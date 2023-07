Intelu se zase začíná dařit, v Q2 měl tržby 12,9 miliardy $. Marže má ale pořád hluboko proti minulosti

Je tu zase ta doba v létě, kdy počítačové firmy hlásí finanční výsledky za druhý kvartál. Jako první je má venku Intel, u kterého jsou paradoxně nyní zprávy o hospodaření větší vzrůšo, což dřív platívalo o AMD. Intel se ocitl v určité krizi s výraznými propady tržeb, a dokonce prvními účetními ztrátami za dlouhou dobu. Po prvním kvartálu to nevypadalo moc dobře, takže výsledky za Q2 byly dost očekávaným indikátorem, jak to bude dál.

Intel měl v prvním kvartálu tržby 11,715 miliardy $ a zřejmě největší ztrátu v historii společnosti (2,758 miliardy $ – nicméně tyto ztráty bývají jednorázové a ovlivněné tím, co se zrovna do uzávěrky zaúčtuje). Na Q2 2023 ale už bylo předpovězeno oživení s prognózou tržeb ve výši 11,5–12,5 miliardy $. Teď se dozvídáme, že se Intelu podařilo tento plán výrazně předstihnout, reálné tržby se dostaly nad horní okraj odhadu, a to ještě výrazněji než v Q1. Firma měla tržby 12,949 miliardy $. To je, pravda, stále propad o 15 % proti loňsku (Q2 2022).

Intel ale tentokrát má zisk a jak tržby, tak zisk jsou vyšší než bylo odhadováno – čistý zisk je 1,473 miliardy $, vychází to 35 centů na jednu akcii. Intel měl o něco lepší hrubou marži než minule, 35,8 %, což je ale pořád příliš málo proti tomu, na co byl zvyklý ještě před pár lety (55–60 %). Provozní marže byla negativních 7,8 %.

Finanční výsledky Intelu za Q2 2023 Autor: Intel

Poměrně velký výsledný zisk je ale podobný případ jako obrovská ztráta v předchozím prvním kvartálu – jsou patrně převážně dány zaúčtováním různých jednorázových položek. Intelu totiž za Q2 vychází provozní ztráta 1,016 miliardy $ a na onen zisk se to překlopilo až po přidání daňového bonusu 2,289 miliardy $. Tudíž možná stojí za to podívat se na orientační non-GAAP výsledky, do nichž tyto vlivy nebývají zahrnuty, a které tak více vypovídají o hospodaření. Podle těch měl Intel nyní v druhém kvartálu čistý zisk 547 milionů $ neboli 13 centů na jednu akcii (a v Q1 předtím ztrátu jen 169 milionů $).

Meziročně pořád horší stav, prakticky ve všech divizích

Ač jsou výsledky na vzestupu proti prvnímu kvartálu, meziroční zhoršení je prakticky ve všech divizích. Klientská divize měla tržby 6,78 miliardy $, což je meziroční propad o 12 %. Intel uvádí, že 2,37 miliardy bylo z desktopových CPU a čipsetů, 3,896 miliardy $ z notebooků.

Finanční výsledky Intelu – Client Computing Group Autor: Intel

Divize Data Center and AI měla tržby 4,004 miliardy $, což je meziroční zhoršení o 15 %. Divize Network and Edge s 1,364 miliardami $ tržeb šla dolů dokonce o 38 %. Dokonce i automobilní divize MobilEye tentokrát nerostla, ale vykázala pokles, byť jen o 1 % – tržby měla 454 milionů.

Finanční výsledky Intelu – Data Center and AI Autor: Intel

Proti Q2 2022 narostla jen jedna z reportovaných divizí – Intel Foundry Services, tedy zatím stále ještě začínající a rozvíjející se byznys nabízející výrobu čipů v továrnách Intelu externím klientům. Zde byly tržby 232 milionů dolarů, což byl nárůst o 307 %, protože v Q2 2022 byly tržby jen malé.

Finanční výsledky Intelu za Q2 2023 – jednotlivé segmenty Autor: Intel

Výhled na třetí kvartál: Zpátky k 15 miliardám?

Postupné zlepšování má pokračovat v příštím kvartálu, Intel by se mohl tržbami dostat nad hranici 14 miliard $. Firma odhaduje, že její tržby mají dosáhnout 12,9–13,9 miliardy $. Hrubá marže se má zlepšit na 39,1 %, nicméně zisk má zůstat ještě relativně nízký, Intel uvádí 4 centy na jednu akcii. Firma očekává, že v druhé polovině roku se počítačový trh bude „mírně zotavovat“.

Finanční výsledky Intelu – Výhled na Q3 2023 Autor: Intel

Pokud bychom počítali s tím, že firma opět předčí prognózu, která je nejspíš konzervativní, o stejné číslo jako v tomto kvartálu (téměř miliardu), dostala by se až někam k 14,85 miliardám. A pokud by se ono „předstižení“ opět o něco zvětšilo, což se stalo mezi Q1 a Q2, tak asi není vyloučen výsledek s tržbami 15 miliard dolarů. Pokud tedy zase nepřijde nějaký makroekonomický šok.

Výsledky konkurenčního AMD by měly vyjít 1. srpna, takže za pár dní bude možno porovnat trajektorie obou firem.

Zdroje: Intel (1, 2)