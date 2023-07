První grafická karta Intel Xe pro desktop ukázána, podívejte se na fotografie

Poprvé vidíme samostatnou grafiku Intel Xe

Nejde o nic jiného než desktopovou verzi prvního novodobého GPU Intelu, které se označuje (možná spíše pracovně) jako Intel Xe DG1. Karta je to opravdu regulérní – pro slot PCI Express ×16, s výstupy pro monitor a dvouslotovým chladičem, dokonce i backplatem. PCB uvnitř je možná méně učesané než běžně a nese různé kontakty a konektory pro testování, jaké mívají ES verze karet, to však není vidět. Intel nechal kartu různým webům vyfotografovat, takže se můžete pokochat v galerii.

Intel Xe DG1 Software Development Vehicle

Tato karta není ještě sériovým kusem, i když design chladiče by na trh určitě mohl jít a ostudu by neudělal. Intel toto Xe DG1 označuje jako „SDV“, čímž se míní Software Development Vehicle. Jde o zatím ještě neprodejní vzorek této grafiky, určený vývojářům softwaru, ovladačů/middleware a her. Tyto karty (respektive počítače s nimi a procesory Coffee Lake) Intel poskytuje různým studiím a vývojářům, aby předem mohli pracovat na kompatibilitě svých produktů s novými GPU Intelu.

Slajdy ke grafice Intel Xe DG1 Software Development Vehicle 01

Intel stále drží parametry pod pokličkou, takže o specifikacích pořád nic nemáme. Jen ze starších neoficiálních úniků máme informaci, že by GPU prý mělo mít 96 EU architektury Gen12 z procesorů Tiger Lake, a bylo tak spíše úspornou/levnější grafikou. Bude také vyráběné 10nm procesem. Karta, kterou teď Intel ukázal, má PCB dlouhé 15,2 cm.

Standardní výstupy, spotřeba pod 75 W, PCIe ×8?

Chladič je dvouslotový s jedním axiálním ventilátorem, což je řešení, které chladí někdy až 150W GPU, takže nám moc neřekne o výkonu. Nicméně pasiv pod ním je zdá se hliníkový monolit, možná bez heatpipe. A zejména karta nemá přídavné napájení, takže TDP tohoto GPU bude celkem nízké – nejvýše 75 W. Možná by to ovšem mohlo být i méně, pokud konfigurace skutečně kopíruje podobu integrované grafiky z čipu Tiger Lake.

Intel Xe DG1 Software Development Vehicle v počítači, s kterým ji Intel distribuuje

Bohužel není vidět, kolik má karta paměti, takže také těžko říct, jak široká je sběrnice GPU. Na konektoru PCB to ovšem vypadá, jako by od poslední poloviny kontaktů nevycházely dráhy v horních vrstvách plošného spoje. Toto by asi mohlo indikovat, že grafika používá jen rozhraní PCI Express ×8 (zda verze 3.0 nebo 4.0, těžko říct), jako to má například Radeon RX 5500 XT. Obrazové vstupy jsou jinak z karty čtyři, ale není na nich nic překvapivého – jde o tři DisplayPorty a jedno HDMI. V této přední části karty je pod chladičem jinak i nastavitelné RGB podsvícení, kterým lze kartu iluminovat.

Intel Xe DG1 Software Development Vehicle 03

Karta je podle novinářů, kteří na akci byli, schopná provozovat hry v rozlišení 1920×1080, byť předvedené byly jednodušší tituly (starší hra Warframe). Nic novějšího, na čem by se dal odpozorovat výkon, Intel v tuto chvíli asi ani ukazovat nechce, jde jen o demonstraci, že grafika existuje a pracuje. V tuto chvíli je ale asi ještě poměrně vzdálená finální verzi. Minimálně v ovladačích asi ještě může být dost změn, pokud je hardware hotový, což také ještě nemusí být a Intel ještě třeba může provést nějaký opravný respin křemíku.

Zda s tímto designem chladiče vyjde i nějaká sériová karta, to je zatím ve hvězdách. Pokud bude Intel používat partnerské výrobce jako teď AMD a Nvidia, mohou jejich karty být plně dle vlastního návrhu. Pokud bude Intel přímo vyrábět „referenční karty“, tak ovšem také nemusí vypadat takto, ale mohou mít nějaké levnější provedení.

Grafická karta Intel Xe DG1 Software Development Vehicle (fotogalerie)