORN
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IKEA konečně odhalila svůj tajemný projekt pro Skyrim a místo očekávané novinky přinesla něco, co by v Tamrielu čekal jen málokdo. Přivítejte osobního společníka KALLAX STORAGEBORN.
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Ikea před týdnem lákala na něco, co tu ještě nebylo. Svět draků, kouzel a severských válečníků se měl spojit se švédským nábytkářským gigantem. A nyní jsme se dočkali. Zatímco všichni vyhlíželi nový a tématický kus nábytku, onen nábytek přišel do samotného Skyrimu. Přivítejte KALLAX STORAGEBORN.

Pomocník s organizací zahlceného inventáře

KALLAX STORAGEBORN je nová Creation pro The Elder Scrolls V: Skyrim, která do hry přidává právě policový systém KALLAX. Ten do hry vstupuje, aby vás doprovázel na cestách a zároveň uskladnil veškerou kořist, kterou jako Dovakhiin na svých cestách nasbíráte.

Zdroj: Youtube.com

KALLAX není přitom jen obyčejná police. V reálném světe jde o jeden z nejznámějších nábytkových systémů Ikei, který lze různě postavit i doplňovat o zásuvky, dřívka nebo úložné boxy.

Školení Linux

A přesně tuto jednoduchost si nyní můžete přenést i do Skyrimu. Současně s tím do hry přibude i nový boss složený z nepořádku a možnost přebarvit brnění do tématických žluto-modrých barev. Novinka je dostupná pro The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition pro počítače a konzole Xbox. Hráči na PlayStation si budou muset ještě chvíli počkat. Mód do hry můžete stáhnout zde.

zdroj: Ikea, Bethesda

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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