V plánech Intelu byl schovaný i 1nm výrobní proces. První čipy budou v letech 2028–2029

Minulý týden jsme tu psali o 1,4nm procesu Intelu, zatím nejpokročilejší technologii v jeho plánech. Ukázalo se ale, že už ve skutečnosti prozradil ještě další následující krok po procesu 14A, jen se zamotaly informační cestičky a tato zpráva se dostala ven až se zpožděním. Onou následující novou technologií bude 1nm proces, označený Intel 10A. Zatím ještě není úplně jasné, jak dlouho se na tuto technologii bude čekat.

Intel po konferenci Direct Connect ex post odtajnil ještě prezentaci, v níž jsou kromě procesu 14A také informace o následující generaci, která má označení Intel 10A. Toto opět má znamenat 10 angströmů a protože jednotka angström se rovná desetině nanometru, jde vlastně o 1nm proces.

Bohužel ještě není moc detailů o tom, co tato technologie přinese. Intel uvádí, že nový proces by měl vždy přinášet dvojciferné zlepšení ve výkonu a/nebo energetické efektivitě (Pat Gelsinger prý také prozradil, že interně nastavené kritérium pro nové procesy je minimálně +14–15 %), zde by to bylo nad rámec předchozího procesu 14A. Stejně jako proces 14A by zřejmě Intel 10A měl být založený na technologii High-NA EUV.





S dvouletým odstupem po 1,4nm technologii

Intel nesdělil přímo nějaké konkrétní plánované termíny, kdy tato technologie přijde do výroby. Byl ale ukázán graf, který ukazuje předpokládané objemy výroby na různých procesích včetně Intel 10A, v němž je vyznačeno, kdy se výroba rozjede. Vypadá to, že 1nm proces by měl následovat zhruba dva roky po tom 1,4nm. Zatímco u Intel 14A zřejmě začne první zkušební výroba někdy začátkem roku 2026, u procesu Intel 10A se zdá, že rozjezd zkušební výroby bude na začátku roku 2028 (nebo přinejlepším koncem roku 2027).

Šéf Intelu Patrick Gelsinger ukazuje křemíkové wafery vyráběné na procesech Intelu. Mělo by jít o wafery vyrobené 7nm, 4nm, 3nm, 2nm (20A) a 1,8nm procesem (18A), jelikož to má být demonstrace splnění plánu vyvinout za čtyři roky těchto pět procesů Autor: Intel

Toto se ale bavíme asi o tzv. risk production, což je zkušební fáze před regulérním sériovým nasazením. To by mohlo být dejme tomu o rok později. Tak jako se už 1,4nm procesu dá čekat příchod reálných produktů na trh spíš až během roku 2027, zde to asi bude tak, že komerční čipy s touto 1nm technologií asi budou spíš až záležitostí roku 2029 (s určitou malou šancí třeba na konec roku 2028, pokud risk production začne velmi časně na jeho začátku).

Tento proces bude Intel asi chtít použít pro vlastní produkty, protože oficiálně má firma za cíl dohnat, ne-li předehnat TSMC. Ale měl by být také nabízený externím zákazníkům v rámci Intel Foundry. Zatím samozřejmě nevíme, jak úspěšný ve vývoji bude a zda se mu podaří dosáhnout parametrů, které budou pro různé fabless firmy i jeho vlastní tým vyvíjející procesory atraktivní. Momentálně to totiž vypadá, že i Intel dal u chystaných procesorů před svými vlastním 2nm procesem přednost 3nm technologii TSMC, což nevysílá úplně dobrý signál o schopnostech technologií, které firma vyvíjí.

Zdroj: Tom’s Hardware