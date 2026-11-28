Ke konci prvního Jurského parku drží Alan Grant a Ellie Sattlerová dveře velínu, do kterých se z druhé strany opírá velociraptor. Zámky po sabotáži programátora Dennise Nedryho nefungují. Dospívající Lex usedne k počítači, na monitoru se rozprostře krajina plná modrých kvádrů, nad kterou se dá létat, a ona vyhrkne „It’s a UNIX system! I know this!“. Za pár vteřin najde ovládání zámků a dveře se zamknou.
Pro řadu diváků z oboru se ta chvíle stala symbolem filmového hackování: místo příkazové řádky barevné 3D kvádry a dítě, které cizí systém ovládne za minutu. Jenže právě tohle rozhraní si filmaři nevymysleli. A když se podíváte na celý velín, zjistíte, že skutečné techniky je v něm víc, než by člověk čekal. Vymyšlené věci se schovávají jinde.
Krajina, ve které je adresář podstavcem
Program se jmenoval fsn, celým názvem File System Navigator, a ve firmě Silicon Graphics (SGI) ho vytvořili Joel Tesler a Steve Strasnick. Zkratka se vyslovovala jako anglické „fusion“. Běžel na pracovních stanicích SGI s IRIXem, unixovým systémem této firmy, takže Lexina věta sedí: na obrazovce opravdu je Unix. Že se v něm vyzná, film naznačil už dřív, když se Lex sama označila za hackerku. V Crichtonově románu přitom s počítači zachází její bratr Tim.
Místo seznamu názvů fsn vykreslil souborový systém jako krajinu. Každý adresář má podobu podstavce, jehož výška odpovídá tomu, kolik dohromady zabírají soubory uvnitř. Na podstavci stojí kvádry jednotlivých souborů, čím větší soubor, tím vyšší kvádr, a barva prozrazuje, jak je soubor starý. Adresáře spojují dráty, po kterých se dá přeletět do podadresáře. Uživatel tak na první pohled vidí, kde jsou uloženy objemné nebo staré soubory, a k vybranému místu doletí myší. Lex ve filmu nejdřív otevře adresář /usr a potom přistane u položky Visitors.Center, ve které najde ovládání zámků.
Hotový produkt z fsn nikdy nebyl. Silicon Graphics ho popisovala jako pokus, jak se pohybovat v „informační krajině“, a ne jako náhradu běžného správce souborů Workspace. Kdo měl stanici s IRIXem 4.0.1 nebo novějším a doporučených aspoň 16 MB paměti, mohl si program zdarma stáhnout z firemního FTP serveru. Slávu z filmu firma později využila a na své stránce s freewarem lákala na fsn titulkem „YOU SAW IT IN JURASSIC PARK!“.
Velín za víc než milion dolarů
Software tedy existoval. Běžel ale na stroji, který je v záběru? Abychom na to odpověděli, je potřeba se nejdřív rozhlédnout po celém velínu. Silicon Graphics zapůjčila filmařům techniku za 875 tisíc dolarů a Apple za dalších 350 tisíc, dohromady přes 1,2 milionu dolarů v tehdejších cenách.
Na Nedryho stole stojí dva Macintoshe Quadra 700 s procesorem Motorola 68040 na 25 MHz, tedy výkonné Macy z roku 1991. Na zemi vedle stolu je SGI Crimson, skříň z roku 1992 s procesorem MIPS R4000 nebo R4400 a až 256 MB paměti. Patřila k nejsilnějším grafickým stanicím, jaké šlo koupit, a na stůl se nevešla. Hlavní inženýr parku Ray Arnold má vedle sebe další Quadru a menší SGI Indigo s procesorem R4000. V přívěsu na vykopávkách mají Alan Grant a Ellie Sattlerová přenosný PowerBook 100.
Jeden stroj na Nedryho stole předběhl dobu. Kapesní počítač Motorola Envoy se začal prodávat až v únoru 1995, zatímco film se natáčel od srpna do listopadu 1992. Ve velínu proto leží designový prototyp, ne kus z obchodu.
V pozadí velínu blikají červenými diodami vysoké černé skříně superpočítače Connection Machine CM-5 od firmy Thinking Machines. CM-5 byl skutečný stroj z roku 1991, poskládaný z mnoha uzlů, z nichž každý měl procesor SPARC, čtyři vektorové jednotky a 32 MB paměti. Nedry se ve filmu chlubí, že takových superpočítačů propojil osm. Ve studiu ale stály jen prázdné skříně se světelnými panely, jejichž diody blikaly náhodným vzorem. Spolu s prototypem Envoy to byly jediné kusy ve velínu, které skutečnými počítači nebyly.
Co na monitorech běželo doopravdy
Většina toho, co se na obrazovkách děje, se nepočítala naživo. Čtyřčlenný tým grafika Michaela Backese připravoval animace půl roku a ukládal je na disky. Vedle dekorace vznikla provizorní místnost plná počítačů SGI a Apple, a když z place přišel rádiem pokyn, tým poslal příslušnou grafiku na správný monitor. Obraz vedl do velínu po dlouhých kabelech, takže stroj pod monitorem často vůbec nebyl ten, který obraz vytvářel.
Tak vznikl hurikán, který se na Arnoldově obrazovce blíží k ostrovu. Vykreslil ho program Earthwatch, který používali televizní meteorologové; animaci přehrával plynule, ale vypočítat ji musel předem. Nedryho videohovor s mužem na lodi je nahraný klip, který Mac jen přehrává. A posměšná animace, ve které malý Nedry vrtí prstem a opakuje „Ah ah ah, you didn’t say the magic word“, je předem připravená grafika, ne odpověď skutečného bezpečnostního systému.
U Lexiny scény je situace o něco složitější. Bývalý zaměstnanec SGI vzpomíná, že Crimson se během natáčení vůbec nezapínal, protože byl na place moc hlučný. Pokud to platí, fsn ve scéně běžel na jiném stroji a Crimson vedle stolu zůstal vypnutou kulisou. Program samotný ale byl skutečný, stejně jako kód, který Nedry prochází na Macu: jde o opravdový výpis pro klasický Mac OS se systémovými voláními, ne o náhodné znaky.
Jedna potíž se ale týkala všech obrazovek, ať ukazovaly cokoli. Filmová kamera snímá 24 políček za sekundu, zatímco obrazovka s katodovou trubicí kreslí obraz řádek po řádku vlastním tempem. Když se ta dvě tempa neshodují, paprsek během jednoho políčka přejede některou část obrazovky méně často než zbytek a kamera tu část zachytí tmavší. Protože se nesoulad s každým políčkem posouvá, přes monitor ve výsledném záběru pomalu putuje tmavý pruh. Monitory proto bylo nutné s kamerou sladit a v titulcích má tahle práce vlastní řádek s názvem 24 Frame Computer Sync.
Proč nad soubory dodnes nelétáme
Pokus SGI zůstal pokusem. Na konci devadesátých let napsal Daniel Richard G. pro Linux a další unixové systémy klon fsn s názvem fsv, jehož kód je otevřený pod licencí LGPL. Původní kód se od roku 2001 nemění, ale aktualizovaná verze se dá sestavit i na dnešních systémech s OpenGL, takže nad vlastním diskem si může zaletět každý.
Myšlenka, že velikost obrazce odpovídá velikosti souborů, přežila hlavně v ploché podobě. Analyzátory disku jako WinDirStat rozkreslí obsah disku do obdélníků, jejichž plocha odpovídá obsazenému místu. Proti fsn mají dvě výhody: celý disk je vidět najednou a nic se neschovává za vyšším kvádrem. Když člověk navíc ví, který soubor hledá, cestu napíše rychleji, než k němu doletí.
Scéna, ze které si diváci tak rádi utahují, nakonec patří k nejpravdivějším počítačovým momentům filmu. Na obrazovce byl skutečný Unix, program si mohl stáhnout každý majitel stanice SGI a dítě, které u počítačů SGI vyrůstalo, mohlo fsn opravdu znát. Vymyšlené nebo předem připravené byly jiné věci: prstem vrtící Nedry místo bezpečnostního systému, hurikán z hotové animace a superpočítač, který jen blikal.