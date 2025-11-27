Cnews.cz  »  Hardware  »  Ilegální levoboček AMD v čínských herních počítačích. Hygon C86–4G se objevil v eSport sestavách

Ilegální levoboček AMD v čínských herních počítačích. Hygon C86–4G se objevil v eSport sestavách

Jan Olšan
Dnes
Herní PC Thunderobot s procesorem Hygon C86-4G Autor: Thunderobot
Procesory, které navazují na Zen, ale údajně už mají vlastní čínskou architekturu, jsou schopné dobrého mnohovláknového výkonu, jenž výkon jednoho jádra je ale hodně pozadu z aktuálním etalonem. Využití v herním PC asi moc slavné nebude.

Před nějakou dobou jsme psali o čínských procesorech Hygon C86, které jsou zřejmě nelicencovanou alternativou k x86 procesorům od Intelu a AMD. Hygon původně začal s architekturou Zen první generace od AMD, legálně licencovanou. Teď z ní ale v Číně pokračuje vlastní vývoj x86 procesorů po značkou Hygon C86. A zdá se, že nebudou jenom pro servery, ale i pro PC: Čínská firma Thunderobot s nimi teď představila herní počítače.

Herní PC s „bootleg“ procesorem

Thunderobot představil v Číně desktopové počítače Black Warrior Hunder Pro, které vypadají jako klasické herní sestavy s ATX skříní, AIO vodním chladičem, obligátními svítícími ventilátory a moduly DDR5 a operačním systémem Windows 11. Avšak zatímco grafická karta je obyčejná (podle nápisu jde o nějaký model Nvidia GeForce RTX), sestavy jsou založené na exotickém procesoru: Hygonu C86–4G.

Problém pro AMD: Čína si přivlastnila jeho architekturu Zen a vyvíjí z ní vlastní procesory

Hygon C86–4G 3490

Tento procesor by měl být čtvrtou generací této linie, a první, která podle tvůrců je nezávisle vyvinutá. Je otázka, jak moc je to pravda. Model Hygon C86 s kódem OPN „3490“, který byl ukázán, má 16 jader a 32 vláken s podporou všech x86 instrukcí až po AVX2, FMA3 a SHA. Základní takt má prý být 2,8 GHz, maximální boost neznáme. Ani TDP není jasné. Existuje sice snímek CPU-Z, ten ale ukazuje chybně detekovanou hodnotu (55 535 W)

Podle CPU-Z mají jádra 512KB L2 cache s 8-cestnou asociativitou, přesně jako Zen 1 až Zen 3. Jádra mají paměti L1 cache s kapacitou 32 KB pro data a 32 KB pro instrukce, u obojího je 8-cestná asociativita. Zde jsou to tedy stejné parametry, jako používají L1 cache u Zenu 2 a 3, zatímco Zen 1 měl 64KB L1 cache pro instrukce s 4-cestnou asociativitou.

L3 cache je 32MB s 16-cestnou asociativitou, avšak fyzicky je tvořena dvěma 16MB bloky. Buď je procesor tvořený čiplety a má CPU jádra na dvou kusech křemíku, nebo jsou alespoň rozdělena ve dvou blocích CCX (tento rys se nejspíš může táhnout od původního licencovaného návrhu).

Jak blízko je tento procesor architektuře Zen 2 nebo Zen 3 a jak moc IP ještě pochází od AMD, těžko říct. Hygon minimálně přidal nový řadič pamětí, protože procesor údajně používá paměti DDR5 – nebo tomu tak aspoň má být u serverové verze. Ta také má podporovat PCI Express 5.0.

Prý „Born For Gaming“

Jak dobře se bude Hygonu C86 v osobních počítačích na čínském trhu dařit, to těžko hádat – pro státní a veřejné zakázky asi může být uměle protěžován podobně jako další lokální čínské platformy, ale spotřebitelská PC určená pro hráče se o toto nebudou moci opřít. Thunderobot počítače představil během eSports turnaje, ale zrovna na herní použití procesory c86–4G nejspíš nebudou nejvhodnější (nápis „Born For Gaming“ na skříni předváděných počítačů zní dost neupřímně).

Hygony byly licencované a vyvíjené primárně jako serverové procesory a i tyto modely nabízejí sice slušné počty jader, ale zřejmě nízké frekvence a nízký jednovláknový výkon. A to je recept na nedobré výsledky ve hrách. Benchmarky, které byly ukázány, sice ukazují zajímavý a konkurenceschopný výkon v mnohovláknových testech SPEC, ale jednovláknové testy odhalují, že výkon v jednom jádru je hluboko pod úrovní i čtyři roky starého procesoru Core i7–12700, nemluvě o novějších modelech.

Zatímco Core i7–14700 má v použitém testu SPEC 2006 celočíselné skóre 81 a ve floating point výpočtech 97 bodů, Hygon C86 dostává jen 47 a 64 bodů – 58 % a 65 % jednovláknového výkonu toho relativně staršího a ne až tak drahého procesoru Intel. Mnohovláknová skóre jsou 585/501 bodů pro Core i7–14700 a 607/460 bodů pro Hygon C86.

Jako exotika a kuriozita je to ale zajímavá platforma. Doufejme, že bude vyroben aspoň nějaké množství těchto PC a jejich základních desek a nějaké se dostanou i mimo Čínu, aby bylo možné je obenchmarkovat a prozkoumat odlišnost architektury Hygon od původní linie jader Zen přímo od AMD.

Čínský x86 procesor Zhaoxin KX-7000 měl být na úrovni Zenu 2. Recenze teď přinesla okamžit pravdy

Nové čínské x86 procesory Zhaoxin následují recept od AMD. Mají 96 jader pro servery a 16 jader pro PC

Zdroje: WCCFtech, techPowerUp, VideoCardz, Thunderobot

Tahle ta "realita" je dosti zkreslená. Navíc už teď se to rychle mění! Stačí přibližně rok a Čína vede!
Rezonus

