Cnews.cz  »  Hardware

Hardware

Intel mění roky zajeté pořádky. Přetaktování už nebude výsadou jen dražších procesorů

Richard Šimáček
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Autor: Intel
Pokud jste chtěli procesor s odemčeným násobičem, museli jste dříve sáhnout po dražších modelech. To se ale v blízké budoucnosti změní. Intel plánuje zpřístupnit možnost přetaktování u širšího spektra procesorů.

Intel chystá novinky v rámci svých stolních procesorů a odemčený násobič nebude výsadou jen nejvyšších modelů s označením K. Přetaktovat by v budoucnu mělo být možné i modely ze střední a nižší třídy, které jsou obvykle mnohem oblíbenější.

Přístupnější taktování procesorů pro všechny

Intel si uvědomuje dravou konkurenci ve formě AMD a připravuje změny, po kterých mnoho lidí dlouho volalo. Tou nejzásadnější je rozšíření odemčených násobičů v rámci nižších modelových řad, takže i z procesoru za pár tisíc korun by mělo být možné vyždímat maximum.

Tato změna strategie koresponduje s další novinkou, kdy společnost plánuje prodloužit životnost jednotlivých patic. Počítá se s tím, že patice LGA 1954 nabídne podporu alespoň pro tři generace procesorů. Teoreticky tedy vystačí do roku 2030. Tento plán však není nic nového, už s LGA 1854 se počítalo s delší dobou, jenže k tomu nedošlo kvůli opožděnému výrobnímu procesu.

Patice LGA 1954 má na trh přijít do konce roku 2026 a bude podporovat procesory Nova Lake. Právě mezi nimi by se mohly objevit první levnější modely s možností přetaktování. Intel si je tedy plně vědom svých slabin a snaží se na nich pracovat, což je rozhodně dobře.

[AKTUALIZOVÁNO 19. 4.] Modely procesorů Nova Lake: Od 6 až po 52 jader, pět modelů s herní cache, 35 W až 175 W

Vývoj procesorů je nesmírně komplexní činnost a v současné nestabilní geopolitické situaci je o to problematičtější. Je možné, že se dočkáme dalších zpoždění nebo změn plánů. Velký otazník visí i nad cenou procesorů Nova Lake, které by mohly vlivem problémů v dodavatelských řetězcích podražit.

Zdroj: PCGH, Wccftech

Vstoupit do diskuse (2 názory)

Témata:

Anketa

Má podle vás Mironet právo na odškodné?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
ještě aby povolili undervolt na noteboocích
boldis


