Intel bude mít vlastní odpověď na 3D V-Cache. Zatím se ale nedostane do herních procesorů

Procesory AMD si v současnosti užívají výkonnostní vedení ve hrách (což je něco, co byste asi v době prvních procesorů Ryzen nečekali), z velké části díky technologii 3D V-Cache zvětšující kapacitu L3 cache na 96 MB, do čehož se vejde významná část pracovních dat. Logicky se nabízí otázka, zda, nebo kdy Intel přijde s něčím podobným, aby náskok AMD dorovnal. Ostatně kdysi něco podobného sám měl v podobě procesorů Broadwell s eDRAM.

Ukazuje se, že Intel takové plány má, a dokonce bude realizace vidět poměrně brzo. Der8auer a Bens Hardware na YouTube mluvili s ředitelem technologické komunikace z Intelu Florianem Maislingerem a na toto téma se ptali. Potvrdil, že Intel také chystá procesory s masivními kapacitami cache, avšak bude to v jiné podobě. A bohužel pro oblast her se zatím nechystá příchod této technologie do procesorů pro PC, jen do serverů.

Maislinger sdělil, že Intel chystá velké L3 cache v serverech, tedy místo konkurence pro X3D Ryzeny to budou procesory konkurující Epycům s 3D V-Cache (AMD je označuje jako řadu „X“). Protože ale Intel na rozdíl od AMD nevyužívá stejný křemík současně v desktopových i serverových procesorech, nepřenese se tato větší cache zároveň do procesorů Core (respektive Core Ultra).





První bude Clearwater Forest

Serverové procesory s „V-Cache od Intelu“ by zřejmě měly být Xeony generace Clearwater Forest, plánované na příští rok. Budou to čipletové procesory tvořené poměrně velkým počtem compute dlaždic. Ty by měly být osazené na podkladové čipy, ovšem zatímco v procesorech Lunar Lake nebo Arrow Lake je podkladová dlaždice víceméně pasivní a slouží jen jako propojovací vrstva, v procesorech Clearwater Forest bude tato podkladová dlaždice zároveň využitá k umístění cache. Bude to tedy v plném slova smyslu 3D cache. Změna proti AMD je, že čiplet s cache není vždy jeden pro každý čiplet s jádry CPU, ale je společný pro několik CPU čipletů, což by mělo dávat výhody při komunikaci jader a sdílení dat.

Zatím není jasné, kolik MB se do Clearwater Forestu takto povede dostat. Clearwater Forest má pro compute dlaždice s jádry CPU používat 1,8nm proces Intelu (technologii Intel 18A) a čiplety budou propojené pomocí technologie Hybrid Bonding. Zdá se, že architektura jader by mohla být Skymont, šlo by tedy o „E-Core“ Xeon.

Xeon Clearwater Forest, procesor s 3D čipletovou cache od Intelu (ilustrace) Autor: Intel

Bohužel se zatím tedy neplánuje verze této technologie v běžných procesorech pro (herní) PC. Nebo alespoň není tak blízko uvedení, aby ji Intel byl ochoten oznámit. Nicméně jsou doklady o tom, že Intel implementaci do PC procesorů minimálně zvažoval. Už v procesorech Meteor Lake, které také mají podkladovou dlaždici, byla zřejmě zvažovaná možnost integrovat do ní cache navíc, Intel si toto řešení patentoval a o těchto plánech nebo studiích unikly informace na internet, tato technologie měla zřejmě kódové označení Adamantine Cache.

Meteor Lake (a ani Arrow Lake) ale tuto možnost nakonec nerealizovaly, možná potenciální výkonnostní zlepšení nebyla dostatečná na to, aby ospravedlnila vyšší výrobní náklady. Nemusí to tak ale být navždy, jednou se tedy v čipletových procesorech Intelu může 3D Cache v podkladové dlaždici objevit. To, že se využívá kus křemíku, který v procesoru tak jako tak musí být, je na tomto řešení poměrně elegantní, mohla by to být výhoda proti současnému řešení AMD, kdy cache potřebuje zcela nový čiplet (který ale zase u standardních procesorů odpadá a tím je zlevňuje).

Hry, příliš malý trh pro speciální CPU?

Podle Maislingera jsou procesory s 3D V-Cache od AMD svým uzpůsobením na hry zaměřené na velmi specifickou skupinu s určitými kompromisy pro ostatní využití kvůli sníženým taktům (nicméně toto se zrovna u Zenu 5 výrazně zmírnilo). V rozhovoru to trochu vyznívá, jako by trh pro takové specificky herní procesory nebyl dost velký, což ale není úplně logické, protože vzhledem k pozici firmy by potenciální počet zákazníků měl být pro speciální herní CPU od Intelu vždy vyšší, než s čím může počítat AMD, pro které ale herní trh evidentně není tak malý, aby nestálo za to se mu věnovat.

Asi se to ale dá chápat tak, že Intel z taktických důvodů chce mít procesory pro PC univerzální (a přístup, kdy z univerzálního procesoru je odvozená nějaká herní modifikace, jako to dělá AMD, mu z nějakého důvodu nevyhovuje). Možná by také mohlo jít spíš o to, že herní trh sice není malý, ale není v něm tolik místa pro technologie, které zdražují výrobu procesoru, a tedy vyžadují, aby se výsledek dal prodávat za vysokou cenu, kdežto v serverech je menší problém, když zákazníci musí připlatit.

