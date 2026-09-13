Jak rychlý je Apple A20 Pro? První testy potvrdily >20% nárůst výkonu, frekvence je skoro 5GHz

Tento týden Apple odhalil procesory A20 Pro pro novou generaci iPhonů. Firma se při prezentování nového čipu, který jako první používá 2nm proces, pochlubila tvrzením, že dvě velká jádra čipu A20 Pro mají o 20 % vyšší výkon, než předchozí generace. Teď unikly první benchmarky a zdá se, že toto tvrzení nebylo do větru. Minimálně v testu Geekbench ukazují čísla na výrazné zlepšení, zřejmě díky 2nm výrobní technologii.
Apple má první 2nm procesor pro mobily: A20 Pro má nejrychlejší jádra na světě, 1T výkon prý stoupl o pětinu
První benchmarky Apple A20 Pro unikly
V databázi Geekbench se teď objevily první záznamy pro nové telefony (označené interně iPhone19,2) a procesor A20 Pro. Vzhledem k tomu, že jde zatím jen o pár výsledků, by se zatím měly brát pouze orientačně. V Geekbench 6.7.0 (iOS) procesor dostal jednovláknové skóre 4719 bodů, což je pro jakékoliv CPU rekord. Předchozí generace A19 Pro mívá v tomto testu skóre okolo 3800 až 3900 bodů (ve výsledcích je dost variabilita), což by dávalo nárůst jednovláknového výkonu o 21–24 %. Pochopitelně je třeba pamatovat, že architektura se nemusí ve všech programech chovat stejně, takže někde by mezigenerační rozdíl mohl vypadat jinak.
Jak se podařilo Applu dosáhnout takového nárůstu? A20 Pro je poprvé vyráběný novým 2nm výrobním procesem TSMC, zatímco předchůdce používá starší 3nm technologii. Pokud detekce frekvencí v programu Geekbench funguje správně, zřejmě výrazně stouply frekvence, za čímž mohou být i nějaké architektonické úpravy, ale z velké části jde nejspíš přínos nového výrobního procesu. Zatímco čip A19 Pro běží na 4,26 GHz, A20 Pro údajně jede až na 4,93 GHz. To by bylo navýšení o 15,7 %.
Zlepšení výkonu na 1 MHz (tzv. IPC) možná tedy ve výkonu nového jádra hraje nižší roli než nárůst frekvencí. Pokud by se započítal rozdíl frekvence, měla by velká jádra v čipu A20 Pro mít o 4,6–7,3 % lepší IPC (výkon na 1 MHz frekvence), podle toho, který výsledek si zvolíte za základ.
Mnohovláknové skóre je také zlepšené. Zatímco A19 Pro mívá skóre okolo 9500 až 10 000 bodů, unik čipu A20 Pro uvádí 12 677 bodů (čili nárůst o 27–33 %). Nicméně mnohovláknové skóre asi bude silně variabilní podle teplot zařízení, takže se na srovnání izolovaných výsledků nelze moc spolehnout (nevíme například, zda nejde o pověstné benchmarkování telefonu strčeného do mrazničky). A mnohovláknové skóre také zčásti může být navýšeno tím, že nové telefony s čipem A20 pro mají vylepšené chlazení, které zvládá odvádět víc tepla.
Vedle skóre v Geekbench 6 už mimochodem unikl i benchmark v nové verzi Geekbench 7, která má odlišné bodování (které nelze s verzemi 6.x srovnávat). V tomto benchmarku dosáhl testovaný exemplář A20 Pro jednovláknový výkon 4017 bodů a mnohovláknový 11 418 bodů. V testu GPU pomocí API Metal pak čip získal 64 069 bodů.
Neověřené informace z Číny: A20 Pro prý může mít jiná jádra než M6
Je zajímavé, že výkon dosahující skóre okolo 4700 bodů v Geekbench 6 i frekvenci 4,9 GHz u velkého jádra předpovídal jeden z čínských leakerů, jehož informace se tímto dost možná potvrdily (malá jádra podle něj mají takt 2,6 GHz a GPU 1,6 GHz). Zmiňujeme to proto, že dle jeho údajů je velké jádro v A20 Pro údajně speciální architektura zaměřená na lepší energetikou efektivitu, odlišná od té v čipu M6 pro notebooky a Mac Mini. Jádro údajně bylo o něco zúženo, možná s cílem usnadnit mu dosažení vysoké frekvence: Místo schopnosti dekódovat 10 Arm instrukcí za cyklus zvládá údajně jen devět. Podobná „zúžení“ mohou být v jádru i na jiných místech. Apple má spolu s firmou Arm v tomto ohledu jádra s největší šířkou (tedy počtem paralelních jednotek ALU, AGU a podobně). Malé ubrání se proto nemusí ani moc projevit, jelikož extrémně vysoké počty jednotek už mají limitovaný přínos.
Pro zajímavost: podle stejného zdroje má procesor M6 ve skutečnosti jiné jádro než A20 Pro – Apple prý pro obě linie vyvinul odlišnou architekturu. Velké jádro v M6 například údajně o schopnost dekódovat 10 instrukcí za cyklus nepřišlo. M6 však podle tohoto leakera má takt pouze 4,8 GHz u velkých jader (4,5 GHz u prostředních, 3,2 GHz u malých a 1,7 GHz u GPU). Pozoruhodně má jeho jednovláknové skóre v Geekbench 6 prý také vycházet okolo 4700 bodů. Uvidíme, zda se tato zvláštní informace potvrdí, až uniknou benchmarky tohoto křemíku.
Bylo by zvláštní, kdyby Apple vyvinul dvě různé architektury, které nakonec podávají prakticky stejný výkon (respektive by se asi dalo říci, že si ono údajně na efektivitu zaměřené jádro z A20 Pro vede lépe, když dokáže dodat stejný výkon s menší šířkou jádra a možná i s nižším TDP). U čipu M6 by získání 4700 bodů v Geekbench nebyla až taková senzace, protože jeho předchůdce M5 se už pohybuje okolo 4300 bodů či o něco výš. Nárůst na 4719 bodů by představoval mezigenerační zlepšení jen o nějakých 9–10 %.