Intel nekončí se samostatnými GPU. Oficiálně oznámil první grafiku generace Celestial

Intel minulý týden odhaloval procesory Panther Lake a související technologie jako architekturu GPU Xe3, které prezentoval během Tech Tour 2025. Tudíž se moc nečekalo, že by krátce nato přišel s další novinkou, ale přece. Firma teď na akci Open Compute Project Global Summit poodhalila příští generaci svých samostatných GPU – totiž čip, který už bude patřit do generace Celestial následující po nyní odhalené integrované grafice Xe3.
Je hodně zajímavé, že toto odhalení přichází takto krátce po odhalení GPU architektury Xe3 použité v procesorech Panther Lake. Jak jsme probírali v článku o ní, integrovaná GPU na bázi Xe3 ještě Intelem nebyla zařazená do třetí generace grafik Arc označené Celestial (názvy generací jsou odvozené od písmen abecedy, čtvrtá bude Druid). Tuto poctu mají dostat až následující GPU, která budou mít vylepšenou nebo opět novou architekturu označenou Xe3P.
Na Open Compute Project Global Summitu 2025 už teď ale Intel oznámil právě první z těchto následujících GPU, které přímo podle oficiálního sdělení firmy už bude založené na architektuře Xe3P – tedy už patří do rodiny Celestial. Jak už ale asi tušíte, je to jen jakési předběžné oznámení činěné ve velkém předstihu. Spíše oznámení plánu na produkt než samotného produktu, který ve skutečnosti vyjde nejdříve za rok. A možná dokonce později. Oznámení takto brzy Intel pravděpodobně učinil proto, že chce investory a zákazníky ujistit o tom, že jeho grafická divize je stále naživu a chystá nové produkty.
Crescent Island
Ono první oznámené GPU Celestial má kódové označení Crescent Island, což je jméno pro serverovou verzi daného GPU. Intel potvrdil, že jde o samostatný čip. V serverech má sloužit k akceleraci umělé inteligence (inference), ale téměř určitě nejde o pouze akcelerátor, které by nic jiného než umělou inteligenci neuměl. Pravděpodobně bude stejný čip použitelný i pro herní nebo pracovní grafické karty pro počítače nebo notebooky.
Crescent Island je tedy zřejmě potvrzením toho, že Intel nezrušil všechny plány na samostatná GPU následující po generaci Batlemage, jak se hojně spekuluje. Minimálně toto konkrétní GPU je stále v plánu a pravděpodobně vedle uvedení v serverech přijde na trh také jaké samostatná grafika Arc „série C“ neboli Celestial. Architektura Xe3P tedy nebude omezena jen na integrovaná GPU.
Paměti LPDDR5X s 320bitovou sběrnicí?
Ačkoliv je do vydání Crescent Islandu ještě hodně daleko, Intel už sdělil některé důležité parametry. Jak už bylo zmíněno, je potvrzeno, že jde o GPU architektury Xe3P. Konkrétní čip bude zřejmě nikoliv highendový, ale spíše mainstreamový, je totiž zmíněno, že serverové karty s ním jsou optimalizovány co do spotřeby a ceny.
Druhá indicie, která to naznačuje, jsou použité paměti. Karta nebude využívat paměti GDDR7, ale úsporné mobilní paměti typu LPDDR5X. Je to pozoruhodné, protože totéž má mít pro levnější karty v plánu AMD. Dle uniklých informací chystá v generaci grafik Radeon s architekturou RDNA 5 dva čipy s pamětí LPDDR5X nebo LPDDR6, z nichž jeden (AT3) má mít 3072 shaderů (48 CU) a 256bitovou či 384bitovou sběrnici paměti a druhý (AT4) 1536 shaderů (24 CU) a 128bitové paměti LPDDR5X. Možná, že parametry těchto GPU mohou být určité vodítko i pro GPU Crescent Island.
Intel prozradil, že karty Cresecnt Island budou osazené 160 GB paměti – tato vysoká kapacita je určená právě pro umělou inteligenci, protože to umožní provozovat velké AI modely. Je to něco, co je možné právě díky nahrazení pamětí typu GDDR6 či GDDR7 (s nimiž by takováto kapacita nebyla možná) za mobilní paměť typu LPDDR. Na kapacitu 160 GB se pravděpodobně Intel dostane pomocí použití čipů s kapacitou 32 Gb (4 GB), kterých by potřeboval 40. U pamětí LPDDR5X je šířka kanálu 16 bitů, na což mohou být připojeny dva čipy s rozhraním širokým 8 bitů. Tudíž by GPU asi mělo mít paměťový řadič s 20 kanálů, tedy šířku sběrnice 320 bitů. Čili podobnou, jako u onoho GPU AT3, které nejspíš AMD plánuje s podobným záměrem využití pro AI. Pokud by Crescent Island podporoval paměti LPDDR5X-9600 jako procesory Panther Lake, byla by s nimi dosažena propustnost 384 GB/s.
Kdyby ovšem Intel použil 40 čipů s 16bitovým rozhraním (a sběrnice byla 640bitová), pak by propustnost byla dvojnásobná. Jedna z možností, kterou je třeba zvážit, je ale také to, že Intel mluví o kartě, na které bude osazeno více GPU (třeba dvě nebo čtyři) a 160 GB je součet jejich paměti.
Grafika Intel Iris Xe (provedení od Asusu), což bylo první samostatně prodávané GPU Intelu ještě přes příchodem karet Arc, také používala paměti LPDDR4. Tehdy to bylo proto, že byla přímo odvozená od integrovaných GPU
Díky použití těchto nezvyklých pamětí budou herní karty Arc založené na tomto GPU dost atypické z dnešního pohledu. Herní verze by pravděpodobně nesla 20 GB paměti, ovšem se stejnou propustností. Mobilní paměti mají nižší spotřebu než grafické paměti GDDR, takže výsledek může být relativně úsporný současně i levnější na výrobu – v kategorii nižšího mainstreamu by tedy mohlo jít o zajímavé řešení. A použití těchto pamětí by také mohlo o dost zlepšit energetickou efektivitu v noteboocích. Tyto karty Celestial by tedy mohly být zajímavá technologie.
Intel neuvádí, kdy má toto GPU přijít na trh. Sdělil však, že vzorky budou pro zákazníky dostupné někdy v druhé polovině roku 2026, což může být cokoliv mezi červencem a prosincem. A jde právě jenom o vzorky, které typicky bývají distribuovány mnoho měsíců před samotným vydáním. Z toho vyplývá, že Crescent Island sice teoreticky může mít vzorky třeba v červenci a pak první sériové komerční dodávky dejme tomu v listopadu, ale spíš to asi bude tak, že ono ostré vydání sklouzne až do roku 2027.
Na druhou stranu se tu bavíme o produktu pro servery. Verze stejného GPU pro herní počítače, tedy karta Arc „generace C“ s tímto čipem, by mohla vyjít dříve než serverová vrze. Možná tedy naděje na vydání Celestialu před koncem příštího roku pořád je. Generaci Battlemage Intel takto těsně na konci roku 2024 k vydání dotlačil (byť to bylo na hraně a v obchodech bylo karet jen omezené množství), takže příští rok možná vydání Celestialu bude vypadat podobně.
Zdroj: Intel