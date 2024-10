Intel a AMD se spojili proti společnému nepříteli: Úhlavní rivalové budou spolu pečovat o architekturu x86

AMD a Intel, coby dva hlavní výrobci procesorů pro PC jsou asi i celkem po právu považování za něco jako je oheň a voda. Asi proto je překvapení že se obě firmy dohodly na spolupráci v něčem – a to něco má být spolupráce na podobě a budoucnosti procesorů x86 jako platformy. Tato spolupráce by mohla v budoucnu víc sladit a standardizovat jejich konkurující si procesory ve funkcích a kompatibilitě jejich technologií.

x86 Ecosystem Advisory Group

Intel s AMD minulý týden na Open Compute Summitu 2024 oznámily společné ustavení orgánu, který se jmenuje x86 Ecosystem Advisory Group. Z poněkud vágního názvu („poradní skupina“) ale možná i uhodnout, že nejde o žádný náběh na spojení obou firem nebo vyloženou alianci.

Asi by se dalo říct, že oba konkurenti chtějí institucionálně zakotvit nějakou formu komunikace a spolupráce aspoň pro některé oblasti, v kterých se víc vyplatí sjednotit postup, než si konkurovat. Logicky v tom lze číst určitou snahu opevnit platformu x86 před další konkurencí, tedy dnes zejména procesory ARM, ale třeba i jinými vyzyvateli v budoucnu (i když RISC-V zdá se jen tak x86 ohrožovat nezačne a hrozbou je spíš pro ARM). Společný orgán AMD a Intelu má trošku suplovat roli finální autority, která řídí směřování architektury, jaká existuje u ARMu.

Oznámení x86 Ecosystem Advisory Group (Justin Hotard z Intleu a Forrest Norrod z AMD) Autor: Intel

V této skupině ale nebudou jen Intel a AMD, ale i další aktéři v počítačovém průmyslu, kteří jsou na platformě x86 zainteresováni (a současně asi mohou sloužit jako mediátoři, protože jsou partnery vůči oběma konkurenčním výrobcům CPU): HP, Dell, Lenovo jako výrobci počítačů a serverů, Broadcom jako výrobce dalšího hardwaru, Google Cloud (nikoliv přímo celý Google), Microsoft, Oracle a Red Hat jako velcí dodavatelé softwaru ale zároveň také uživatelé samotné platformy.





Mezi zakládajícími členy budou vedle aktuálních šéfů těchto společností také Linus Torvalds (původního autora a správce jádra operačního systému Linux asi netřeba představovat) a Tim Sweeney (Epic Games / Unreal Engine), kteří vedle pozice zástupců linuxového a open source ekosystému na jedné a herního průmyslu a vývoje na druhé také asi mají být i čímsi jako odbornými poradci v různých debatách.

Podle oznámení celého projektu má x86 Ecosystem Advisory Group nějak usměrňovat vývoj nových procesorů, aby se posílila jejich kompatibilita, předvídatelnost a konzistence mezi nimi. To se nemá týkat toho, že by třeba AMD zahodilo SMT a Intel jádra E-Core a přiblížily se koncepce jejich architektur. Ovšem cílem je, aby tyto různé procesory byly blíže po stránce instrukčních sad a dalších funkcí a rozhraní, které jsou důležité pro operační systémy a aplikace a práci s dalším hardwarem.

Jinými slovy, jde o snahu zmenšit na platformě x86 procesorů fragmentaci a odlišnosti mezi implementacemi, aby to výrobci počítačů a softwaru měli snazší a platforma byla atraktivnější. Díky tomu by pak mohly různé novinky v procesorech být rychleji podporovány a využity softwarem a předešlo by se tomu, aby ekvivalentní funkce o AMD a Intelu fungovaly odlišně a operační systémy je musely řešit dvakrát.

x86 Ecosystem Advisory Group Autor: Intel

Ideálně by to asi mělo fungovat tak, jako se různé firmy (Intel a AMD, ale i další) umí dohodnout na standardech jako je PCI Express, USB nebo ACPI u počítačů PC, v kterých už takto oba konkurenti spolupracovali.

Současně jde ale asi také o to, aby o různých plánovaných změnách výrobci počítačů a softwaru, kteří se s nimi pak musí potýkat, věděli co nejdříve a mohli do nich zpětnou vazbou promlouvat a případně pomoci s řešením problémů předtím, než je reálná implementace v procesorech „zabetonuje“ pro příští generace. A jejich zpětná vazba by teoreticky mohla i další novinky iniciovat (i když třeba Microsoft a Linux a podobní významní hráči již asi mají určitou možnost toto dělat).

Standardizace x86-S, APX, AVX10?

Intel v předchozích letech představil (ale zatím nerealizoval) několik plánů na nové funkce či přeměny platformy x86, o kterých jsme zde psali. Předběžně jak Intel, tak AMD například představily i nápady na přepracování obsluze přerušení, výjimek a přechodů mezi úrovněmi oprávnění (Flexible Event and Return Delivery), což je jedna z oblastí, kde je platforma x86 zatížena dlouhým a komplikovaným vývojem a nové (avšak zpětně nekompatibilní) řešení by mohlo zjednodušit a zefektivnit její fungování.

Očekává se, že se Intel a AMD budou snažit dohodnout i na harmonizaci podpory SIMD rozšíření (mezi AVX-512 a AVX10). A díky budoucí spolupráci na podobných architektonických změnách by snad v budoucnu nemělo docházet k podobným problémům, kde je podpora nějaké novinky i po mnoha letech na trhu extrémně fragmentovaná.

Foto k založeníx86 Ecosystem Advisory Group Autor: Intel

Je pravděpodobné, že cílem x86 Ecosystem Advisory Group je i vést diskuze nad těmito plánovanými změnami instrukční sady a platformy x86 a docílit toho, aby s nimi nedošlo k další fragmentaci, ale pokud možno byly nasazené u obou značek procesorů, aby s nimi mohl software do budoucna počítat. A současně aby byly implementovány v kompatibilní formě a software nemusel pro Intel a AMD psát podporu zvlášť s různými speciálními případy kvůli odlišnostem v chování CPU.

Podle nedávných informací má APX a AVX10 snad přijít do procesorů Intel někdy za dva roky, zatímco u AMD zatím žádné plány na implementaci těchto technologií známé nejsou. Pokud bude univerzálnější rozjezd díky navázané spolupráci rychlejší, bylo by to plus. A to, že v diskusích a „recenzním řízení“ nad těmito novinkami budou zúčastnění také hardwaroví a softwaroví uživatelé a experti, doufejme povede k lepší kvalitě výsledné platformy a instrukční sady.

Nicméně jak úspěšný tento orgán ve své práci bude a jak významná událost jeho založení je, to zatím netušíme. Zatím je vše v rané fázi, takže nějaké významné ovoce asi bude ke sklizni hlavně v dlouhodobém horizontu několika let.

