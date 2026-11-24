Pravidelně sledujeme, jak se vyvíjejí tržní podíly výrobců procesorů pro PC – AMD a Intelu. Minulý týden přišla konečně data za třetí čtvrtletí roku, tedy červenec až září, v nichž jsou vidět dost radikální pohyby. V posledních deseti letech (respektive od vydání procesorů Ryzen) většinou setrvale rostl podíl AMD na trhu a Intel ztrácel. Aktuální čísla ale ukazují obrat, kdy Intel nabral zpět rovnou několik procent trhu.
AMD tentokrát kleslo a Intel získal
Ve třetím kvartálu celkový podíl AMD na trhu x86 procesorů, který dlouhodobě sleduje analytická firma Mercury Research, poklesl. Zatímco v druhém kvartálu mělo 30,8 %, nyní ve třetím kleslo na 30,1 % a Intel měl 69,9 %. V tomto počítání by měly být zahrnuté PC (notebooky a stolní počítače) a servery. Před rokem v Q3 2025 bylo rozdělení 25,6 % pro AMD a 74,4 % pro Intel, takže meziročně AMD ještě neztrácí, ovšem zde samozřejmě bude záviset na dalším vývoji.
Mercury Research uvádí ještě další hodnotu, v níž jsou zahrnuté i embedded, IoT a podobné trhy. V tomto počítání má AMD 33,9 % a Intel jen 66,1 %, ale také zde Intel získal, v Q2 bylo rozdělení 34,1 % ku 65,9 %. V tomto druhém počítání má AMD vyšší podíl, protože jsou do něj zahrnuté čipy pro konzole od Sony a Microsoftu vyráběné AMD.
Intel za kvartál získal 5 procentních bodů v desktopu
To, že Intel získal něco zpět z „koláče“, způsobil trh PC. A specificky desktopových počítačů. Zatímco v druhém kvartálu mělo AMD v tomto segmentu 35,0 % (pravděpodobně historicky rekordních), v třetím kvartálu se propadlo na 29,9 % a Intel má 70,1 %. Ztráta pro Ryzeny je to i v meziročním srovnání, protože v Q3 2025 mělo AMD 33,6 % a Intel 66,4 %.
Segment notebooků
AMD může utěšovat, že (alespoň zatím?) obhájilo svá procenta v noteboocích. V tomto segmentu mělo podíl 29,2 % Intel 70,8 %, což je naopak malý nárůst – v předchozím kvartálu bylo rozdělení 29,0 % ku 71,0 %. Meziročně je to pro AMD zlepšení, protože před rokem za Q3 2025 mělo podíl jen 21,9 % a Intel 78,1 %.
Celkový podíl na trhu PC (tento údaj kombinuje dohromady segment notebooků a desktopových PC) je 29,3 % pro AMD a 70,7 % pro Intel (v druhém kvartálu AMD bylo na 30,2 % a před rokem v Q3 jen na 25,4 %).
AMD zřejmě dohnala AI devastace prodejů PC a zejména retailového trhu
Důvod poklesu podílu AMD v klientské části trhu není zatím zcela jasný. Nemusí tkvět ve kvalitě současných produktů Intelu, nejspíše aspoň z části souvisí s celkovým poklesem trhu. Prodej počítačů a zejména komponent na tzv. retailovém trhu totiž výrazně klesá – často třeba až o 50 % proti tomu, co firmy v roce 2025. Je to samozřejmě kvůli krizi cen pamětí a SSD, které několikanásobně narostly kvůli obřím plánům výstavby AI datacenter různých firem.
Teoreticky u AMD mohlo dojít k tomu, že se propad v jeho číslech projevil rychleji si drastičtěji než v číslech Intelu. Dost možná ovšem může jít o to, že AMD má v desktopové oblasti extrémně vysoký podíl v retailu (tedy v samostatném prodeji procesorů samostavitelům PC a malým firmám), zatímco Intel má stále „zmáknuté“ největší výrobce počítačů tvořící tzv. OEM trh. Ten je násobně větší, ale také asi vykazuje menší poklese prodejů kvůli cenám RAM a SSD. Došlo tedy asi k tomu, že prodeje na retailový trh ovládaný AMD klesly výrazně více než prodeje na OEM trh ovládaný AMD, a proto AMD ztratilo tržní podíl.
Studená sprcha od AMD: Procesory Ryzen s jádry Zen 6 pro herní PC byly odložené až o půl roku?
V roce 2022 jsme ale byli svědky ještě jiného jevu, který také vedl k poklesu podílu AMD na několik let a „renesanci“ Intelu. Tehdy v postcovidové krizi výrazně klesly prodeje počítačů, ale mnohem drsněji to postihlo AMD. Zdá se, že v případě, kdy nepředpokládaně opadla poptávka a výrobci počítačů a notebooků skončili s velkými skladovými zásobami, které měli problémy prodat, pro jejich postupné odbourávání výrazně zredukovali objednávky procesorů od AMD, ale mnohem méně těch od Intelu. Logika byla zřejmě taková, že Intel byl preferovaný dodavatel, s nímž si to velké firmy nechtěly rozházet (nebo nabízel různé pobídky a podobně). Zdá se, že firmy často seškrtaly více modely PC vyráběné s procesorem AMD, aby mohly co nejvíce omezit škrty v objednávkách od Intelu. Něco podobného by se mohlo opakovat i zde, ale to zatím je jenom spekulace, protože teprve uvidíme, zda se tento pohyb v tržních podílech potvrdí i v příštích zprávách, nebo se ručička po aktuální výchylce zase vrátí.
AMD má přes 35 % serverů
Kde se ale AMD pořád daří a nejspíš i dál dařit bude díky výrazně dominantnímu výkonu jeho právě uvedených Epyců 9006 a architektury Zen 6, jsou servery. Podíl AMD zde v třetím kvartálu dosáhl 35,5 % a Intelu klesl na 64,5 %. AMD by mělo mít ještě výraznější podíl na tržbách díky tomu, že prodává „prémiovější“ výkonnější CPU, zatímco Intel se snaží držet si podíl pomocí slev a větších dodávek často starších a levnějších modelů procesorů Xeon, nicméně údajně o podílech na tržbách tentokrát nemáme.
V serverech má Intel stále nadpoloviční podíl, ale AMD ho od přelomového úspěchu procesorů výkonem dominujících procesorů Epyc 7002 „Rome“ a 7003 „Milan“ z let 2019 a 2020 pomalu ale jistě utiskuje. V předchozím kvartálu mělo 34,5 %, před rokem ještě „jen“ 27,8 %. V roce 2017, kdy vydalo první generaci Epyců s jádry Zen, přitom začínalo prakticky na nule, a mnozí měli pochyby o tom, že by mohlo tehdy zcela zabetonovanou vládu Intelu nad trhem serverů výrazněji nahlodat.
Zen 6 přichází a prý je to nejlepší serverové CPU na světě: AMD uvádí procesory Epyc 9006 „Venice“
Jak dobrý je AMD Zen 6? Konečně máme detaily nové architektury, i o kolik se zlepší výkon na 1 MHz
Co ovšem tentokrát nemáme, jsou údaje pro procesory Arm v porovnání s procesory x86. Údaje, které firma Mercury Research pro toto rozdělení uvádí, tentokrát nebyly publikovány (můžete se podívat, kolik procent měly podle průzkumů čipy s architekturou Arm v druhém čtvrtletí). Předchozí čísla jsou všechna jen v rámci trhu definovaného x86 platformou, v praxi tedy v rámci množině procesorů od AMD a Intelu, které byly v kvartálu prodány.
Údaje o tržních podílech za poslední čtvrtinu roku, která se teď odvíjí, budeme mít zase za tři měsíce někdy v únoru 2027. Ty by snad mohl ukázat, jak se dál vyvine situace na trhu PC a zda paměťová krize umožní Intelu znovu obnovit svou kontrolu nad trhem PC, nebo bude jeho návrat zase přerušen.
Zdroj Tom’s Hardware