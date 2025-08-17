Cnews.cz  »  Hardware  »  Intel má Arm procesor vyráběný 1,8nm procesem. Pochlubil se s ním na videu a honem ho zase smazal

Deer Creek Falls je sedmijádrový SoC architektury Arm, který vyvinul Intel jako asi to poslední, co byste od něj čekali. Jde však o test 1,8nm výrobního procesu firmy, který má ukázat, že je připravena sloužit externím klientům.

Intel je pevně spojený s procesory architektury (či přesněji řečeno instrukční sady) x86 a považujeme ho za hlavního rivala či protivníka pro procesory architektury Arm. Tudíž byste asi nečekali, že právě ty bude vyrábět. A přece – společnost teď představila svůj vlastní Arm čip vyráběný na jejím nejnovějším výrobním procesu. Není ale jisté, zda se někde opravdu objeví v prodeji, protože jeho hlavní cíl je nejspíš něco jiného.

Deer Creek Falls

Intel, přesněji jeho divize Intel Foundry tvořená jeho továrnami na čipy a vývojem výrobních procesů, představil ve videu na YouTube procesor nazvaný interně Deer Creek Falls. Je to čip vyrobený 1,8nm procesem firmy (Intel 18A), demonstruje tedy výrobu touto technologií ještě předtím, než s ní Intel koncem roku vydá plnohodnotné procesory Core Ultra 300 Panther Lake. Zvláštností tohoto čipu ale je, že jde o „non-x86 design“. Ve skutečnosti používá jádra Arm.

Sice není zmíněná jejich architektura, ale jde o třístupňovou hybridní konfiguraci: Jedno vysoce výkonné jádro, dvě efektivní jádra a čtyři úsporná jádra. Což téměř určitě znamená, že jde o nějaká jádra Cortex licencovaná od Armu, který právě používá tři různé kategorie jader. Ono jedno výkonné jádro bude tedy nějaké z linie Cortex-X1/X2/X3/X4/X925 a ostatní jádra budou Cortexy linií 700 a 500.

Vedle samotných jader čip obsahuje čtyřkanálový řadič paměti (ale asi LPDDR5X, takže šířka bude 64 bitů) a dva řadiče PCI Expressu, plus PHY pro tuto konektivitu. Tyto řadiče používají IP licencovaná od partnerů, pravděpodobně Cadence nebo Synopsys. Počítá se s tím, že zákazníci se zájmem o výrobu čipů na procesu 18A u Intelu budou přesně tato IP používat a čip Deer Creek Falls má prokázat, že tato IP na technologii od Intelu fungují. 

Další konektivita nikde zmíněná není, ale čip pravděpodobně má i různé další součásti potřebné pro provoz a testování. Intel před pár lety podobný čip nazvaný pro změnu Horse Creek vyrobil na bázi jader RISC-V pro změnu na svém 4nm procesu, tato novinka nejspíš bude koncipována podobně:

Před lety jsme tu měli zprávu, podle které Intel s Armem oznámil partnerství okolo 1,8nm procesu, který měl být pro výrobu Arm čipů optimalizován. To zřejmě znamenalo přípravu hotového IP pro různé části SoCů, jaké jsou dostupné pro výrobu na procesech TSMC. Deer Creek Falls od Intelu tak může být i produktem této iniciativy.

Deer Creek Falls je dílo Intel Foundry, nikoliv samotné produktové části Intelu, což nejspíš znamená, že se asi nebude volně prodávat – i když je teoreticky možné, že obě části spolu na tomto čipu spolupracovaly a ještě by se z něj mohl stát „Intel Product“. Je ale otázka, zda by někde našel využití, pro embedded účely už na trhu podobné SoC existují s lepší výbavou.

Wafer s čipy vyrobenými na 1,8nm (18A) procesu Intelu

Wafer s čipy vyrobenými na 1,8nm (18A) procesu Intelu

Autor: Intel

Demo na YouTube

Intel Foundry ukázala na YouTube video, kde Deer Creek Falls běží v ATX desce se sloty PCI Express, s připojenou samostatnou grafickou kartou a přídavným řadičem USB v jednom ze slotů. Ty jsou asi vyvedené z přidaného přepínače PCIe, který se skrývá pod druhým z aktivních chladičů na desce, samotný SoC má nejspíš linek nevysoký počet.

Teoreticky by možná z tohoto čipu šlo vytvořit improvizované desktopové PC, ale asi to není úplně jeho zamýšlená role a bude mu k tomu řada věcí chybět (včetně onoho řadiče USB, ale také třeba integrovaného GPU, multimediálního engine nebo podpory zvuku).

Zdroj: Youtube.com

Intel mezitím bohužel video schoval jako soukromé (trošku to připomíná, jak před časem inženýři Intel Foundry na LinkedIn oznámili rozjezd 1,8nm procesu, aby pak na příkaz shora ztichli). Nějaké snímky z tohoto videa ale uchoval například techPowerUp. Vidět je na nich i fyzická podoba čipu, který má poměrně velké BGA pouzdro (opět prozrazující, že není směřován na praktické použití třeba v nějakých mobilních zařízeních) a samotný čip má netypický tvar velmi protáhlého obdélníku.

Arm v historii Intelu

Mimochodem, nehledě na to, co jsme psali v úvodu, už Intel čipy s jádry Arm (tehdy se to ještě psalo ARM) v minulosti vytvářel. Byla například v FPGA Altera, ale dávněji v historii měl Intel i plnohodnotnou samostatnou linii mobilních SoC s architekturou Arm nazvanou StrongARM a později Xscale.

Tuto divizi ale získal spíše shodou okolností od DEC a zase ji v roce 2006 prodal Marvellu. Možná neprozřetelně, protože kdyby vytrval, možná dnes nemusel chybět mezi výrobci SoC pro telefony s Androidem. Ale není zaručeno, že by to vyšlo, kdysi měla slušné pozice v telefonech firma Texas Instruments s čipy OMAP, a také po ní dnes není ani vidu, ani slechu.

CIF25

Z této linie vývoje by měly pocházet některé starší SoC Marvell Armada. Dříve nesly jako stopu instrukce wMMX (wireless MMX), což skutečně je jakýsi derivát prvního SIMD rozšíření procesorů x86 uvedeného v 90. letech, který Intel pro potřeby StrongARMu a XScale transplantoval do jader s instrukční sadou Arm. Platforma Arm dostala coby standard skutečně plnohodnotné SIMD instrukce (Neon) v podstatě až v generaci ARMv7 s různými jádry Cortex. Chyběly tak například procesoru pohánějícímu první generaci Raspberry Pi.

Zdroj: techPowerUp

Na kolik asi vyjde vývoj a výroba takového demo kousku, který se nebude ani prodávat? Jádra jsou od ARM, tak ty jsou "jen CTRL+C CTRL+V", ale pořád je tam hromada věcí kolem.
LipcaCZ

