IKEA spojila síly se Skyrimem. Vznikl legendární předmět, který nedává smysl, ale přesto pobaví každého

Ikea před týdnem lákala na něco, co tu ještě nebylo. Svět draků, kouzel a severských válečníků se měl spojit se švédským nábytkářským gigantem. A nyní jsme se dočkali. Zatímco všichni vyhlíželi nový a tématický kus nábytku, onen nábytek přišel do samotného Skyrimu. Přivítejte KALLAX STORAGEBORN.
Pomocník s organizací zahlceného inventáře
KALLAX STORAGEBORN je nová Creation pro The Elder Scrolls V: Skyrim, která do hry přidává právě policový systém KALLAX. Ten do hry vstupuje, aby vás doprovázel na cestách a zároveň uskladnil veškerou kořist, kterou jako Dovakhiin na svých cestách nasbíráte.
KALLAX není přitom jen obyčejná police. V reálném světe jde o jeden z nejznámějších nábytkových systémů Ikei, který lze různě postavit i doplňovat o zásuvky, dřívka nebo úložné boxy.
A přesně tuto jednoduchost si nyní můžete přenést i do Skyrimu. Současně s tím do hry přibude i nový boss složený z nepořádku a možnost přebarvit brnění do tématických žluto-modrých barev. Novinka je dostupná pro The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition pro počítače a konzole Xbox. Hráči na PlayStation si budou muset ještě chvíli počkat. Mód do hry můžete stáhnout zde.