Intel kdysi tlačil na výrobce PC, aby kupovali jeho procesory místo těch od AMD. Pokutu platit nemusí, řekl evropský soud

Za šéfování Paula Otelliniho se měl Intel snažit ovlivňovat výrobce počítačů a zneužívat svého postavení na trhu. Konkrétně podle tvrzení obžaloby tlačil na to, aby měl přednost před AMD, ale tehdy ještě také před procesory značky VIA.

Za to měl výrobcům nabízet slevy. V roce 2014 Intel soud prohrál, ale odvolal se. Soudní dvůr EU nyní zamítl opětovné odvolání druhé strany a rozhodnutí vstoupilo v platnost.

Paul Otellini (CEO Intelu 2005 až 2013) zemřel v roce 2017 Autor: Intel

Od Evropské komise dostal pokutu ve výši 1,06 miliardy eur, což byla směšně malá částka vzhledem k tehdejším celkovým příjmům společnosti. Intel se však bránil, a byť v roce 2014 odvolání prohrál, později mu již Soudní dvůr EU dal za pravdu. Evropská komise se ještě odvolala, ale Soudní dvůr EU včera definitivně rozhodl.

Intel nemusí v Evropě platit. Celé to vypadá spíše na nedobře připravenou žalobu ze strany Komise, jelikož Soudní dvůr neřekl, že by se Intel nedopustil daného skutku. Ze sporu spíše vyplynulo, že Komise měla připravené špatné argumenty. Nebylo prý dostatečně prokázáno, že by Intelem nabízené slevy měly vliv na hospodářskou soutěž.

Intel se tedy vyhne pokutě v Evropě. Jak je vidět na současných prodejích, stejně mu to nijak výrazně nepomohlo. Ale například ve Spojených státech spor prohrál a musel už v roce 2009 zaplatit ještě o něco vyšší pokutu. Zaplatil ji sám v rámci mimosoudního urovnání. Tam šlo ale přímo o spor s AMD, zatímco nyní byla žalobcem Evropská komise.