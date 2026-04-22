Intel mění roky zajeté pořádky. Přetaktování už nebude výsadou jen dražších procesorů

Intel chystá novinky v rámci svých stolních procesorů a odemčený násobič nebude výsadou jen nejvyšších modelů s označením K. Přetaktovat by v budoucnu mělo být možné i modely ze střední a nižší třídy, které jsou obvykle mnohem oblíbenější.
Přístupnější taktování procesorů pro všechny
Intel si uvědomuje dravou konkurenci ve formě AMD a připravuje změny, po kterých mnoho lidí dlouho volalo. Tou nejzásadnější je rozšíření odemčených násobičů v rámci nižších modelových řad, takže i z procesoru za pár tisíc korun by mělo být možné vyždímat maximum.
Tato změna strategie koresponduje s další novinkou, kdy společnost plánuje prodloužit životnost jednotlivých patic. Počítá se s tím, že patice LGA 1954 nabídne podporu alespoň pro tři generace procesorů. Teoreticky tedy vystačí do roku 2030. Tento plán však není nic nového, už s LGA 1854 se počítalo s delší dobou, jenže k tomu nedošlo kvůli opožděnému výrobnímu procesu.
Patice LGA 1954 má na trh přijít do konce roku 2026 a bude podporovat procesory Nova Lake. Právě mezi nimi by se mohly objevit první levnější modely s možností přetaktování. Intel si je tedy plně vědom svých slabin a snaží se na nich pracovat, což je rozhodně dobře.
Vývoj procesorů je nesmírně komplexní činnost a v současné nestabilní geopolitické situaci je o to problematičtější. Je možné, že se dočkáme dalších zpoždění nebo změn plánů. Velký otazník visí i nad cenou procesorů Nova Lake, které by mohly vlivem problémů v dodavatelských řetězcích podražit.